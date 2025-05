Trump blagajni Harvarda odvzel še 450 milijonov dolarjev

Predsednik Harvarda Alan Garber je v ponedeljek Trumpovi ministrici za izobraževanje Lindi McMahon zagotovil, da imata univerza in vlada skupna stališča glede številnih ključnih vprašanj. Po protestih zaradi izraelskega odgovora na napad Hamasa 7. oktobra 2023 je univerza po njegovih besedah med drugim uvedla reforme za odpravo antisemitizma in drugih oblik sovraštva.

Trumpova vlada izvaja pritisk na univerze in grozi z ukinjanjem zvezne pomoči z izgovorom boja proti antisemitizmu, pravzaprav pa izsiljuje, saj zahteva ukinitev programov vključevanja in raznolikosti.

Vendar pa je Trumpova delovna skupina za boj proti antisemitizmu univerzo v torek obtožila, da je gojišče diskriminacije in zatrdila, da so bili judovski študenti lani med protesti podvrženi nasilju in ustrahovanju. Protesti so sicer potekali v znak nasprotovanja izraelski politiki do Palestincev ter povezavam med univerzami in Izraelom.