Trump Kanadi zaradi požarov grozi s carinami: 'Napadajo nas z umazanim zrakom'

"Združene države Amerike so po nepotrebnem napadene z umazanim, onesnaženim in nezdravim zrakom," trdi ameriški predsednik Donald Trump, ki prst usmerja v svojo severno sosedo. Tam se že več dni spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari, ki jih spremlja tudi izrazit vročinski val.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Gozdni požari v Kanadi Profimedia

Gozdni požari v Kanadi Profimedia

Gozdni požari v Kanadi Profimedia





Čeprav bi si morda želel, da bi državna meja zadržala tudi oblak dima, ki se širi nad požari, pa to seveda ni mogoče. Gost oblak dima je tako že v sredo dosegel tudi New York in več območij na severu ZDA, poroča BBC.

Do petka je bilo v Kanadi aktivnih okoli 888 požarov. Več kot 190 teh požarov gori v Ontariu.

Trump tako zdaj Kanadi grozi z novimi carinami zaradi njene "namerne malomarnosti". V objavi na družbenih omrežjih je napovedal, da bo govoril s kanadskim premierjem Markom Carneyjem in zahteval pojasnila, saj meni, da so požari posledica "nepravilnega vzdrževanja gozdov".

Bes Združenih držav

Po podatkih kanadskega informacijskega sistema za požare v naravi so tokratni požari že uničili skoraj tri milijone hektarjev zemlje v Kanadi. Vpliv je bil daljnosežen, gosta odeja dima se je razširila po ameriških zveznih državah, od Minnesote in Michigana do Pensilvanije, Ohia in New Yorka. Opozorila o "nevarni" kakovosti zraka so bila izdana v večjem delu regije, zaradi česar so bili odpovedani številni dogodki na prostem. V odprtem pismu, naslovljenem na kanadske uradnike, so ameriški zakonodajalci John James, John Moolenaar, Jack Bergman in Lisa McClain dejali, da jim "zmanjkuje potrpljenja". "Ne sprejemamo več opravičil namesto dejanj," so dejali in opozorili, da bi lahko ZDA posegle po neposredni vključitvi v čezmejno zaščito pred gozdnimi požari in gašenje požarov, če Kanada ne bo ukrepala.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Dim gozdnih požarv v ZDA Profimedia

Dim gozdnih požarv v ZDA Profimedia

Dim gozdnih požarv v ZDA Profimedia

Dim gozdnih požarv v ZDA Profimedia







Menijo, da "ameriška pljuča plačujejo ceno za kanadsko neukrepanje – leto za letom". Med "grehi" Kanade so med drugim našteli kronično pomanjkanje vlaganja v redčenje gozdov, zmanjšanje porabe goriva in tudi neustrezno delovanje proti požigom. Menijo namreč, da ta vprašanja niso bila ustrezno obravnavana.

'Morda bi morali namesto pritoževanja poslati pomoč'

Carney je sicer v preteklosti že opozoril, da je boj proti podnebnim spremembam odgovornost obeh držav, kanadski minister za izredne razmere pa je po novem Trumpovem pisanju na spletu dejal, da državi ostajata v stalnem stiku in imata dolgo zgodovino sodelovanja pri tovrstnih nesrečah. Med drugim je spomnil tudi na sporazum med državama iz leta 1982 o gašenju požarov in tudi na sporazum, ki sta ga državi sklenili na vrhu G7 leta 2025.

"To je izziv, ki ne pozna meja," je opomnila tudi kanadska poslanka Eleanor Olszewski, ki je poudarila, da si Kanada prizadeva hitro in z usklajenim odzivom zagotoviti varnost ljudi. Dodala je, da je Kanada za zagotavljanje trajnosti gozdov in preprečevanje požarov namenila okoli 12 milijard dolarjev (10,5 milijarde evrov). Premier Ontaria Doug Ford je medtem v petek odgovoril ameriškim zakonodajalcem in spomnil, da je Kanada pomagala ZDA v boju proti požarom v Kaliforniji in odzivanju na orkane v Severni Karolini. "Morda bi morali namesto pritoževanja poslati podporo, poslati pomoč, saj smo tudi sami storili popolnoma enako za naše ameriške prijatelje," je dejal. Dejal je sicer, da sta ameriški zvezni državi Michigan in Massachusetts, ki ju vodijo demokrati, ponudili pomoč v obliki kanaderjev, gasilcev in reševalnih akcij.

'Vreme se ne meni za mednarodne meje'

Znanstveniki medtem slikajo veliko bolj zapleteno realnost. "Vreme se ne meni za mednarodne meje," je jasen Patrick James z Univerze v Torontu, ki poudarja vsem znano dejstvo, da se dim v ozračju preprosto širi v smeri vetra. Spomnil je tudi na ameriške požare, katerih dim se je širil tudi v Kanado. Strokovnjaki izpostavljajo tudi, da številni požari trenutno gorijo v prostranih, oddaljenih kanadskih gozdovih, kjer jih je težko odkriti ali omejiti, preden postanejo preveliki.