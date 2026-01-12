Trump: Iran se želi pogajati, utrujeni so od porazov s strani ZDA

"Mislim, da so utrujeni od porazov s strani ZDA," je v izjavi za medije dejal Trump, očitno v zvezi z izraelskimi napadi na cilje v Iranu lani poleti, pri katerih je sodelovala tudi ameriška vojska, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Povedal je, da so ga iranski voditelji v soboto pozvali k pogajanjem in da bi se lahko dogovorili za srečanje. Dodal je, da bodo ZDA morda morale posredovati še pred tem, glede na dogajanje v povezavi s protesti, ki so Iran zajeli pred dvema tednoma. Ni sicer pojasnil, kaj točno bi to pomenilo.
Po podatkih nevladne organizacije Aktivisti za človekove pravice (HRANA) v Iranu s sedežem v ZDA je med nemiri ter spopadi med protestniki in varnostnimi silami umrlo že več kot 500 ljudi, med njimi 490 protestnikov in več deset pripadnikov varnostnih sil, aretirali pa naj bi več kot 10.500 ljudi.
Tuje tiskovne agencije in mediji ob navajanju podatkov organizacije opozarjajo, da navedenih številk ni mogoče neodvisno preveriti. Iranske oblasti namreč uradnega števila žrtev niso podale, preverjanje podatkov pa med drugim otežuje večdnevna blokada interneta v državi.
Trump je v odgovoru na novinarsko vprašanje glede pomoči Irancem v luči blokade dostopa do interneta dejal, da razmišljajo o uporabi satelitskih komunikacijskih sistemov Starlink, ki so v lasti ameriškega milijarderja Elona Muska, ki ga bo v zvezi s tem tudi kontaktiral.
Predsednik ZDA je v zadnjih dneh večkrat opozoril Teheran zaradi zatiranja protestnikov. "Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (...) jih bomo zelo močno udarili," je dejal v četrtkovi epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show.
Iranske oblasti medtem ne popuščajo in krepijo nasilje nad protestniki. Predsednik iranskega parlamenta je v nedeljo opozoril, da se bodo odločno odzvali na morebitno vojaško posredovanje, v primeru napada ZDA bi legitimne tarče za Iran postale tako ameriška vojaška oporišča v regiji kot Izrael, poroča BBC.
