Trump: Kanada je ena najslabših držav na svetu

"Težava je v tem, da so z Združenimi državami ravnali zelo nepravično. So ena najslabših držav na svetu. Saj veste, s Kitajsko se dobro razumemo, z ljudmi se dobro razumemo in sklepamo dobre dogovore," je predsednik kritiziral Kanado. Ob tem je dodal, da je z njimi težko poslovati, ameriškim kmetom pa naj bi zaračunali "400-odstotne in še višje carine".
V torek je sicer začela veljati Trumpova prepoved uvoza na več milijard vredno kanadsko blago, kar predstavlja nov udarec v trgovinski vojni med Washingtonom in Ottawo, piše the Hill. Ukrep zajema kanadske mlečne izdelke, motorna vozila in številne alkoholne pijače. Ob odloku o prepovedi blaga je Trump kot razlog navedel "diskriminacijo ameriških izdelkov".
Med ZDA in Kanado je v drugem Trumpovem mandatu zaznati nenavadno veliko napetosti, ne le zaradi trgovine, temveč tudi zaradi predsednikovih prizadevanj za prevzem oziroma priključitev severne sosede ZDA. Odnosi so dosegli prelomno točko avgusta, ko so trgovinska pogajanja med Washingtonom in Ottawo propadla, državi pa sta druga proti drugi uvedli carine.
Kanadski premier Mark Carney je ob tem dejal, da je bila njegova država preveč odvisna od "lahko dostopnih" gospodarskih povezav z ZDA. "Preteklih 40 let je zaznamovalo vse tesnejše gospodarsko povezovanje z Združenimi državami. Resnica je, da je bilo poslovanje z njimi enostavno, vendar je to pomenilo, da smo se preveč zanašali na enega samega gospodarskega partnerja. Jasno je, da je tega obdobja konec," je poudaril.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.