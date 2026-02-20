Trump Iranu dal 10–15 dni časa za dogovor

"O tem ne bom govoril. Ali bomo dosegli dogovor ali pa bo to zanje obžalovanja vredno," je v izjavi novinarjem dejal ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da je od 10 do 15 dni dovolj časa za sklenitev dogovora, poroča televizija CBS.

Trump se je v času, ko na Bližnjem vzhodu kopiči vojaške sile za morebitni napad na Iran, v četrtek v Washingtonu sestal z več svetovnimi voditelji na ustanovnem zasedanju svojega Odbora za mir v Gazi.

"Morda bomo morali narediti korak naprej, morda pa tudi ne. Morda bomo sklenili sporazum. To boste verjetno izvedeli v naslednjih desetih dneh," je na zasedanju odbora dejal Trump.