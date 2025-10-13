'Trump je največji prijatelj, ki ga je Izrael kdaj imel v Beli hiši'

Trump je v govoru naznanil "konec dobe terorja in smrti" ter napovedal zlato dobo Izrael in Bližnjega vzhoda. Zahvalil se je vsem, ki so doprinesli k sklenitvi dogovora med Izraelom in Hamasom, med njimi voditeljem arabskih in muslimanskih držav.

Podobno kot v izjavi za medije ob prihodu je tudi v govoru dejal, da je vojna med Izraelom in Hamasom zdaj uradno končana. Daljši aplavz je v knesetu požel, ko je napovedal, da se bo Hamas razorožil, čeprav se palestinsko gibanje s tem uradno še ni strinjalo.

Trump je v dolgem govoru večkrat poudaril lastne uspehe in uspehe Izraela v zavezništvu z ZDA. Med drugim se je zavzel za pomilostitev Netanjahuja, ki je že od leta 2020 v sodnem postopku zaradi obtožb korupcije. Predlagal je še pogajanja za mirovni dogovor z Iranom, pri čemer ni požel odobravanja poslancev. Svoj govor je zaključil z besedami: "Ljubim Izrael, z vami sem vse do konca."

"To je neverjetna zmaga za Izrael in svet, da so vse te države sodelovale kot partnerice v miru," je še dejal.

"Donald Trump je največji prijatelj, ki ga je država Izrael kdaj imela v Beli hiši," pa je ob vzklikih in bučnem aplavzu dejal Netanjahu, rekoč da noben drug predsednik ZDA ni storil toliko za Izrael. Po njegovih besedah bo Trump zato za vselej "zapisan v zgodovino" izraelskega naroda.