Trump izpolnil željo 13-letnika: postal je najmlajši agent tajne službe

"Nocoj se nam je pridružil mladenič, ki ima resnično rad našo policijo," je med svojim govorom v kongresu dejal ameriški predsednik Donald Trump, potem ko je ameriškim organom pregona namenil pohvalo. Kamera pokaže v uniformo houstonske policije oblečenega 13-letnega Devarja "DJ" Daniela.

Trump je dejal, da si je deček od nekdaj želel postati policist, poroča Reuters. "Leta 2018 so DJ-ju diagnosticirali tumor na možganih, zdravniki pa so mu takrat napovedali največ pet mesecev življenja. To je bilo pred več kot šestimi leti," je dejal ter s svojimi besedami med zbranimi požel aplavz.