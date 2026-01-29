Trump izobesil fotografijo s Putinom, pod njo fotografija z vnukinjo

Fotografijo ameriškega in ruskega predsednika je v Zahodnem krilu Bele hiše videla, fotografirala in objavila dopisnica javne televizije PBS Elizabeth Landers . Gre za fotografijo, ki je bila posneta lani, ko sta se Donald Trump in Vladimir Putin srečala na Aljaski.

Putin je takrat postal prvi ruski predsednik v zgodovini, ki je stopil na Aljasko - ozemlje, ki ga je Moskva v 19. stoletju prodala ZDA. Cilj vrha je bil doseči napredek pri reševanju rusko-ukrajinske vojne, ki pa trenutno še vedno traja. Srečanje je ob tem razočaralo številne Ukrajince, ki so že skoraj štiri leta tarča ruske agresije.

Iz Bele hiše so sicer sporočili, da fotografija ni nič nenavadnega, saj da Trump izobeša številne fotografije s svojih srečanj.

A vsi se s tem vidikom ne strinjajo. Ostro kritiko je ameriškemu predsedniku namenil tudi estonski politik. "Če ameriški predsednik meni, da je primerno v Beli hiši izobesiti fotografijo največjega vojnega zločinca 21. stoletja, potem bo moral pravičen in trajnostni mir počakati. Žal," je po poročanju revije People na spletu zapisal Marko Mihkelson, ki predseduje Odboru za zunanje zadeve v estonskem parlamentu.

Kritičen pa je bil tudi demokratski senator Mark Warner, ki je opozoril, da fotografija s Putinom stoji nad fotografijo Trumpa z njegovo vnukinjo. "S tem je Putina postavila nad ameriško ljudstvo in njegovo lastno družino. Skoraj malo preveč očitno," je zapisal.