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Trump: Kanada je ena najslabših držav na svetu

Washington/Ottawa, 30. 09. 2026 09.15 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
N.V.
Donald Trump

Situacija med ZDA in Kanado se vse bolj zaostruje. Ameriški predsednik Donald Trump je sosedo označil celo za "eno najslabših držav na svetu" in s tem načel še zadnje vezi, ki so držale to zgodovinsko prijateljstvo. Obtožil jih je izkoriščanja in nepravičnega ravnanja.

"Težava je v tem, da so z Združenimi državami ravnali zelo nepravično. So ena najslabših držav na svetu. Saj veste, s Kitajsko se dobro razumemo, z ljudmi se dobro razumemo in sklepamo dobre dogovore," je predsednik kritiziral Kanado. Ob tem je dodal, da je z njimi težko poslovati, ameriškim kmetom pa naj bi zaračunali "400-odstotne in še višje carine".

V torek je sicer začela veljati Trumpova prepoved uvoza na več milijard vredno kanadsko blago, kar predstavlja nov udarec v trgovinski vojni med Washingtonom in Ottawo, piše the Hill. Ukrep zajema kanadske mlečne izdelke, motorna vozila in številne alkoholne pijače. Ob odloku o prepovedi blaga je Trump kot razlog navedel "diskriminacijo ameriških izdelkov".

Donald Trump in Mark Carney
Donald Trump in Mark Carney
FOTO: AP

Med ZDA in Kanado je v drugem Trumpovem mandatu zaznati nenavadno veliko napetosti, ne le zaradi trgovine, temveč tudi zaradi predsednikovih prizadevanj za prevzem oziroma priključitev severne sosede ZDA. Odnosi so dosegli prelomno točko avgusta, ko so trgovinska pogajanja med Washingtonom in Ottawo propadla, državi pa sta druga proti drugi uvedli carine.

Kanadski premier Mark Carney je ob tem dejal, da je bila njegova država preveč odvisna od "lahko dostopnih" gospodarskih povezav z ZDA. "Preteklih 40 let je zaznamovalo vse tesnejše gospodarsko povezovanje z Združenimi državami. Resnica je, da je bilo poslovanje z njimi enostavno, vendar je to pomenilo, da smo se preveč zanašali na enega samega gospodarskega partnerja. Jasno je, da je tega obdobja konec," je poudaril.

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zda kanada trgovinska vojna carine

