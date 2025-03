Trump: Kličejo nas. Grenlandska vlada: Nismo izdali nobenega vabila

Ta teden bodo njegove znamenitosti, vključno z dirko pasjih vpreg, ter tamkajšnjo ameriško vojaško bazo pod vodstvom Ushe Vance , žene ameriškega podpredsednika JD Vancea , obiskali svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Mike Waltz in ameriški minister za energijo Chris Wright .

Obisk visoke ameriške delegacije na Grenlandiji in izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o aneksiji otoka še naprej vzbujajo strah na avtonomnem danskem ozemlju.

"Za zapisnik, Naalakkersuisut, vlada Grenlandije, ni izdala nobenega povabila za noben obisk, ne zasebni ne uradni. Sedanja vlada je začasna vlada, ki čaka na oblikovanje nove vladne koalicije, in vljudno smo pozvali vse države, da spoštujejo ta proces," pa so se na ameriški obisk odzvali iz grenlandske vlade.

Grenlandski premier v odstopu Mute Egede je načrte ameriške delegacije za obisk ameriške vojaške baze in udeležbo na dirki pasjih vpreg označil za provokacijo in dejal, da se njegova začasna vlada ne bo sestala s skupino.

Ozemlje ima ogromne zaloge redkih zemeljskih mineralov, ki so koristni za visokotehnološko industrijo, zaradi tekmovanja za vpliv na Arktiki ZDA, Rusije in Kitajske pa je tarča ameriške diplomacije tudi zaradi svoje lege. Trump je večkrat izrazil interes, da bi ZDA otok zavzele s silo ali ekonomsko prisilo.

"Dejstvo, da Američani kljub temu, da zelo dobro vedo, da smo še vedno v pogajalski situaciji in da lokalne volitve še niso zaključene, izkoristijo trenutek, da pridejo na Grenlandijo, kaže na pomanjkanje spoštovanja do grenlandskega prebivalstva," je povedal Nielsen.

Odzval se je tudi danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, ki se je strinjal, da je obisk problematičen."To niso naključni turisti. In lahko čutite, da je to signal. Grenlandijo pritegniti proti Združenim državam Amerike je ofenziva šarma," je po poročanju agencije Reuters dejal Lokke Rasmussen.