Trump Kanadi očita zlorabo carin

"Zelo kmalu boste ugotovili, da ne potrebujemo vaših avtomobilov, lesa in energentov," je na družbenem omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump .

Trump je uvedel 25-odstotne carine na ves uvoz iz Kanade in Mehike, a si je nato premislil in za mesec dni zadržal carine na uvoz, ki ga pokriva sporazum o prosti trgovini med tremi državami (USMCA).

Ukrep bo tej kanadski provinci prinesel do 277.000 ameriških dolarjev na dan. Ford je zagotovil, da bo veljal, dokler Trump ne bo odstopil od carinske vojne.

Ontario zagotavlja elektriko za države New York, Minnesota in Michigan, kjer se bo račun za elektriko zaradi tega ukrepa v povprečju zvišal za 69 ameriških dolarjev.

Trump Kanadi zagrozil z novimi carinami, tudi do 250-odstotnimi

Mehika povračilnih carin ni uvedla, Kanada pa jih je in jih ohranja kljub Trumpovemu enomesečnemu premoru. Med drugim so v veljavi carine na uvoz pomarančnega soka, gospodinjskih aparatov, kozmetike, obutve, motorjev in papirja iz ZDA.