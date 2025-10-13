Svetli način
Tujina

'Trump je največji prijatelj, ki ga je Izrael kdaj imel v Beli hiši'

Jeruzalem, 13. 10. 2025 14.34 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , N.L.
Predsednik ZDA Donald Trump je v knesetu ob stoječih ovacijah napovedal zlato dobo Izraela in Bližnjega vzhoda. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se pozneje ne bo udeležil uradne potrditve mirovnega načrta za Gazo v Egiptu, ga je medtem v svojem govoru označil za največjega prijatelja, kar jih je Izrael imel v Beli hiši.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu
Donald Trump in Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Trump je v govoru naznanil "konec dobe terorja in smrti" ter napovedal zlato dobo Izrael in Bližnjega vzhoda. Zahvalil se je vsem, ki so doprinesli k sklenitvi dogovora med Izraelom in Hamasom, med njimi voditeljem arabskih in muslimanskih držav.

Podobno kot v izjavi za medije ob prihodu je tudi v govoru dejal, da je vojna med Izraelom in Hamasom zdaj uradno končana. Daljši aplavz je v knesetu požel, ko je napovedal, da se bo Hamas razorožil, čeprav se palestinsko gibanje s tem uradno še ni strinjalo.

Trump je v dolgem govoru večkrat poudaril lastne uspehe in uspehe Izraela v zavezništvu z ZDA. Med drugim se je zavzel za pomilostitev Netanjahuja, ki je že od leta 2020 v sodnem postopku zaradi obtožb korupcije. Predlagal je še pogajanja za mirovni dogovor z Iranom, pri čemer ni požel odobravanja poslancev. Svoj govor je zaključil z besedami: "Ljubim Izrael, z vami sem vse do konca."

"To je neverjetna zmaga za Izrael in svet, da so vse te države sodelovale kot partnerice v miru," je še dejal.

"Donald Trump je največji prijatelj, ki ga je država Izrael kdaj imela v Beli hiši," pa je ob vzklikih in bučnem aplavzu dejal Netanjahu, rekoč da noben drug predsednik ZDA ni storil toliko za Izrael. Po njegovih besedah bo Trump zato za vselej "zapisan v zgodovino" izraelskega naroda.

"Zavezan sem temu miru, vi ste zavezani temu miru in skupaj ga bomo dosegli," je dejal glede dogovora s Hamasom.

Poleg poudarjanja zaslug Trumpa je izpostavljal tudi "neverjetne zmage" Izraela nad Hamasom in njegovimi zavezniki v regiji ter našteval imena njihovih ubitih voditeljev.

"Trump, mirovni predsednik"

Obenem je zatrdil, da si nihče bolj ne želi miru kot Izrael. "Pod vašim vodstvom lahko sklenemo nove mirovne pogodbe z arabskimi državami v regiji in muslimanskimi državami zunaj regije," je dejal ter tako Izrael kot ZDA označil za obljubljeni deželi.

Nekateri v dvorani so nosili rdeče kape z napisom "Trump, mirovni predsednik" (ang. Trump, the peace president).

Rdeče kape z napisom "Trump, mirovni predsednik".
Rdeče kape z napisom "Trump, mirovni predsednik". FOTO: AP

Predsednik kneseta Amir Ohana je pred tem napovedal, da bo skupaj z predsednikom spodnjega doma ameriškega kongresa Mikeom Johnsonom zbral podporo predsednikov parlamentov držav po svetu in bodo skupaj Trumpa predlagali za Nobelovo nagrado za mir prihodnje leto.

Ameriški predsednik se je ob prihodu v kneset vpisal v knjigo gostov. "To je zame velika čast - veličasten in čudovit dan. Nov začetek," je napisal.

Ob prihodu so ga novinarji med drugim vprašali, ali je vojna med Izraelom in Hamasom zdaj uradno končana, na kar je odgovoril pritrdilno. Dejal je tudi, da bo Hamas upošteval načrt in se razorožil.

Trump je v Izrael prispel na dan osvoboditve talcev, ki jih je od napada 7. oktobra 2023 v ujetništvu še zadrževal Hamas.

Njegovemu govoru v knesetu je prisluhnila tudi številčna ameriška delegacija, v kateri so državni sekretar Marco Rubio, obrambni minister Pete Hegseth, veleposlanik ZDA v Izraelu Mike Huckabee, predsednik generalnega štaba ameriške vojske Dan Caine, direktor Centralne obveščevalne agencije (Cia) John Ratcliffe in svetovalec predsednika ZDA Stephen Miller. Tam sta bila tudi Trumpov zet Jared Kushner in hčerka Ivanka.

Trump je sicer četrti ameriški predsednik, ki je nagovoril kneset od njegove ustanovitve leta 1949, in prvi po letu 2008.

Preberi še Izpuščeni talci že v objemu družin. Izrael: Izpustili smo 1968 priprtih Palestincev

Kdo odhaja v Egipt?

Po obisku v Izraelu bo Trump odpotoval v egiptovsko letovišče Šarm el Šejk in skupaj z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem predsedoval srečanju, ki se ga bo udeležilo več kot 20 voditeljev držav, med njimi britanski premier Keir Starmer, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron ter premierja Italije in Španije Giorgia Meloni in Pedro Sanchez. Pričakujejo tudi jordanskega kralja Abdulaha, generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa ter predsednika Evropskega sveta Antónia Costo. V Egipt pa ne bo izraelskega premierja Netanjahuja ali kakšnega drugega izraelskega predstavnika, niti predstavnikov Hamasa.

Na srečanju naj bi po napovedih Egipta odprli novo stran prizadevanj za regionalno stabilnost na Bližnjem vzhodu, potem ko je bil prejšnji teden dosežen dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

Prva faza dogovora o prekinitvi ognja sicer vključuje tudi delen umik izraelske vojske iz palestinske enklave in odprtje humanitarnih kanalov za dostavo hrane in zdravil. O drugih fazah načrta naj bi se strani še pogajali.

Donald Trump Izrael Kneset Benjamin Netanjahu mir
