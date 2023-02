'Trump kitajskega preleta ne bi dopustil': podatki Pentagona trdijo drugače

V soboto so se obrambne sile ZDA odločile ob obali Karoline razstreliti 'kitajski vohunski balon'. A na to so po mnenju republikancev čakale predlogo, saj so sprva plovilo več dni le opazovali. Zatrjujejo, da Trump tega ne bi nikoli dopustil, a uradni podatki kažejo, da so kitajski baloni ZDA preletavali tudi v času njegovega predsedovanja.

icon-expand Kitajski vohunski balon so po slabem tednu opazovanja nad Atlantskim oceanom razstrelili FOTO: AP Kitajsko nadzorno orodje, kot so balon poimenovale ameriške obrambne sile, je nad ZDA letelo predlogo, Bidnovi administraciji očitajo republikanci - ne glede na to, da se je ameriški predsednik odločil z razstrelitvijo vohunskega balona počakati zaradi varnosti civilnega prebivalstva. Balon, ki je ZDA preletel na višini 18 tisoč metrov nad tlemi, je nato v soboto Atlantski ocean razpadel na območje s 11-kilometrskim premerom. PREBERI ŠE 'Kot v filmu Top Gun': 'kitajski vohunski balon' prestrelila raketa lovca F-22 Republikanci pa so dogodek izkoristili za primerjavo Bidna z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki se bo znova podal v predsedniško tekmo. Da bi nekdanjemu voditelji države nekoliko dvignili ugled, so mnogi voditelji konzervativcev dejali, da "Trump kitajskega preleta ne bi dopustil" in da bi nevarno nadzorno orodje sestrelil takoj, ko bi to priletelo v zračno območje ZDA, piše Insider. Balon v času Trumpovega predsedovanja nad ZDA letel trikrat Toda podatki visokih uradnikov Pentagona kažejo drugače - v času Trumpovega predsedovanja so kitajski baloni ZDA preleteli vsaj trikrat, piše AP. "Balon te narave je preletel ZDA pred Bidnom," je potrdil uradnik, ki ni želel biti imenovan. Točnega datuma preletov ni želel navesti, saj da "se ne bo spuščal v podrobnosti". Ni pa jasno, kako je na balone reagiral Trump, torej ali so bili sestreljeni ali pa so jih le opazovali. Tiskovni predstavnik Pentagona zadeve uradno ni želel komentirati. Tudi Tump je sicer na svojih družbenih omrežjih delil zapis desno usmerjenega aktivista Jacka Posobieca, kjer je ta kritiziral pasivnost Pentagona ob preletu. icon-expand Republikanci trdijo, da Trump preleta nikoli ne bi dopustil. FOTO: AP Republikanski senator Južne Karoline Tim Scott je Bidna kritiziral, rekoč, da bi moral balon sestreliti predenje ta prečkal celino in ne po tem. Republikanec in senator Misisipija Roger Wicker pa, da si je Bidnova administracija zadevo poskušala prekriti in jo izpeljati izven oči javnosti. Kakšne informacije bi lahko kitajski balon pridobil med preletom celinskega dela države, ni jasno, je pa plovilo nad Montana v začetku tedna preletelo tudi enega izmed treh jedrskih silosov v državi. Tam se hranijo medcelinske balistične rakete. Pentagon pa za nenavadno ocenjuje predvsem to, da se je tokratni balon v ameriškem zračnem prostoru zadržal dlje časa, kot običajno, in da je državo preletel v času, ko je bil na Kitajsko namenjen sekretar Blinken.