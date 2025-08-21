Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Trump: Končal sem vojno med 'Aberbajdžanom' in Albanijo

Washington, 21. 08. 2025 11.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
134

Da Američani ne slovijo po poznavanju geografije, ni novica, je pa, ko se spodrsljaji pripetijo ameriškemu predsedniku. Potem ko je primerjal velikost Krima s Teksasom in dejal, da se nahaja sredi oceana, se je v televizijskem pogovoru pohvalil, da je zaustavil vojno med "Aberbajdžanom" in Albanijo, pri tem pa je več kot očitno mislil na sklenjeni sporazum med Azerbajdžanom in Armenijo v Washingtonu.

Alijev, Trump in Pašinjan ob podpisu sporazuma
Alijev, Trump in Pašinjan ob podpisu sporazuma FOTO: AP

Donald Trump je izjave podal v televizijskem pogovoru s konservativnim televizijskim voditeljem Markom Levinom. Kot trdi ameriški predsednik, je doslej zaustavil že šest vojn, med njimi tudi kavkaški konflikt med dvema nekdanjima sovjetskima republikama. V Beli hiši sta namreč mirovni dogovor podpisala armenski premier Nikol Pašinjan ter azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev

"Veliko neverjetnih, neverjetnih stvari. Videli ste Aberbajdžan. To je bil velik spopad, ki se je dogajal 34, 35 let z Albanijo. Pomislite na to. Mislim, trajal je leta in spoznal sem vodje, spoznal sem jih prek trgovine. Malo sem se z njimi ukvarjal in sem rekel: 'Zakaj se prepirate?' Potem sem rekel: 'Ne bom sklenil trgovinskega sporazuma, če se boste prepirali.' To je noro," je v pogovoru dejal Trump.

V nadaljevanju je povedal, kako je prišlo do podpisa sporazuma. "Kakorkoli že, ena stvar je vodila k drugi in to sem rešil. In to je bila tista stvar, za katero so ljudje rekli, da je ni mogoče rešiti. Tudi ko sem ju na koncu oba imel v Ovalni pisarni, ko sta se pripravljala na podpis, sta sedela drug ob drugem. Poskušala sta se umakniti. Nista se počutila dobro. Do konca ure sta se objemala in si čestitala. Pravzaprav je bilo vse skupaj lepo gledati."

Srečanje v Beli hiši je privedlo do tega, da sta Alijev in Pašinjan podpisala deklaracijo v sedmih točkah in parafirala mirovni sporazum. Kljub temu mirovni sporazum uradno še ni podpisan, saj je Azerbajdžan kot predpogoj zahteval, da Armenija spremeni svojo ustavo. 

Morda najbolj oprijemljiv izid srečanja je bila napoved izvedbe načrta, poimenovanega Trumpova pot za mednarodni mir in blaginjo (TRIPP), ki naj bi Azerbajdžan povezal z njegovo eksklavo Nahčivan prek armenskega ozemlja. Pot naj bi upravljalo še neimenovano ameriško podjetje.

Tako Pašinjan kot Alijev sta dejala, da bosta Trumpa nominirala za Nobelovo nagrado za mir.

Trump si je sicer v aktualnem mandatu privoščil kar nekaj geografsko-zgodovinskih spodrsljajev. Nazadnje je velikost Krima primerjal z velikostjo Teksasa, čeprav je ta ameriška zvezna država po površini večja od celotne Ukrajine. Ob tem je dodal, da je Krim "ogromen otok, praktično sredi oceana".

