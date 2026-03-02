Trump: Kmalu bo postalo še bolj nevarno

"Mislim, da nam gre zelo dobro. Imamo najmočnejšo vojsko na svetu," je v kratkem jutranjem pogovoru za CNN dejal ameriški predsednik Donald Trump, ki je konec tedna v sodelovanju z Izraelom sprožil usklajene napade na Iran, v katerih je ubil njihovega voditelja. Spopadi se nadaljujejo, Iran je odgovoril z vso silo, med drugim so v povračilnih napadih umrli štirje ameriški vojaki, še 18 pa jih je hudo poškodovanih.

Protesti v Istanbulu proti ZDA in Izraelu FOTO: AP

Trump je ob tem iranskemu ljudstvu sporočil, naj za zdaj ostanejo v notranjosti. "Zunaj ni varno in kmalu bo postalo še bolj nevarno. Sploh jih še nismo napadli z vso silo. Veliki val šele prihaja. Kmalu," je dejal. Na vprašanje, kako dolgo bi lahko trajala vojna, je ameriški predsednik odgovoril, da približno mesec dni. "Nočem, da bi trajala predolgo. Vedno sem mislil, da bo trajala štiri tedne, in trenutno smo pred zastavljenim rokom," je dejal. Iranske povračilne napade na sosednje arabske države, kot sta Katar in Združeni arabski emirati, pa je označil za "največje presenečenje".

Trump je popoldan prvič od začetka napadov v soboto neposredno nagovoril novinarje glede vojne na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da je Iran ignoriral opozorila Bele hiše, naj ne obnovi svojega jedrskega programa po njihovem uničenju tega in operaciji Polnočno kladivo lani, ko so ZDA napadle tri iranske jedrske lokacije. "A naša opozorila so ignorirali in niso prenehali z ustvarjanjem jedrskega orožja," je dejal. Junija lani so ZDA trdile, da so "popolnoma" uničile Teheranov jedrski program.