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Trump Kanadi zaradi požarov grozi s carinami: 'Napadajo nas z umazanim zrakom'

Washington, 18. 07. 2026 06.39 pred 1 uro 4 min branja 22

Avtor:
M.P.
Gozdni požari v Kanadi

Kanada se že več dni spopada z več kot 880 gozdnimi požari, ki jih spremlja tudi izrazit vročinski val. Dim se je v sredo s severa celine razširil vse do New Yorka in nekaterih drugih krajev v ZDA, ameriški predsednik pa je zdaj prst zaradi "onesnaženega in nezdravega" zraka, ki se vali v njegovo državo, usmeril kar v svojo severno sosedo in zagrozil z uvedbo novih carin zaradi "namerne malomarnosti" Kanade. In medtem ko znanstveniki opozarjajo, da odgovornosti za podnebne spremembe in požare ne morejo preprosto naprtiti eni državi, pa Kanada sosedo opominja: "Nehajte se pritoževati in raje pomagajte, kot smo vam pomagali mi v Kaliforniji."

"Združene države Amerike so po nepotrebnem napadene z umazanim, onesnaženim in nezdravim zrakom," trdi ameriški predsednik Donald Trump, ki prst usmerja v svojo severno sosedo. Tam se že več dni spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari, ki jih spremlja tudi izrazit vročinski val.

Čeprav bi si morda želel, da bi državna meja zadržala tudi oblak dima, ki se širi nad požari, pa to seveda ni mogoče. Gost oblak dima je tako že v sredo dosegel tudi New York in več območij na severu ZDA, poroča BBC.

Do petka je bilo v Kanadi aktivnih okoli 888 požarov. Več kot 190 teh požarov gori v Ontariu.

Trump tako zdaj Kanadi grozi z novimi carinami zaradi njene "namerne malomarnosti". V objavi na družbenih omrežjih je napovedal, da bo govoril s kanadskim premierjem Markom Carneyjem in zahteval pojasnila, saj meni, da so požari posledica "nepravilnega vzdrževanja gozdov".

Bes Združenih držav

Po podatkih kanadskega informacijskega sistema za požare v naravi so tokratni požari že uničili skoraj tri milijone hektarjev zemlje v Kanadi.

Vpliv je bil daljnosežen, gosta odeja dima se je razširila po ameriških zveznih državah, od Minnesote in Michigana do Pensilvanije, Ohia in New Yorka. Opozorila o "nevarni" kakovosti zraka so bila izdana v večjem delu regije, zaradi česar so bili odpovedani številni dogodki na prostem.

V odprtem pismu, naslovljenem na kanadske uradnike, so ameriški zakonodajalci John James, John Moolenaar, Jack Bergman in Lisa McClain dejali, da jim "zmanjkuje potrpljenja". "Ne sprejemamo več opravičil namesto dejanj," so dejali in opozorili, da bi lahko ZDA posegle po neposredni vključitvi v čezmejno zaščito pred gozdnimi požari in gašenje požarov, če Kanada ne bo ukrepala.

Menijo, da "ameriška pljuča plačujejo ceno za kanadsko neukrepanje – leto za letom". Med "grehi" Kanade so med drugim našteli kronično pomanjkanje vlaganja v redčenje gozdov, zmanjšanje porabe goriva in tudi neustrezno delovanje proti požigom. Menijo namreč, da ta vprašanja niso bila ustrezno obravnavana.

'Morda bi morali namesto pritoževanja poslati pomoč'

Carney je sicer v preteklosti že opozoril, da je boj proti podnebnim spremembam odgovornost obeh držav, kanadski minister za izredne razmere pa je po novem Trumpovem pisanju na spletu dejal, da državi ostajata v stalnem stiku in imata dolgo zgodovino sodelovanja pri tovrstnih nesrečah. Med drugim je spomnil tudi na sporazum med državama iz leta 1982 o gašenju požarov in tudi na sporazum, ki sta ga državi sklenili na vrhu G7 leta 2025.

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"To je izziv, ki ne pozna meja," je opomnila tudi kanadska poslanka Eleanor Olszewski, ki je poudarila, da si Kanada prizadeva hitro in z usklajenim odzivom zagotoviti varnost ljudi. Dodala je, da je Kanada za zagotavljanje trajnosti gozdov in preprečevanje požarov namenila okoli 12 milijard dolarjev (10,5 milijarde evrov).

Premier Ontaria Doug Ford je medtem v petek odgovoril ameriškim zakonodajalcem in spomnil, da je Kanada pomagala ZDA v boju proti požarom v Kaliforniji in odzivanju na orkane v Severni Karolini. "Morda bi morali namesto pritoževanja poslati podporo, poslati pomoč, saj smo tudi sami storili popolnoma enako za naše ameriške prijatelje," je dejal.

Dejal je sicer, da sta ameriški zvezni državi Michigan in Massachusetts, ki ju vodijo demokrati, ponudili pomoč v obliki kanaderjev, gasilcev in reševalnih akcij.

