Trump: Kdo ve, katera administracija bo takrat ...

Trumpovi kampanji zaenkrat še ni uspelo prepričati sodišča s kredibilnimi dokazi o morebitnih volilnih prevarah.

Tako so že padle tožbe v Pensilvaniji, Michiganu in Arizoni. Prav tako ima Trump vse večje težave s pravno ekipo. Na čelu ekipe je namreč Trumpov odvetnik Rudy Giuliani, ki je nekoč veljal za ostrega odvetnika, vendar je zdaj večina poznavalcev prepričanih, da so njegovi najboljši časi že minili.

Pravzaprav so številni že ob napovedih tožb ocenili, da je Trumpova pravna ekipa eden od pomembnih razlogov, da Trumpove tožbe ne bodo uspešne - ocenili so jo kot veliko prešibko.

Prav tako je Trumpova kampanja izgubila pravno družbo Porter Wright Morris & Arthur. Ta se je umaknila iz tožbe v Pensilvaniji. Nadomestila jih bo odvetnica Linda Kerns.

Pravne družbe so sicer pod hudim pritiskom, saj jih podporniki demokratov obtožujejo, da skušajo spodkopati volilni rezultat in dejstvo, da je zmagal Joe Biden. Zato se iz tožb umikajo ena za drugo, kar pa jezi Trumpov tabor. Sodelavec njegove kampanje naj bi jih tako označil za "levičarsko drhal".

Bidnova zmaga vse bolj trdna

Medtem so Bidnu, ki si namerava privoščiti prost konec tedna, ameriške televizije prisodile tudi zmago v ameriški zvezni državi Georgia. Njegova prednost je nekaj več kot 14.000 glasovi od skupaj okrog pet milijonov oddanih glasov.

Biden je za zmago na predsedniških volitvah tako zbral 306 elektorskih glasov. Natanko toliko jih je leta 2016 proti demokratki Hillary Clinton osvojil Trump.

Tiskovna agencija AP, ki za zdaj Bidnu še ni prisodila zmage v Georgii, je potem Trumpu prisodila pričakovano zmago v Severni Karolini in predsednik ZDA je tako na volitvah zbral 232 elektorjev.

Bidnu je uspelo Trumpu odvzeti vse tri države na severu ZDA, ki so bile ključne za Trumpovo zmago leta 2016 - Pensilvanijo, Wisconsin in Michigan - z večjo prednostjo, kot je bila Trumpova leta 2016. Poleg tega mu je uspelo iz republikanskega tabora iztrgati še Arizono in Georgio, kjer sicer poteka še ročno preštevanje glasovnic, vendar se rezultat ne bo spremenil.

Biden je prvi demokrat, ki mu je uspelo zmagati v Georgii od Billa Clintona leta 1992 in prav tako prvi demokrat po Clintonu leta 1996, ki mu je uspelo zmagati v Arizoni.

Se Trump pripravlja na predajo?

Medtem se zdi, da morda tudi uporni predsednik, ki še vedno ni uradno priznal poraza, ugotavlja, da se volitve ne bodo razpletle v njegov prid.

V govoru o obvladovanju pandemije je Američanom obljubil, da ne bo zaprl države, nato pa dodal: "Kdo ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, katera administracija bo takrat, to bo povedal čas, lahko pa vam povem, da ta administracija ne bo šla v zapiranje."

ZDA se sicer soočajo z rekordno rastjo novih primerov okužb in hospitalizacij zaradi covida-19. Trump temu ne posveča večje pozornosti, bi pa naj bil zelo jezen, ker je podjetje Pfizer informacijo o uspehu cepiva objavil šele po volitvah. Trumpu je ponovno izvolitev odnesla prav pandemija, informacija o cepivu pa bi morda spremenila mnenje kakšnega volivca ocenjujejo v njegovem taboru. Podjetje je sicer zagotovilo, da se na volitve ni oziralo in je podatke objavilo, ko jih je imelo.

Največ razburjenja pa je sprožila Trumpova izjava, da bodo cepivo dobili vsi razen New Yorka. Newyorški guverner Andrew Cuomoje namreč konec septembra dejal, da Trumpu ne zaupa in napovedal oblikovanje neodvisne delovne skupine znanstvenikov, zdravnikov in zdravstvenih strokovnjakov, ki bodo pregledali podatke o vsakem cepivu, ki ga bo ponujala zvezna vlada, besedni spopad med obema politikoma pa očitno še ni končan.