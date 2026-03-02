Trump: Kmalu bo postalo še bolj nevarno

"Mislim, da nam gre zelo dobro. Imamo najmočnejšo vojsko na svetu," je v kratkem jutranjem pogovoru za CNN dejal ameriški predsednik Donald Trump, ki je konec tedna v sodelovanju z Izraelom sprožil usklajene napade na Iran, v katerih je ubil njihovega voditelja. Spopadi se nadaljujejo, Iran je odgovoril z vso silo, med drugim so v povračilnih napadih umrli štirje ameriški vojaki, še 18 pa jih je hudo poškodovanih.
Trump je ob tem iranskemu ljudstvu sporočil, naj za zdaj ostanejo v notranjosti. "Zunaj ni varno in kmalu bo postalo še bolj nevarno. Sploh jih še nismo napadli z vso silo. Veliki val šele prihaja. Kmalu," je dejal.
Na vprašanje, kako dolgo bi lahko trajala vojna, je ameriški predsednik odgovoril, da približno mesec dni. "Nočem, da bi trajala predolgo. Vedno sem mislil, da bo trajala štiri tedne, in trenutno smo pred zastavljenim rokom," je dejal. Iranske povračilne napade na sosednje arabske države, kot sta Katar in Združeni arabski emirati, pa je označil za "največje presenečenje".
Trump je popoldan prvič od začetka napadov v soboto neposredno nagovoril novinarje glede vojne na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da je Iran ignoriral opozorila Bele hiše, naj ne obnovi svojega jedrskega programa po njihovem uničenju tega in operaciji Polnočno kladivo lani, ko so ZDA napadle tri iranske jedrske lokacije. "A naša opozorila so ignorirali in niso prenehali z ustvarjanjem jedrskega orožja," je dejal. Junija lani so ZDA trdile, da so "popolnoma" uničile Teheranov jedrski program.
"Režim je že imel rakete, ki so lahko dosegle Evropo in naše baze, tako lokalne kot tuje, in kmalu bi imel tudi rakete, ki bi lahko dosegle tudi ZDA," je nadaljeval ter dodal, da so slednje zdaj preprečili.
Primarni cilj napada je medtem po njegovih besedah uničiti iranski jedrski program, nato zagotoviti, da Iran nikoli ne pride do jedrskega orožja, uničenje njihove mornarice in raketnih zmogljivosti ter poskrbeti, da iranski režim ne bo financiral terorističnih organizacij zunaj svojih meja.
"Mislili smo, da imamo dogovor, nato se je Iran umaknil, znova pristopil in znova umaknil. Ugotovili smo, da se nanje ne moremo zanesti," je še dejal Trump, nato pa začel govoriti o prenovi Bele hiše.