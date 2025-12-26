Naslovnica
Tujina

Trump: Izvedli smo smrtonosen napad na Islamsko državo

Abuja, 26. 12. 2025 07.34 pred 1 uro 2 min branja 123

Avtor:
M.P.
Ameriška raketa nad Nigerijo (X)

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA izvedle "močan in smrtonosen napad" na Islamsko državo v severozahodni Nigeriji. Ob tem je skupino označil za "teroristični izmeček" in jo obtožil "brutalnega pobijanja povsem nedolžnih kristjanov".

Ameriška vojska je po besedah predsednika ZDA Donalda Trumpa izvedla številne napade na Islamsko državo (IS) v severozahodni Nigeriji. Ameriško vojaško poveljstvo za Afriko Africom pa je kasneje sporočilo, da je bil napad v zvezni državi Sokoto izveden v sodelovanju z Nigerijo.

Nigerijski zunanji minister Yusuf Maitama Tuggar je za BBC potrdil, da je šlo za skupno operacijo, ki je bila usmerjena proti "teroristom" ter da ta "nima nobene povezave z določeno vero". Dejal je še, da je bila operacija načrtovana že dlje časa in da so jo izvedli z uporabo obveščevalnih podatkov, ki jih je posredovala nigerijska stran.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Tuggar ob tem ni izključil nadaljnjih napadov, ki pa so po njegovih besedah odvisni od "odločitev, ki jih bosta sprejeli vodstvi obeh držav". V svoji objavi na Truth Social v četrtek pozno zvečer je medtem Trump dejal, da pod njegovim vodstvom "ZDA ne bodo dovolile, da bi radikalni islamski terorizem uspeval".

Oglasil se je tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je dejal, da je "hvaležen za podporo in sodelovanje nigerijske vlade". Njegovo ministrstvo je objavilo tudi kratek videoposnetek, ki naj bi prikazoval izstrelitev rakete z vojaškega plovila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Džihadistične skupine, kot sta Boko Haram in Islamska država Zahodnoafriška provinca, po poročanju BBC že več kot desetletje povzročajo opustošenje v severovzhodni Nigeriji in ubijajo na tisoče ljudi. Kot ugotavlja skupina, ki analizira politično nasilje po svetu, Acled, so bili med ubitimi večinoma muslimani. Skupine za človekove pravice ob tem poudarjajo, da ni dokazov, da so bili nesorazmerna tarča napadov prav kristjani.

V osrednji Nigeriji se spopadi pogosto odvijejo tudi med večinoma muslimanskimi pastirji in kmetijskimi skupinami, ki so pogosto krščanske. Razlog za spopade je dostop do vode in pašnikov. Številni umori pa se zgodijo tudi zaradi prepogosto uveljavljenega pravila "oko za oko".

