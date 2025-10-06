Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump kljub prepovedi nacionalno gardo poslal v Portland

New York, 06. 10. 2025 07.14 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
2

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto in nedeljo kljub sodni prepovedi napotil 200 pripadnikov nacionalne garde v mesto Portland v zvezni državi Oregon, poročajo ameriški mediji. Trump se skuša sodni prepovedi izogniti tako, da je v Portland namesto gardistov iz Oregona poslal gardiste iz Kalifornije.

Bela hiša se je na odločitev zvezne sodnice Karin Immergut, ki jo je na položaj v prvem mandatu imenoval Trump in ki je v soboto blokirala napotitev pripadnikov nacionalne garde, nemudoma pritožila in vse strani čakajo na odločitev prizivnega sodišča.

Podobno se je poleti zgodilo v Kaliforniji, ko je zvezni sodnik najprej blokiral Trumpovo napotitev nacionalne garde v Los Angeles, prizivno sodišče pa mu je kasneje za to prižgalo zeleno luč.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je po napotitvi nacionalne garde iz njegove države napovedal novo tožbo, svojo tožbo pa namerava vložiti tudi guvernerka Oregona Tina Kotek, ki je v nedeljo dejala, da je v Portland v soboto prišlo 100 pripadnikov nacionalne garde, v nedeljo pa še 100, poroča televizija ABC. Gre za gardiste, ki so bili doslej nameščeni v Los Angelesu.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

"Kar je bilo včeraj nezakonito, je nezakonito tudi danes. Odredba sodnice ni bila nekakšna nepomembna postopkovna podrobnost, ki bi jo predsednik lahko obšel, kot to počne moj 14-letni sin, ko mu niso všeč moje odločitve," je novinarjem povedal pravosodni minister Oregona Dan Rayfield.

Newsom je novinarjem povedal, da je razporeditev kalifornijske nacionalne garde v Portlandu osupljiva zloraba zakona in pooblastil. "Vrhovni poveljnik uporablja ameriško vojsko kot politično orožje proti ameriškim državljanom. To bitko bomo preselili na sodišče, vendar javnost ne more molčati ob takšnem nepremišljenem in avtoritarnem ravnanju predsednika ZDA," je dejal Newsom, navaja ABC.

Sodnica Immergut je v soboto blokirala Trumpov načrt o namestitvi nacionalne garde v Portlandu zaradi protestov proti operacijam pripadnikov zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice). Razsodila je, da relativno majhni protesti z ničemer ne opravičujejo namestitve zveznih sil, kar lahko škoduje suverenosti države Oregon.

Trumpova vlada trdi, da v Portlandu potekajo hudi protesti z nasiljem, mesto pa naj bi bilo uničeno kot v vojni.

Guvernerka Oregona in župan Portlanda Keith Wilson sta te trditve označila za naravnost smešne, saj je šlo za majhen protest, omejen na eno mestno četrt.

Wilson je v nedeljo novinarjem povedal, da so agenti Ice in drugih zvezni agenti brez potrebe napadli protestnike s solzivcem in šok granatami.

Trump je v nedeljo odobril še napotitev 300 pripadnikov nacionalne garde Illinoisa v Chicago in to kljub nasprotovanju guvernerja države JB Pritzkera, ki trdi, da ni nobene potrebe za vojsko na ulicah. Trump že več let izpostavlja Chicago kot leglo nasilja in kriminala v ZDA.

Trump je prejšnji teden v nagovoru ameriškim generalom dejal, da želi ameriška mesta uporabiti kot vadbišča za vojsko. Generalom, ki niso kazali navdušenja nad njegovimi besedami, je demokratska mesta opisal kot zelo nevarna, polna nasilja in notranjih sovražnikov.

zda trump garda portland newsom
Naslednji članek

V Avstraliji izstrelil več kot 50 nabojev, ranil vsaj 20 ljudi

Naslednji članek

Volkswagen v nekaterih tovarnah začasno ustavil proizvodnjo

SORODNI ČLANKI

Trump napovedal napotitev nacionalne garde še v Memphis

Trump v Washingtonu oborožil nacionalno gardo, vojsko pošilja v Chicago in Baltimore

Trumpovi vojaki še v Chicago in New York? Guverner: To je zloraba oblasti

Nacionalna garda že na ulicah Washingtona

Trump v prestolnico pošilja nacionalno gardo

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŽigaLausegger
06. 10. 2025 08.00
Potem se pa sprašujejo, zakaj imajo toliko kriminala. Kekec daje ljudem jasno sporočilo, da se v ZDA zakona ne spoštuje.
ODGOVORI
0 0
bobiv
06. 10. 2025 08.00
+1
Nor, bolj nor, najbolj nor, Trump!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256