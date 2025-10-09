Trump: Izrael in Hamas sta potrdila prvo fazo mirovnega načrta za Gazo

Dve leti in dva dni po napadu Hamasa in Izrael je ameriški predsednik Donald Trump na družbenem omrežju Truth Social objavil, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir v Gazi. Pred tem je novinarjem v Beli hiši povedal, da pogajanja v Egiptu potekajo zelo dobro in bo morda tudi sam konec tedna odpotoval na Bližnji vzhod. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dogovor pozdravil in ga označil kot velik dan za Izrael. Še danes bo sklical sestanek vlade, da bi dogovor potrdili. Hamas je Trumpa pozval k pritisku na Izrael za spoštovanje dogovora, Trump pa je ocenil, da bi talce lahko izpustili v ponedeljek.

Izrael in Hamas bosta dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi podpisala danes v Egiptu okoli 11. ure po srednjeevropskem času, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir, seznanjen s potekom pogajanj. Za danes je prav tako sklican sestanek izraelske vlade, na katerem bodo najverjetneje dogovor potrdil.

Trumpova najava dogovora

"To pomeni, da bodo VSI talci kmalu izpuščeni, Izrael pa bo umaknil svoje čete na dogovorjeno črto kot prvi korak k močnemu, trajnemu in večnemu miru," je objavil Trump, ki je v sredo sodeloval na okrogli mizi o nasilju levičarskih skupin, ko mu je državni sekretar Marco Rubio predal papir s sporočilom. Prisotni fotografi so papir fotografirali in na njem je pisalo: "kmalu moraš odobriti objavo na omrežju Truth Social, da boš lahko prvi naznanil dogovor". Trump je nato dejal, da so zelo blizu dogovoru na Bližnjem vzhodu in z Rubiom sta zapustila dogodek, navaja televizija ABC. Nekaj minut zatem je sledila Trumpova objava na Truth Social.

"Mir na Bližnjem vzhodu. To je čudovit izraz in upamo, da se bo uresničil. Morda bom konec tedna šel tja tudi sam. Morda v nedeljo," je na začetku dogodka o levičarskem nasilju dejal Trump, ki pri tem ni izključil niti morebitnega obiska Gaze. Pozneje je za Fox News ocenil, da bi vse talce iz Gaze lahko izpustili v ponedeljek. "Veliko se dogaja, da bi talce osvobodili, in mislimo, da se bodo vsi vrnili v ponedeljek," je povedal. "Svet se je združil okoli tega dogovora," je nadaljeval in dodal, da je ta odličen tako za Izrael kot za muslimanske in arabske države. Prav tako je omenil obnovo opustošene Gaze in pojasnil, da bodo poleg držav na Bližnjem vzhodu pri tem sodelovale tudi ZDA. "Pomagali jim bomo, da bo načrt uspešen in da bo mir ohranjen," je dodal. Bela hiša je vmes sporočila, da bo imel 79-letni predsednik v petek "rutinski" zdravniški pregled v vojaški bolnišnici Walter Reed.

Hamasov poziv Trumpu

Katar, eden od glavnih posrednikov, je medtem sporočil, da je dogovor "prva faza sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, ki bo pripeljala do konca vojne, izpustitve izraelskih talcev in palestinskih zapornikov ter dostave pomoči". Podobno je ob potrditvi dogovora z Izraelom sporočil tudi Hamas. Dogovor po mnenju palestinskega gibanja predvideva konec vojne v Gazi, izmenjavo ujetnikov in umik izraelskih sil. Ob tem je gibanje Trumpa pozvalo, naj Izrael prisili k popolni izvedbi dogovora in "ne dovoli, da se izogne ali odlaša z izvedbo dogovorjenega". V skladu z dogovorom, ki ga je sicer že pozdravila tudi izraelska vojska, naj bi Hamas v okviru prve faze izpustil 20 še živih talcev v zameno za skoraj 2000 palestinskih zapornikov, je za AFP povedal palestinski vir. V prvih petih dneh prekinitve ognja bi v Gazo dnevno vstopilo najmanj 400 tovornjakov s pomočjo, nato naj bi se njihovo število povečalo. Dogovor predvideva tudi takojšnjo vrnitev razseljenih oseb iz juga enklave v mesto Gaza. Po navedbah vira se bodo nemudoma začela tudi pogajanja o drugi fazi načrta za mir.

Pogajanja v Egiptu

V Egiptu potekajo pogajanja preko posrednikov med Izraelom in Hamasom glede izvedbe Trumpovega mirovnega načrta za Gazo. Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je Trumpa že prej povabil na obisk njegove države, če bo sporazum dosežen. V sredo je izjavil, da so znamenja spodbudna in tudi Hamas je izrazil optimizem, poroča tiskovna agencija AFP.