nigerija donald trump islamska država zda napad

KOMENTARJI123

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Srebrnl breg
26. 12. 2025 09.21
Zelo dobro .
Odgovori
0 0
bb5a
26. 12. 2025 09.20
Naj Trump še o Bruslju razmisli, tam so tudi ektremisti, ki delajo za vse, samo EU narode ne...
Odgovori
+1
1 0
tron3
26. 12. 2025 09.20
Kolikokrat Vam bo treba zapisati, da bosta Doni in Vlado sesula Evropo na prafaktorje, še temelje bosta ven izkopala, da se ne bo nikoli več dogajalo kar se sedaj dogaja!!!
Odgovori
+0
2 2
galamdžija
26. 12. 2025 09.22
to se ćaka 😁🤝💪🍺👏
Odgovori
0 0
cekinar
26. 12. 2025 09.19
Ja,tu se morate malo opredelit,kajti Boku Haram ne ubija civilistov,vsaj tako množično ne kakor ISIS ,ampak jih ugrablja za suženjstvo,predvsem osnovnošolce,ali pa zahteva odkupnino za njih.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
26. 12. 2025 09.19
Agresor mora biti kaznovan. Kaj čakajo pri Rusiji in Izraelu.
Odgovori
0 0
mojcd
26. 12. 2025 09.18
Dajmo se par bomb po svetu v imenu jezusa
Odgovori
-1
0 1
energetik10
26. 12. 2025 09.17
Bravo Trump! Edini ki ima j…kaj naredit, EU pa naj zgnije
Odgovori
+2
2 0
Galaktik111
26. 12. 2025 09.14
Pa prav je tak. Kolko so jih Boko Haram ugrabili, pobili, zasužnjili, predvsem deklic, vsi bi pa samo vse skupaj reševali z dialogom. Če se ne moreš pogovarjat z neciviliziranimi. Jaz ga popolnoma podpiram. Pa tudi drug smugglerje v Venezueli. Daj dokaze? Pa kaj mislite ob tako velikem vojaškem un obveščevalnem stroju, ki ga imajo, napada kr neke "ribiče"? Ne se hecat. Gremo.
Odgovori
+6
7 1
Rookoko
26. 12. 2025 09.14
Razlog za spopade je dostop do vode in pašnikov.
Odgovori
-4
1 5
Watcherman
26. 12. 2025 09.16
Navedi vir za tvoje nepravilne trditve.
Odgovori
+0
1 1
LeviTUMOR
26. 12. 2025 09.13
Pa nej se kdo reče da ta model ni absolutni car za določene stvari😁
Odgovori
+1
4 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
26. 12. 2025 09.20
Ne, ni… Tudi posode ne bi pomival v moji gostilni. 😆😆😆
Odgovori
-1
0 1
BBcc
26. 12. 2025 09.13
Tako je treba. Zakaj tako dolgo čakajo pri Rusiji?
Odgovori
+1
5 4
LeviTUMOR
26. 12. 2025 09.18
Ker ma pritlikavec vec bojnih glav.
Odgovori
-2
0 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
26. 12. 2025 09.19
Ker Rusi za razliko od zumbatcov posedujejo 6400 nuklearnih konic, ki te dosezejo se predno koncas jutranjo mehko stolico. 😆
Odgovori
-2
0 2
royayers
26. 12. 2025 09.11
mirovnik Trump, pedofil in lažnivec, že nekaj časa tudi vojni zločinec, sovražnik Evrope, ampak idol vernikov iz tratenjakove. krasno
Odgovori
-11
3 14
Buci in Bobo
26. 12. 2025 09.14
Obrazloži.
Odgovori
-2
2 4
ptuj.si
26. 12. 2025 09.14
Niti enega dokaza nimaš za svoje trditve.
Odgovori
-2
1 3
LeviTUMOR
26. 12. 2025 09.14
Je rekla gnusna izdajalska jugonostalgicna nepomembna ovcica
Odgovori
-3
1 4
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
26. 12. 2025 09.22
Nima smisla, ker itak ne bos razumel, opranec desnuharski… 😆😆😆😆😆
Odgovori
0 0
ernestocg
26. 12. 2025 09.11
Zaradi plehke Evrope bi vaši otroci že hodili v đamije,zahvalite se američanom za povojno rešitev lakote in delanje reda po svetu.
Odgovori
+8
11 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
26. 12. 2025 09.19
Opranec
Odgovori
-1
0 1
Rdečimesečnik
26. 12. 2025 09.09
Bravo
Odgovori
+4
5 1
Agartha enjoyer
26. 12. 2025 09.08
Ta islamska država je dokaz, da se da na nasilo ustvariti državo čez dan...tudi danes.
Odgovori
+5
7 2
suleol
26. 12. 2025 09.04
a so se spet za zenami pa vrtci skrival
Odgovori
+5
5 0
Rookoko
26. 12. 2025 09.04
Vsak dan normaliziranje strahopetnega pobijanja.
Odgovori
-2
4 6
DJ-Pero
26. 12. 2025 08.59
Ta tip ni frišen! "Jaz nisem zanetil nobene vojne" in to... Povsod se vtika, svetovni "šerif"!!! :((( Tega oranžnega nadutega samodržca bi bilo malo za prizemljiti.
Odgovori
-11
6 17
Posteni
26. 12. 2025 09.02
Pero. Kaj zascita civilistov ? 😉
Odgovori
+3
7 4
galamdžija
26. 12. 2025 09.07
@posteni ❓❔❓
Odgovori
-3
0 3
boslo
26. 12. 2025 09.11
Veliko civilistov bo sedaj mirneje živelo, skrajneže je potrebno odstranit
Odgovori
+8
9 1
galamdžija
26. 12. 2025 09.15
dže si @boslo-boško 😀🖐💪
Odgovori
-4
0 4
Posteni
26. 12. 2025 09.19
Jaa. To namrec zagovarjate pri evropskih diktatorjih .. vprasanje jre retoricno in usmerjeno
Odgovori
+1
1 0
Posteni
26. 12. 2025 09.21
Baja. Ti dokazujes da od srednjega veka srbi niste bas neki napredovali 🤣
Odgovori
+1
1 0
