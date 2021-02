Trump je imel hujšo obliko covida-19 kot so sprva priznali

Zdaj že nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je oktobra zbolel za cvidom-19, a njegovo zdravstveno stanje je bilo hujše, kot so takrat javno priznali. Kot pravijo štiri osebe, ki so seznanjene z njegovim stanje, je imel v enem trenutku izredno nizko raven kisika v krvi in pljučne težave, povezane s pljučnico, ki jo je povzročil koronavirus. Njegova prognoza je bila celo tako zaskrbljujoča, da so, preden so ga odpeljali v Nacionalni vojaški medicinski center Walter Reed, menili, da ga bodo morali priključiti na ventilator, sta povedala dva poznavalca Trumpovega stanja.

Osebe, ki so seznanjene s Trumpovim zdravstvenim stanjem, so povedale, da je Trump ugotovil, da ima pljučni infiltrat, ki se pojavi, ko so pljuča vneta in vsebujejo snovi, kot so tekočina ali bakterije. Njihova prisotnost, zlasti kadar ima bolnik druge simptome, je lahko znak akutnega primera bolezni. Z rentgenskim slikanjem ali skeniranjem jih je mogoče zlahka opaziti, ko so deli pljuč neprozorni ali beli. Po mnenju ljudi, ki so bili seznanjeni z njegovo oceno, je bila raven kisika v Trumpovi krvi zelo zaskrbljujoča, saj je padla na 80. Bolezen se namreč šteje za hudo, ko raven kisika v krvi pade na 90.

Pred tem so poročali, da je imel Trump 2. oktobra, na dan, ko so ga odpeljali v bolnišnico, težave z dihanjem in zvišano telesno temperaturo. Tudi vrsta zdravljenja, ki jo je prejel, kaže na to, da je bilo njegovo zdravstveno stanje resno. Toda nove podrobnosti o njegovem stanju in prizadevanjih znotraj Bele hiše, da bi mu omogočil poseben dostop do neodobrenega zdravila za boj proti virusu, razkrivajo eno najdrznejših epizod predsednikovanja Donalda Trumpa.