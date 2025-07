Trump: Kijevu bomo dobavili sisteme zračne obrambe, plačala jih bo EU

Donald Trump je med pogovorom z novinarji v vojaškem oporišču pri Washingtonu potrdil, da bodo ZDA Ukrajini poslale "nekaj" sistemov zračne obrambe. Kot je dodal, bo zaenkrat še nedorečeno število sistemov patriot plačala Evropska unija. Več podrobnosti ni razkril.

Ob tem je ponovno izrazil razočaranje nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki da "lepo govori in nato zvečer vse bombardira".

Omenil je še, da danes na obisku pričakuje šefa Nata Rutteja. V Washington danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prihaja tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius, ki se bo tam srečal z ameriškim kolegom Petom Hegsethom.

Trump je še minuli četrtek povedal, da je dogovor o prodaji in prenosu orožja Ukrajini sklenil z zvezo Nato. "Pošiljamo orožje Natu in Nato bo to orožje stoodstotno poplačal. (...) Natu bomo poslali patriote, potem pa jih bo Nato razdelil naprej," je pred nekaj dnevi povedal v pogovoru za ameriško televizijo NBC. Takrat je napovedal tudi, da bo danes podal "pomembno izjavo" o Rusiji.

Njegove izjave so sledile nedavni odločitvi Washingtona o ustavitvi pošiljk nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer nato v petek potrdil, da so ZDA ponovno začele pošiljati orožje Kijevu.