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KOMENTARJI50

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krpati
30. 09. 2026 10.34
Bravo Kanada.
Odgovori
+2
2 0
JanezNovakJohn
30. 09. 2026 10.34
Trump je nor!
Odgovori
+3
3 0
PEACEMAKER
30. 09. 2026 10.32
Kar se pa kanade tice..ce lahko putin ukrajino pol lahko trump tudi kanado isto je zibelka..
Odgovori
+0
4 4
PEACEMAKER
30. 09. 2026 10.31
Trump je poln parazitov sploh se ne zaveda kaj dela, ker dela za arhone.
Odgovori
+8
9 1
Bella Ciao1
30. 09. 2026 10.31
Američani baje pod Tumplom živijo zelo bolje🤣🤣🤣🤣🤣...kot bodo neumni Slovenci pod janšizmom😅😱🤣🤣
Odgovori
+6
7 1
Blue Dream
30. 09. 2026 10.30
Torej je samo priznal da Kanada vleče prave poteze
Odgovori
+8
9 1
Bella Ciao1
30. 09. 2026 10.28
Tumpl je le zblojen hlapec Izraelcev....ki ga časti veliko zblojencev.
Odgovori
+2
3 1
zvoneti
30. 09. 2026 10.28
Temu se je spipalo do konca.
Odgovori
+7
8 1
borjac
30. 09. 2026 10.27
"Trump: Kanada je ena najslabših držav na svetu" , DEJSTVO JE da je Kanada UREJENA , DOBRO VODENA država , z minimalno korupcijo , dobrim zdravstvenim sistemom , urejenimi pokojninami ......... in odličnimi odnosi z vsemi po Svetu , Kanada je to kar ZDA nikdar ne bodo , TRUMP JE PON ZAVISTI , LJUBOSUMEN JE NA UREJENE KANADSKE RAZMERE , in sedaj blati in pljuva po Kanadi ... mimogrede Američani prevozijo tudi 1000 km do Kanade , da lahko kupijo zdravila , katera so 2x cenejša kot v ZDA, (dokumentarna oddaja o zdravstvenih razmerah v ZDA)..... bogi , bogi Trumpek.
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+6
7 1
duhccc
30. 09. 2026 10.26
tut ena vlada ali precednik se se ni izkazal da mu ni do denarja da mu je za ljudi ...
Odgovori
+3
4 1
Bella Ciao1
30. 09. 2026 10.24
Tumpla in slovenska vlada sta res podn človeštva
Odgovori
+4
7 3
barjan?ek1
30. 09. 2026 10.24
Trump ti si en navaden Kekec. Pa se opravičujem Kekcu
Odgovori
+4
6 2
jank
30. 09. 2026 10.22
Vsa čast predsedniku vlade Kanade! Ali janševiki opazite razliko med lakajem Janšo in njim???
Odgovori
+10
12 2
royayers
30. 09. 2026 10.19
psihopat. daleč najslabši predsednik v zgodovini sveta, ne samo zda.
Odgovori
+13
16 3
PEACEMAKER
30. 09. 2026 10.22
Ni res amen ra je bil najhujši in tega katoliki in judje še danes častijo.
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+10
10 0
Samo navijač
30. 09. 2026 10.16
Se veliko slabsa je Ukrajina.V Ukrajini vsak dan ugrabijo povprečno 900 moških. Izpustijo le tiste, ki lahko plačajo odkupnino med 10.000 in 20.000 dolarji; ostale pošljejo na fronto kot topovsko meso. To je Ukrajina, ki vam jo večina tako imenovanih evropskih voditeljev predstavlja kot demokracijo.
Odgovori
-1
6 7
Ne morem verjet
30. 09. 2026 10.18
spet ruske letake prebiraš poba.
Odgovori
+2
8 6
PredsednikSveta
30. 09. 2026 10.19
Um ja.. temu se reče vojna? Misliš da bi bilo tukaj kaj drugače, če bi bilo v vojni? "Demokracija", kadar se gre za preživetje naroda pač ne obstaja. Zahvali se svojemu fotru Putinu.
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+2
5 3
borjac
30. 09. 2026 10.30
Ne morem verjeti ....... da ne gledaš malce naokrog po Slovenskih mestih in ne vidiš Ukrajince , ki so pobegnili pred vojno , za koga vojno ??? za Zelenskega in milijarderje....
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0 0
PEACEMAKER
30. 09. 2026 10.15
Kanada je polna nacistov. Še v parlamentu so ploskal naziju...sej zato se pa janšiti trumpisti in rusofili tok zavzemajo za njih.
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+8
10 2
Bella Ciao1
30. 09. 2026 10.25
Slovenija je polna pronacijem...celo vladajo
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
30. 09. 2026 10.14
Donči ...res je. Brez vojne prosim.
Odgovori
+10
10 0
ŠeVednoPlešem
30. 09. 2026 10.14
V Kanadi imajo sistem javnega zdravstva, ki deluje in omogoča zdravstveno oskrbo, ne glede na finančno stanje, vsem prebivalcem Kanade. Nekaj, o čemer lahko le sanjajo v ZDA
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+15
15 0
Bella Ciao1
30. 09. 2026 10.26
In kar hočejo janšisti uničiti
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
30. 09. 2026 10.10
Ko je ukrainski režim hotel v Nato je fasal vojno z Rusijo. Upam da se Kanadi ne zgodi podobno s strani ZDA, sedaj ko silijo v EU.
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+6
9 3
Ne morem verjet
30. 09. 2026 10.18
ruski letaki to pišejo.
Odgovori
+0
3 3
Slash
30. 09. 2026 10.09
Bravo gospod Trump! Tako se bori za svojo državo!
Odgovori
-17
4 21
trapo
30. 09. 2026 10.13
Sej ne vem a se ti norca delaš a res tko misliš. ZDA so že nazadovala za kakšni 20 let pa še bodo. Samo za vprašat se je a je res na tako nizki stopnji s pametjo a ga je kdo nastavil sebi v prid (Rusi, Kitajci a kdo tretji).
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+13
14 1
Bella Ciao1
30. 09. 2026 10.26
Pojdi k njemu
Odgovori
+2
2 0
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