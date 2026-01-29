Naslovnica
Tujina

Trump izobesil fotografijo s Putinom, pod njo fotografija z vnukinjo

Washington, 29. 01. 2026 07.23 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
M.P. STA
Putin s Trumpom - slika v Beli hiši (X)

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši izobesil svojo fotografijo z Vladimirjem Putinom, ki so jo fotografi posneli ob zadnjem obisku ruskega voditelja na Aljaski. "Primerno se mu zdi, da izobesi fotografijo največjega vojnega zločinca," je slednje komentiral estonski politik. Ob tem so številni izpostavili tudi, da je fotografija Trumpa s Putinom postavljena nad fotografijo ameriškega predsednika z njegovo najmlajšo vnukinjo.

Fotografijo ameriškega in ruskega predsednika je v Zahodnem krilu Bele hiše videla, fotografirala in objavila dopisnica javne televizije PBS Elizabeth Landers. Gre za fotografijo, ki je bila posneta lani, ko sta se Donald Trump in Vladimir Putin srečala na Aljaski.

Vladimir Putin in Donald Trump na Aljaski
Vladimir Putin in Donald Trump na Aljaski
FOTO: AP

Putin je takrat postal prvi ruski predsednik v zgodovini, ki je stopil na Aljasko - ozemlje, ki ga je Moskva v 19. stoletju prodala ZDA. Cilj vrha je bil doseči napredek pri reševanju rusko-ukrajinske vojne, ki pa trenutno še vedno traja. Srečanje je ob tem razočaralo številne Ukrajince, ki so že skoraj štiri leta tarča ruske agresije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz Bele hiše so sicer sporočili, da fotografija ni nič nenavadnega, saj da Trump izobeša številne fotografije s svojih srečanj.

A vsi se s tem vidikom ne strinjajo. Ostro kritiko je ameriškemu predsedniku namenil tudi estonski politik. "Če ameriški predsednik meni, da je primerno v Beli hiši izobesiti fotografijo največjega vojnega zločinca 21. stoletja, potem bo moral pravičen in trajnostni mir počakati. Žal," je po poročanju revije People na spletu zapisal Marko Mihkelson, ki predseduje Odboru za zunanje zadeve v estonskem parlamentu.

Kritičen pa je bil tudi demokratski senator Mark Warner, ki je opozoril, da fotografija s Putinom stoji nad fotografijo Trumpa z njegovo vnukinjo. "S tem je Putina postavila nad ameriško ljudstvo in njegovo lastno družino. Skoraj malo preveč očitno," je zapisal.

Trump z vnukinjo Caroline Dorothy Trump
Trump z vnukinjo Caroline Dorothy Trump
FOTO: AP

Tik pod fotografijo ruskega predsednika je namreč v sobi izobešena slika, na kateri predsednik ZDA stoji poleg svoje najmlajše vnukinje, zdaj šestetne Caroline Dorothy Trump, hčerke Erica in Lare Trump. Fotografija je nastala na dirki Daytona 500 Nascar v Daytona Beachu na Floridi 16. februarja 2025, kjer je nosila belo kapo MAGA (Make America Great Again; op. p. Naredimo Ameriko znova veliko) in belo oblekico z mavrico.

