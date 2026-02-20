Naslovnica
Tujina

Trump Iranu dal 10–15 dni časa za dogovor

Washington, 20. 02. 2026 06.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump

Ameriški predsednik Trump je v četrtek dejal, da ima Teheran od 10 do največ 15 dni časa za dogovor z ZDA, v nasprotnem primeru pa nakazal možnost napada na Iran. ZDA želijo dogovor o jedrskem in raketnem programu, Iran pa vztraja, da se lahko pogovarjajo le o jedrskem programu.

"O tem ne bom govoril. Ali bomo dosegli dogovor ali pa bo to zanje obžalovanja vredno," je v izjavi novinarjem dejal ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da je od 10 do 15 dni dovolj časa za sklenitev dogovora, poroča televizija CBS.

Trump se je v času, ko na Bližnjem vzhodu kopiči vojaške sile za morebitni napad na Iran, v četrtek v Washingtonu sestal z več svetovnimi voditelji na ustanovnem zasedanju svojega Odbora za mir v Gazi.

"Morda bomo morali narediti korak naprej, morda pa tudi ne. Morda bomo sklenili sporazum. To boste verjetno izvedeli v naslednjih desetih dneh," je na zasedanju odbora dejal Trump.

Preberi še Neimenovani viri: Ameriška vojska je pripravljena napasti Iran

ZDA imajo v regiji že bojno skupino okrog letalonosilke Abraham Lincoln, na poti tja pa je druga bojna skupina okrog letalonosilke Gerald Ford.

ZDA so skupaj z Izraelom junija lani napadle iranske jedrske objekte in Trumpova vlada je takrat govorila o popolnem uspehu, vendar pa se pritiski na Iran nadaljujejo.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

V torek so se v Ženevi pogajali predstavniki ZDA in Irana, vendar o napredku niso poročali. Iran naj bi podal pisni predlog za rešitev napetosti, vendar ga ZDA do četrtka še niso dobile, poroča televizija ABC.

Po ocenah nekaterih analitikov Trump Irana morda še ne bo tako kmalu napadel, saj ima v torek govor o položaju v državi, ki bi ga vojaška operacija povsem zasenčila. Ameriški mediji prav tako poročajo, da naj bi se državni sekretar Marco Rubio konec februarja sestal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim naj bi govorila o Iranu.

trump zda iran dogovor

