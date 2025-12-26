Trump: Izvedli smo smrtonosen napad na Islamsko državo

Ameriška vojska je po besedah predsednika ZDA Donalda Trumpa izvedla številne napade na Islamsko državo (IS) v severozahodni Nigeriji. Ameriško vojaško poveljstvo za Afriko Africom pa je kasneje sporočilo, da je bil napad v zvezni državi Sokoto izveden v sodelovanju z Nigerijo.
Nigerijski zunanji minister Yusuf Maitama Tuggar je za BBC potrdil, da je šlo za skupno operacijo, ki je bila usmerjena proti "teroristom" ter da ta "nima nobene povezave z določeno vero". Dejal je še, da je bila operacija načrtovana že dlje časa in da so jo izvedli z uporabo obveščevalnih podatkov, ki jih je posredovala nigerijska stran.
Tuggar ob tem ni izključil nadaljnjih napadov, ki pa so po njegovih besedah odvisni od "odločitev, ki jih bosta sprejeli vodstvi obeh držav". V svoji objavi na Truth Social v četrtek pozno zvečer je medtem Trump dejal, da pod njegovim vodstvom "ZDA ne bodo dovolile, da bi radikalni islamski terorizem uspeval".
Oglasil se je tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je dejal, da je "hvaležen za podporo in sodelovanje nigerijske vlade". Njegovo ministrstvo je objavilo tudi kratek videoposnetek, ki naj bi prikazoval izstrelitev rakete z vojaškega plovila.
Džihadistične skupine, kot sta Boko Haram in Islamska država Zahodnoafriška provinca, po poročanju BBC že več kot desetletje povzročajo opustošenje v severovzhodni Nigeriji in ubijajo na tisoče ljudi. Kot ugotavlja skupina, ki analizira politično nasilje po svetu, Acled, so bili med ubitimi večinoma muslimani. Skupine za človekove pravice ob tem poudarjajo, da ni dokazov, da so bili nesorazmerna tarča napadov prav kristjani.
V osrednji Nigeriji se spopadi pogosto odvijejo tudi med večinoma muslimanskimi pastirji in kmetijskimi skupinami, ki so pogosto krščanske. Razlog za spopade je dostop do vode in pašnikov. Številni umori pa se zgodijo tudi zaradi prepogosto uveljavljenega pravila "oko za oko".