donald trump vladimir putin bela hiša fotografija

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bobiv
29. 01. 2026 09.32
Saj trumpu se vidi da nima 100 pik!
Odgovori
0 0
Zuzaa11
29. 01. 2026 09.30
Zelo sem jezen in uzaljen nad slikami, ki jih Trump obesa v svoji pisarni
Odgovori
-1
0 1
royayers
29. 01. 2026 09.27
besticha. vsi vemo, da drzijo rusi klovna za moda
Odgovori
-3
0 3
apodgra
29. 01. 2026 09.25
S Putinom sta se že dogovorila. Rusija bo dobila vsa zasedena ozemlja. . Če pa Ukrajinci ne bodo pristali na to željo Amerike ,v kar ne dvomim , bo Amerika prekinila vojaško pomoč , vojna se bo nadaljevala in Ukrajina lahko računa samo na pomoč Evrope. Evropa bi morala že od vsega začetka vojne, sama reševati ta spor z Rusi, kje imamo dovolj vojaške moči , Tako. pa smo vse lepo prepustili volku, da čuva ovce. On bo rešil vojno v Ukrajini v enem dnevu. On je tisti , ki je to vojno samo načrtno podaljševal in Evropo vlekel za nos. Ameriki je treba odločno reči Stop .
Odgovori
+1
4 3
Bolfenk2
29. 01. 2026 09.25
Trumpu je jasno da lahko samo on in Putin prineseta mir v Ukraino. EU politikom in režimu Zelenskega mir še ne ustreza, dokler si ne napolnijo žepe s tistimi našimi 90 milijardami evrov. Trump in Putin samo nadaljujta na poti k miru.
Odgovori
+5
5 0
Big M
29. 01. 2026 09.26
To se strinjam👍
Odgovori
+2
2 0
Observatore kita
29. 01. 2026 09.22
Tipu se je zrolal
Odgovori
+1
5 4
Sekira
29. 01. 2026 09.27
Yes it is. Fico je imel prav: "Skrbi me njegovo mentalno zdravje"!
Odgovori
0 0
Animal_Pump
29. 01. 2026 09.20
No ja...me zanima...kako bo potem,ko bo stolkel Iran. Načelnik CENTOMA..Admiral Brad Cooper...je prisel na Bliznji vzhod. Kamorkoli on pride...je v parih dneh...Demoliranje.
Odgovori
-3
1 4
MasteRbee
29. 01. 2026 09.18
Sta kar složna v mnenju evropskega duha.
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
29. 01. 2026 09.13
Trumpu je jasno, da je vojno v Ukraini možno končati le v dogovoru s Putinom, ne pa v dogovorih z Zelenkotom ali rusofobnimi EU politiki.
Odgovori
+1
8 7
jugatneme
29. 01. 2026 09.22
To pa drži, ampak samo zaradi osebnih interesov "today we make big deal"
Odgovori
+3
3 0
Rock8
29. 01. 2026 09.09
Joj,kakšen runkkl
Odgovori
+1
4 3
apodgra
29. 01. 2026 09.09
Ta človek bo rešil vojno v Ukrajini ? On hoče Nobelovo nagrado za mir. On si zasluži zapor in mu vzeti nakradeno premoženje. Putinovo sliko je obesil v Beli hiši. Torej sta s Putinom velika prijatelja . Takega predsednika so volili Američani. Tudi Američani , se dajo slepo voditi in zaupati norcu vseh norcev.
Odgovori
+6
9 3
Fossil
29. 01. 2026 09.22
A boli levnuhar
Odgovori
-2
1 3
Artechh
29. 01. 2026 09.08
Kaj vm da dela a?
Odgovori
+3
3 0
GLAVAČ
29. 01. 2026 09.07
Dolgoletna prijatelja sta,ta kratko je potegnila Evropa kjer se je Eu vodstvo skregalo z obema državama.
Odgovori
+5
6 1
macolagobec
29. 01. 2026 09.05
Po pregovoru: "Če sovražnika ne moreš premagati, mu zlezi v rit!"
Odgovori
+3
5 2
Davao
29. 01. 2026 09.03
Sem vedel da mu je Trump zlezel v r.
Odgovori
+6
8 2
jutri_pa_res
29. 01. 2026 09.00
Ne moreš verjeti, kaj lahko en človek naredi iz prej čisto v redu države. Pomislimo na Hitlerja in Putina, tudi ZDA niso več, kar so bile in ne vemo, kam jih bo speljal Trump...
Odgovori
+0
6 6
zajfa
29. 01. 2026 09.03
Kaj ti jemlješ da še jaz vzamem? A si se rodil včeraj in hodiš v Starbucks s telefonom prilepljenim na čelo? Iz prej čisto uredu države, hahahahaha. Bog nam pomagaj.
Odgovori
-3
2 5
Odisej25
29. 01. 2026 09.06
Ti pomisli raje na vse ZDA predsednike skupaj s britanskimi, ki so sejali vojne in rušenje po celem planetu in pri tem pobili okrog 20 milijonov civilistov, medtem, ko je Putin naredil Rusijo spet močno in jeso se Rusi vojskovali samo v Čečeniji, kjer si islamski teroristi hoteli državo spremeniti v islamsko državo s šerijatskim pravom.
Odgovori
+0
5 5
anatomija
29. 01. 2026 09.16
