Najslavnejši slovenski zet na usodno soboto, kot ga svet še ni videl

Po izračunih elektorskih glasov, ki so pokazali, da bo ZDA naslednja štiri leta vodil Joseph Biden, ki je že imel govor, se zdi, da Donald Trump poraza še ni pripravljen priznati. Medtem ko je Biden pozval vse strani, naj stopijo skupaj, Trump vztraja, da so bile volitve "ukradene" in upa na pomoč vrhovnega sodišča. Na dan, ko so razglasili njegov poraz, je Trump na družbenih omrežjih kot po navadi deloval močan in odločen, a kot pravijo tisti, ki so ga spremljali v živo, je bil povsem poklapan.

Po razglasitvi rezultatov so v Washingtonu in številnih drugih mestih izbruhnila spontana slavja Bidnovih podpornikov. Američani prepevajo, vzklikajo, slišati je glasbo, odpiranje šampanjcev, hupanje avtomobilov, vihrajo ameriške zastave in napisi Biden - Harris. Na drugi strani pa so Trumpovi privrženci jezni, saj verjamejo, da je prišlo do volilnih nepravilnosti v korist demokratom. Trump je jasno povedal, da bo po plazu tožb proti glasovnicam, ki so bile poslane po pošti, poskušal s konservativno večino ameriškega vrhovnega sodišča presoditi v svojo korist. Poleg tega lahko z zavlačevanjem priznanja poraza še naprej zbira denar za kampanjo, ki ga bo lahko porabil tudi za tožbe.

Tehnično je trenutno najpomembnejša oseba upraviteljica Uprave splošnih služb Emily Murphy, ki je pristojna za potrditev zmagovalca volitev. Šele nato bo lahko ta sprožil postopek prenosa oblasti. Murphyjeva lahko čaka do 14. decembra, ko bodo svoje rekli elektorji, kar pa bi Bidnovo tranzicijo precej otežilo in zavleklo, poroča STA. Tudi Trump ne kaže znakov, da bi rad sodeloval pri mirnem prehodu oblasti, kar po besedah namestnika nadzorne organizacije za odgovornost in etičnost (CREW) Donalda Shermana nakazuje na to, da je predsednik pripravljen "sabotirati" prehodni proces, poroča Independent. Predsedniške prehodne dokumente, ki jih je treba predložiti kongresu, so namreč oddali prepozno in šele po tožbi, poleg tega pa so bili zelo skopi, še poroča časnik.

Na dan ko so razglasili njegov poraz: Njegova ramena so bila spuščena, glava pa povešena Trumpa sicer redno spremlja skupina novinarjev, ki ga po štirih letih vodenja države že precej dobro pozna. "V zadnjih štirih letih se videla predsednika na dobre in slabe dni, toda 7. november, na dan ko je izgubil volitve, je bil dan kot noben drugi," je zapisala BBC-jeva Tara McKelvey. V soboto se je Trump, oblečen v črno vetrovko, temne hlače in belo "Make America Great Again" kapo, okoli 10. ure odpravil do svojega golf kluba Trump National v Sterlingu v Virginiji, približno 40 kilometrov od Bele hiše. Dopoldne je sicer preživel na družbenih omrežjih, kjer je pisal o volilnih goljufijah.

Kot opisuje novinarka, je bil Trump takrat pokončen in poln upanja, lep dan pa je nameraval preživeti v klubu. Okoli 11:30 so ameriški mediji začeli poročati o tem, da je zmagal Biden. Novinarji, pa tudi Trumpovi uslužbenci, ki so bili v skupnih prostorih, so neučakano čakali na njegov odziv. "Minevale so minute, nato ure," je zapisala. Trump si je vzel svoj čas, po mnenju novinarke zato, ker je bil v klubu vendarle obdan s prijatelji, pred klubom pa je bila množica njegovih podpornikov, ki so med drugim držali napise: "prenehajte z goljufijo" in v zrak vihteli zastave z motivi vsemogočnega Trumpa. Pred Belo hišo pa ga je čakala druga množica. Množica, ki je proslavljala njegov poraz. Te so v zrak držali napise, na katerih je pisalo: "Ti si izgubil, mi vsi pa zmagali". Ljudje so trobili in se posmehovali.

Ko so se vrnili v Belo hišo je predsednik vstopil skozi stranska vrata, ki ga sicer predsedniki redko uporabljajo. "Njegova ramena so bila spuščena, glava pa povešena," je zapisala novinarka in dodala, da je novinarjem, ko jih je zagledal, pokazal dvignjen palec. "Bila je polovična gesta, roke ni dvignil visoko in tudi pesti ni stisnil, kot to po navadi naredi," je dodala. Kot je še zapisala, je bil Trump na to usodno soboto v živo povsem druga oseba, kot na Twitterju.

