Trump: Izvedli smo smrtonosen napad na Islamsko državo

Ameriška vojska je po besedah predsednika ZDA Donalda Trumpa izvedla številne napade na Islamsko državo (IS) v severozahodni Nigeriji. Ameriško vojaško poveljstvo za Afriko Africom pa je kasneje sporočilo, da je bil napad v zvezni državi Sokoto izveden v sodelovanju z Nigerijo. Nigerijski zunanji minister Yusuf Maitama Tuggar je za BBC potrdil, da je šlo za skupno operacijo, ki je bila usmerjena proti "teroristom" ter da ta "nima nobene povezave z določeno vero". Dejal je še, da je bila operacija načrtovana že dlje časa in da so jo izvedli z uporabo obveščevalnih podatkov, ki jih je posredovala nigerijska stran.

Donald Trump FOTO: Profimedia

Tuggar ob tem ni izključil nadaljnjih napadov, ki pa so po njegovih besedah odvisni od "odločitev, ki jih bosta sprejeli vodstvi obeh držav". V svoji objavi na Truth Social v četrtek pozno zvečer je medtem Trump dejal, da pod njegovim vodstvom "ZDA ne bodo dovolile, da bi radikalni islamski terorizem uspeval". Oglasil se je tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je dejal, da je "hvaležen za podporo in sodelovanje nigerijske vlade". Njegovo ministrstvo je objavilo tudi kratek videoposnetek, ki naj bi prikazoval izstrelitev rakete z vojaškega plovila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke