'Trump je prevzel svojo pravo službo. Postal je varuška Muskovega sina'

Je ameriški predsednik prevzel novo vlogo? Ob novih fotografijah Donalda Trumpa, ki so preplavile splet, si je marsikdo postavil prav to vprašanje. Predsedniku ZDA namreč tik za petami sledi igriv in poskočen sin Elona Muska X Æ A-Xii. Medtem ko je Musk ponosno delil podobo, ki jo je označil za "čisto srečo", pa so številni drugi komentirali: "Trump je končno dobil svojo prvo pravo službo. Postal je varuška malega X-a."