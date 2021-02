Napad na Kapitol bo preiskovala neodvisna komisija

V pismu kongresnikom je Pelosijeva naznanila načrte kongresa za oblikovanje preiskovalne komisije, ki bo oblikovana po vzoru tiste, ki je preiskovala okoliščine terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001."Priti moramo do resnice, kako se je to zgodilo,"je dejala. Nekdanji predsednik Donald Trump je konec preteklega tedna prestal zgodovinsko drugo ustavno obtožbo v senatu, ki ga je doletela po napadu njegovih podpornikov na Kapitol 6. januarja.

Spomnimo, da so Trumpovi podporniki vdrli v ameriški kongres, da bi preprečili uradno potrditev novega ameriškega predsednika Joeja Bidna oziroma prisilili republikance na čelu z nekdanjim podpredsednikom Mikom Penceom, da zmago pripišejo Trumpu. Slednji izida volitev ni nikoli priznal, namesto tega je ponavljal gesla o "ukradenih volitvah" in volilnih prevarah, ki jih nihče ni uspel dokazati. A s tem je očitno prepričal velik del svoje volilne baze, ki je prepričana, da so Trumpu ukradli zmago in drugi predsedniški mandat.

V napadu na Kapitol je umrlo pet ljudi. Idejo o neodvisni komisiji so podprli demokrati, pa tudi nekateri republikanci. Med njimi je tudi tesni zaveznik in podpornik Trumpa, senator Lindsay Graham, ki je nedavno v pogovoru za Fox News priznal, da Trump nosi del odgovornosti za dogodke 6. januarja. "Njegovo vedenje po volitvah je šlo čez meje. Potrebujemo komisijo po vzoru komisije napada 11. septembra, da ugotovimo, kaj se je zgodilo, ter da poskrbimo, da se ne bo nikoli več," je dejal.