'Vreme se ne meni za mednarodne meje'

Znanstveniki medtem slikajo veliko bolj zapleteno realnost. "Vreme se ne meni za mednarodne meje," je jasen Patrick James z Univerze v Torontu, ki poudarja vsem znano dejstvo, da se dim v ozračju preprosto širi v smeri vetra. Spomnil je tudi na ameriške požare, katerih dim se je širil tudi v Kanado.

Strokovnjaki izpostavljajo tudi, da številni požari trenutno gorijo v prostranih, oddaljenih kanadskih gozdovih, kjer jih je težko odkriti ali omejiti, preden postanejo preveliki.

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Čeprav lahko boljše gospodarjenje z gozdovi zmanjša tveganje za požare v naravi na nekaterih območjih, zlasti v bližini skupnosti, pa ob tem to ne more preprosto preprečiti požarov v ekosistemu te velikosti.

Požari v naravi so v Kanadi zelo pogosti, vendar se je število izbruhov v zadnjih tednih hitro povečalo. Strokovnjaki v ZDA in Kanadi se strinjajo, da je to verjetno posledica dolgotrajnega vročinskega vala konec junija v severnem Ontariu, ki ga je spremljala podpovprečna količina padavin.

Znanstveniki pravijo tudi, da so vse hujše sezone požarov v naravi deloma posledica podnebnih sprememb, ki ustvarjajo bolj vroče in suhe razmere, ki omogočajo lažje širjenje požarov. Nekatere požare so sprožile tudi strele. "Podnebne spremembe so globalni problem in netočno bi bilo trditi, da je Kanada sama povzročila ali bi lahko preprečila te požare v naravi," je dejala Anabela Bonada z Univerze v Waterlooju.

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KOMENTARJI22

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sukar 1
18. 07. 2026 08.40
oranžec ima prav....nima kaj ta umazan zrak prihajati v beutiful, wonderfullll in vseh fullll Ameuriko....halt, pa carino nabit, pa še ptiči naj hodijo takrat peš, ne pa da dodatno mešajo zrak....vsa čast oranžni
Odgovori
+0
1 1
biggie33
18. 07. 2026 08.40
Haha, kaj jim dela dedek, 80 letni..
Odgovori
-1
0 1
Petur
18. 07. 2026 08.37
bolnik..planetarni problem
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
18. 07. 2026 08.37
Sem nazaj. Mene so izklopili na sedem dni, BREZ RAZLOGA. Sovražno dejanje.
Odgovori
0 0
NeXadileC
18. 07. 2026 08.35
Fant od fare.
Odgovori
+1
1 0
mmickica
18. 07. 2026 08.33
Pomagajte jim gasit raje!
Odgovori
+3
3 0
0523
18. 07. 2026 08.32
Ta človek ni diht.
Odgovori
+6
6 0
MarkoJur
18. 07. 2026 08.26
Naj ga ne dihajo....
Odgovori
+2
3 1
Pametna glavca
18. 07. 2026 08.25
Temu še v Idriji ne morejo pomagati.
Odgovori
+5
7 2
kakorkoliže
18. 07. 2026 08.25
Dajte še več denarja v orožje in vojne. Ta svetovna bančna elita je zblaznela.
Odgovori
+4
6 2
AlexReal
18. 07. 2026 08.25
Ampak podnebne spremembe so pa za njega hoax in ne bo prispeval k zmanjšanju vplivov ?
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik-1442225
18. 07. 2026 08.21
Jao oranžni, ustanova vabi
Odgovori
+7
9 2
Slavko BabIč
18. 07. 2026 08.21
A za te požare v Kanadi so najbolj odgovorni in krivi Američani in Trumpelj!
Odgovori
+3
6 3
Big M
18. 07. 2026 08.31
Za revščino po svetu je tuji kriv Trumpi ha? 😆
Odgovori
+1
3 2
Da se mene pita..
18. 07. 2026 08.17
Naj ga prepakira in preproda nazaj po višji ceni.
Odgovori
+3
6 3
lokson
18. 07. 2026 08.07
Kaj ko bi za spremembo zapisali, kaj je Trump dejansko povedal na temo požarov v Kanadi.
Odgovori
+1
7 6
Emil23
18. 07. 2026 08.06
Dejansko ima prav. Imajo veliko premalo letal, ki so v odločnih področjih edini sposobni omejiti požare. Sicer niso edini tudi EU bi lahko veliko več vložil v obrambo proti požarom pa raje vlagamo v Ukrajino, katere potem napada rafinerije.
Odgovori
+6
14 8
CRF4
18. 07. 2026 08.36
Če ne bi naci rusija z imperialističnimi težnjami po ozemlju začela vojne, ne bi nič podpirali Ukrajine. Ampak za rusofile je rusija brezmadežna.
Odgovori
+0
1 1
biggie33
18. 07. 2026 08.44
Crf4.. a si ti Zukrija?
Odgovori
0 0
qwerty99
18. 07. 2026 08.02
Tako je! Vsak m3 umazanega zraka je treba na meji ustaviti in šele ko plača carino, lahko prečka mejo. Stabilna genialnost vidi preko vseh meja ...
Odgovori
+9
12 3
zmerni pesimist
18. 07. 2026 08.00
Biser
Odgovori
+11
14 3
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