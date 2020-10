Trump iz avtomobila pozdravil svoje podpornike pred bolnišnico, zdravnik: 'To je norost'

Ameriški predsednik Donald Trump se je sredi zdravljenja po okužbi s koronavirusom odločil, da na kratko zapusti bolnišnico Walter Reed v Marylandu, da pozdravi svoje podpornike. "Vsaka oseba v avtomobilu med to povsem nepotrebno predsedniško vožnjo bo sedaj morala v karanteno za 14 dni. Morda bodo zboleli, morda bodo umrli. Za politični teater. Trump jim je ukazal, da tvegajo življenja za teater. Pa to je norost," je to potezo komentiral zdravnik v bolnišnici Walter Reed James Phillips.

"Bila je zanimiva pot. Veliko sem se naučil o covidu. Res sem imel šolo. Jasno mi je in razumem," je dejal Trump, ki so ga v petek zaradi okužbe s koronavirusom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Po objavi videa pa so ga z avtomobilom popeljali naokrog mimo podpornikov, ki že od sobote navijajo in molijo za njegovo dobro zdravje. Trumpovi zdravniki so prej v nedeljo menili, da bo morda že danes lahko šel domov v Belo hišo.

Preden se je zapeljal mimo njih, je Trump podpornikom tvitnil, da dokazujejo, da imajo res radi ZDA in vidijo kako jo dela večjo kot je bila kdajkoli prej.

Večina podpornikov ni nosila mask in vršilec dolžnosti šefa Trumpove predsedniške kampanje se je v nedeljo spet norčeval iz demokrata Josepha Bidna, ker nosi masko. Šef kampanje Bill Stepien se ni mogel, ker je na bolniški zaradi covida-19.