Vojaške agresije Rusov na druge države in narode od leta 1904 : ✴️ 1904 do 1905 - vojna z Japonsko za prevlado nad Mandžurijo in Korejskim polotokom ✴️ 1917 do 1921 - vojna proti Ukrajini in njena prizadevanja za neodvisnost ✴️ 1918 - invazija na Azerbajdžan ✴️ 1918 - invazija na Finsko ✴️ 1918 - okupacija Belorusije ✴️ 1918 - okupacija dela Moldavije ✴️ 1918 do 1920 - vojna proti Latviji ✴️ 1918 do 1920 - vojna proti Estoniji ✴️ 1918 do 1919 - vojna proti Litvi ✴️ 1918 do 1920 - vojna v Osetiji ✴️ 1919 do 1921 - Ruska invazija na Poljsko (rusko-poljska vojna) ✴️ 1920 - invazija na Azerbajdžan ✴️ 1921 - invazija na Gruzijo ✴️ 1921 - invazija na Mongolijo ✴️ 1921 - zatiranje armenskega upora ✴️ 1921 do 1922 - zatiranje upora v Kareliji ✴️ 1924 - še en vojaški poseg proti gruzijskim nacionalistom ✴️ 1929 - prvi vojaški poseg na Kitajskem ✴️ 1937 - drugi vojaški poseg na Kitajskem ✴️ 1937 - invazija na Azerbajdžan ✴️ 1938 - ponovni poseg na Japonsko ✴️ 1939 - invazija na Poljsko ✴️ 1939 do 1940 - invazija na Finsko (t. i. zimska vojna) ✴️ 1940 - priključitev Estonije ✴️ 1940 - priključitev Latvije ✴️ 1940 - priključitev Litve ✴️ 1941 - invazija na Iran ✴️ 1941 do 1944 - nadaljevanje ruske vojne proti Finski ✴️ 1941 do 1945 - uporaba posledic druge svetovne vojne kot izgovor za okupacijo Vzhodne Evrope, Srednje Evrope in Balkana ✴️ 1944 - priključitev Tuve ✴️ 1944 - invazija na Albanijo ✴️ 1944 - vojne operacije na kitajski meji ✴️ 1944 do 1956 - vojaška intervencija v Baltiku ✴️ 1950 do 1953 - vojaška udeležba v korejski vojni ✴️ 1953 - krvavo zatiranje vstaje v NDR ✴️ 1956 - krvava vojaška intervencija na Madžarskem ✴️ 1960 - aktivno sodelovanje v vojni v Laosu ✴️ 1955 do 1961 - aktivno sodelovanje v vojni v Vietnamu ✴️ 1962 - vojaška udeležba v operacijah v Alžirija ✴️ 1968 - krvava invazija na Češkoslovaško ✴️ 1969 - Kitajska ponovno napadla - otok Damansky ✴️ 1969 do 1970 - vojaška podpora egiptovskim islamistom proti Izraelu ✴️ 1970 - aktivno sodelovanje v vojni v Kambodži ✴️ 1971 - rusko vojaško sodelovanje v indo-pakistanskem konfliktu ✴️ 1972 - aktivno sodelovanje v vojni v Bangladešu ✴️ 1974 do 1990 - vojaško sodelovanje v vojni v Eritreji ✴️ 1975 do 2002 - intenzivna vojaška podpora pošastnim režimom v angolski državljanski vojni ✴️ 1977 do 1978 vojaško sodelovanje v vojni med Etiopijo in Somalijo ✴️ 1979 do 1989 obsežna invazija na Afganistan in kasnejša vojna ✴️ 1988 - invazija na Azerbajdžan ✴️ 1991 - vojaška intervencija v Litvi in Estoniji ✴️ 1991 - invazija na Gruzijo ✴️ 1992 - nova invazija na Gruzijo ✴️ 1992 - bombardiranje Ingušetije ✴️ 1992 - ruska vojaška intervencija v Moldaviji ✴️ 1992 - nova vojaška intervencija v Vzhodni Osetiji ✴️ 1992 do 1997 - vojaška intervencija v Tadžikistanu ✴️ 1993 - vojaško sodelovanje v gruzijski državljanski vojni ✴️ 1994 - spet Azerbajdžan ✴️ 1994 - spet vojaška intervencija v Dagestanu ✴️ 1994 do 1996 prva vojna v Čečeniji ✴️ 1998 - spet Gruzija - Abhazija ✴️ 1999 - spet Dagestan ✴️ 1999 do 2009 - druga vojna v Čečeniji ✴️ 2008 - vojna v Južni Osetiji invazija na Gruzijo ✴️ 2009 - še en vojaški poseg na Severnem Kavkazu ✴️ 2014 - priključitev Krima, invazija na vzhodno Ukrajino ✴️ 2016 - bombardiranje Sirije in okupacija več ključnih krajev (vojaška prisotnost še danes) ✴️ 2022 - napad na Ukrajino v polnem obsegu vojne.
Odgovori
+0
5 5
BBcc
29. 01. 2026 08.54
Točno toliko pameti ima Trump kot ta slika.
Odgovori
+6
9 3
Odisej25
29. 01. 2026 08.53
Tistim, ki obožujejo Zelenskega in vso naci ukro politično elito, se je zmešalo ob tej postavitvi fotografije. Trump dobro ve, da je Zelenski in njegova naci klika tista, ki želi nadaljevati vojno. On jo hoče ustaviti, a mu naci klika v Ukrajini s pomočjo naci klike iz EU to preprečuje.
Odgovori
-3
10 13
macolagobec
29. 01. 2026 09.09
Zelenski se bori za življenski prostor Ukrajincev, ki je legitimen. Pod Rusi pač ne želijo živeti, ker so jih Rusi že večkrat masovno pobijali. Najbolj znan tak genocid je bil "GLADOMOR" z 8 milijoni žrtev. Rusi so znani po masovnih pobojih, tudi lastnega naroda. V 2.s.v. so ruski nacisti skupaj z nemškimi začeli vojno z okupacijo Poljske in kasneje vseh vzhodnih držav. Tako lahko tudi rečemo, da je bil komunizem ideološka podlaga za ruski nacizem.
Odgovori
-1
6 7
anatomija
29. 01. 2026 09.16
Nacista imaš ti v Kremlju
Odgovori
-5
3 8
Fluxx
29. 01. 2026 08.50
Sliko Epsteina ma pa v spalnici
Odgovori
+12
15 3
