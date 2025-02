Trump kljub salvi kritik: Izrael bi Gazo ob koncu spopadov predal ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je kljub številnim kritikam ponovil svoj načrt o prevzemu Gaze. "Izrael bi območje ob koncu spopadov predal ZDA," je sporočil na svojem družbenem omrežju. Bela hiša je sicer predhodno nekoliko "omehčala" predsednikovo prvotno trditev o trajni preselitvi Palestincev. Sporočili so namreč, da prebivalcev Gaze le začasno preselili za proces obnove. Ogorčenje nad izjavami Trumpa je izrazila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar: "Zavračam vse predloge, ki so v hudem neskladju z mednarodnim pravom oz. se lahko celo uvrstijo med zločine proti človeštvu."

OGLAS

"Izrael bi območje Gaze ob koncu spopadov predal ZDA. Palestinci bi bili takrat že preseljeni v veliko varnejše in lepše skupnosti z novimi in modernimi domovi v regiji. V resnici bi jim to dalo priložnost, da bi bili srečni, varni in svobodni," je svojo sredino izjavo o ameriškem prevzemu Gaze ponovil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, bi ZDA "v sodelovanju z velikimi razvojnimi ekipami z vsega sveta počasi in previdno začele graditi enega največjih in najbolj spektakularnih razvojnih dogodkov te vrste na Zemlji". Ob tem pa je dodal, da za to ne bi potrebovali vojske, sledila pa da bi stabilnost v regiji. Načrte je Trump ponovil kljub mednarodnemu ogorčenju in kritikam, ki jih je povzročil s svojim sredinim nastopom. Številne države, med njimi tudi Slovenija, so obsodili njegovo " ignoranco zgodovine palestinskega ljudstva oz. geopolitičih dejstev".

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Združeno kraljestvo pa je danes ponovilo, da na prisilno preselitev Palestincev ne bodo pristali. Ministrica za enakopravnost spolov Anneliese Dodds je povedala, da bo Združeno kraljestvo "nasprotovalo kakršnim koli prizadevanjem za prisilno preselitev Palestincev v Gazi v sosednje arabske države". Dodala je, da mora prihodnost Gaze določiti palestinsko prebivalstvo, mnenje britanske vlade pa je, da je enklava sestavni del prihodnje palestinske države, "s Palestinci, ki poleg Izraelcev živijo v miru in varnosti". Slednje je po njenih besedah v telefonskem pogovoru s Trumpom minuli teden poudaril tudi britanski premier Keir Starmer. Zunanji minister Združenega kraljestva David Lammy je že včeraj zagotovil zavezanost Britanije k rešitvi dveh držav. "Videti moramo, da Palestinci živijo in napredujejo v svojih domovinah v Gazi in na Zahodnem bregu," je dejal. Bruselj nasprotuje prisilnemu razseljevanju Palestincev EU ostaja zavezana rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu, so danes v odzivu na izjave predsednika Trumpa glede prevzema Gaze poudarili na Evropski komisiji. Dodali so, da je Gaza sestavni del bodoče palestinske države, in spomnili, da je predsednica komisije v preteklosti izrazila nasprotovanje prisilnemu razseljevanju Palestincev. "Seznanjeni smo z izjavami predsednika Trumpa. Evropska unija ostaja popolnoma zavezana rešitvi dveh držav, ki je po našem mnenju edina pot do dolgotrajnega miru za Izraelce in Palestince. Bili smo jasni: Gaza je sestavni del bodoče palestinske države," je danes v odzivu na Trumpove izjave, da nameravajo ZDA prevzeti Gazo, dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar el Anouni. Spomnil je, da je predsednica komisije Ursula von der Leyen že leta 2023 poudarila, da je Gaza ključni sestavni del bodoče palestinske države in da ne sme priti do nadaljnjega prisilnega razseljevanja Palestincev. Pirc Musarjeva: Prisilne deportacije spadajo med zločine proti človeštvu Ogorčena je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. "Zgodovina beleži številne primere prisilnih masovnih migracij in deportacij ljudi z njihovih domov. Osupla sem, zavedajoč se, da prisilne deportacije spadajo med zločine proti človeštvu, da se danes takšne prakse ne samo dopuščajo, ampak celo predlagajo kot rešitev mednarodnih problemov," je sporočila. Poudarila je, da bi prisilna selitev oz. deportacija Palestincev iz Gaze pomenila grobo teptanje temeljne civilizacijske pridobitve sodobne mednarodne skupnosti - pravico držav in narodov, da sami odločajo o svoji usodi. "To pravico so, tudi s podporo mednarodne skupnosti, uspešno uveljavili Judje z oblikovanjem Izraela. Enako možnost je treba dati Palestincem, da bodo lahko varno in dostojno živeli na svoji zemlji," je poudarila.