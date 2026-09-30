Trump: Kanada je ena najslabših držav na svetu

"Težava je v tem, da so z Združenimi državami ravnali zelo nepravično. So ena najslabših držav na svetu. Saj veste, s Kitajsko se dobro razumemo, z ljudmi se dobro razumemo in sklepamo dobre dogovore," je predsednik kritiziral Kanado. Ob tem je dodal, da je z njimi težko poslovati, ameriškim kmetom pa naj bi zaračunali "400-odstotne in še višje carine".

V torek je sicer začela veljati Trumpova prepoved uvoza na več milijard vredno kanadsko blago, kar predstavlja nov udarec v trgovinski vojni med Washingtonom in Ottawo, piše the Hill. Ukrep zajema kanadske mlečne izdelke, motorna vozila in številne alkoholne pijače. Ob odloku o prepovedi blaga je Trump kot razlog navedel "diskriminacijo ameriških izdelkov".