trump armenija albanija azerbajdžan aberbajdžan
Naslednji članek

Poskus uboja pri Varaždinu: mama nad sina s sekiro

Naslednji članek

Moški, ki naj bi ga napadel medved, pravzaprav žrtev lastnega sina

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (134)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
21. 08. 2025 12.51
Ko biden reče Zelenemu, "precednik Putin" ko zraven stoji....
ODGOVORI
0 0
big_foot
21. 08. 2025 12.49
+1
Biden je bil čisto izgubljen - ta pa tudi...
ODGOVORI
1 0
mamma mia
21. 08. 2025 12.48
+1
Trumpelj nam kaže vsak dan svojo nesposobnost.Škoda izgubljati besed o tem narcističnem samoušečnežu,ki kroji svetovno politiko.Biden je za njega dr.Potem vemo koliko je ura danes.Da je še Melani raje vedno doma,kot mu dela družbo.Si prihrani veliko sramote in sivih las.Pa še botoks ji tako več časa služi.
ODGOVORI
2 1
oježeš
21. 08. 2025 12.47
+1
Potem se je pa naslajal nad Bidnom. Se je res treba tako senilnim osebam grebsti za tak položaj?
ODGOVORI
2 1
Jezna Jasna
21. 08. 2025 12.44
+3
Do konca mandata bo že tako dementen, da bo prepričan, da je 3. Reich padel zaradi njega. Putina pa bo zamenjal za Stalina.
ODGOVORI
4 1
2fast4
21. 08. 2025 12.44
+2
kramp za sebe ne ve...
ODGOVORI
3 1
bossanoga
21. 08. 2025 12.40
+4
To je samo dokaz, da v Ameriki lahko vsak bedak postane predsednik. Vse se da - zgodba o uspehu!
ODGOVORI
6 2
sinjebradec
21. 08. 2025 12.39
+5
melaniji vsaj 10 x na dan vpraša kje je avstrija!
ODGOVORI
6 1
Eliza Dupre
21. 08. 2025 12.39
+5
Super, pa pedofile je tudi vse zaprl. Dobro mu gre.
ODGOVORI
5 0
sinjebradec
21. 08. 2025 12.40
+2
rekel je če jih ne moreš premagat se jim pridruži!
ODGOVORI
3 1
sinjebradec
21. 08. 2025 12.38
+1
za desničarja je vseeno nadpovprečno pameten in razgledan! človeku slabo postane ko se oglašajo naši rovtarji in dokazujejo kako so .....!
ODGOVORI
3 2
Slovencisofauš
21. 08. 2025 12.44
+2
Gospod pametni, prosim razsvetli nas in povej zakaj naj volim leve? In prosim ne mi navajat zato ker je janša desni, ker to je očitno edini razlog kaj ga 90% levičarjev ima zakaj voli leve.
ODGOVORI
3 1
sinjebradec
21. 08. 2025 12.48
+1
politika sploh nima veze !kar voliš je samo posledica zaostale mentalitete ki pa je pri vas desnih zelo zelo šibka !verjamete v 2000+ let stare prvljice ki vas delajo pokorne in hlapce gospodarju ki je na isti ravni kot vi !
ODGOVORI
1 0
ArkaMast
21. 08. 2025 12.37
+3
pacientos
ODGOVORI
3 0
sinjebradec
21. 08. 2025 12.33
+3
očitno da so tudi njegovi svetovalci eni navadni dumboti!
ODGOVORI
4 1
Potouceni kramoh
21. 08. 2025 12.32
+6
SDS Trump ali Thompson to je vse eno in isto pakovanje.
ODGOVORI
7 1
Blue Dream
21. 08. 2025 12.31
+5
Navaden šalatan je ta Donald
ODGOVORI
5 0
sinjebradec
21. 08. 2025 12.30
+7
niti tolk nima v glavi da bi vsaj prosil za zemljevid in pogledal kje so države katere omenja !
ODGOVORI
7 0
mamma mia
21. 08. 2025 12.50
On bi jih tudi na zemljevidu ne najdel.Zato raje ne z zemljevidom.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
21. 08. 2025 12.30
+1
Tramp se je od Bajdna nečesa nalezel😏
ODGOVORI
2 1
JohannDoe
21. 08. 2025 12.34
-6
Oba sta opravila uradne kognitivne teste s 110%. lol. Si predstavljaš veselje naših tardečih, da njihov opravi kognitivni s 110%?
ODGOVORI
0 6
oježeš
21. 08. 2025 12.52
Saj razumemo zakaj morajo biti taki testi 110%. Če bi bili 111% bi bila pa že kriza.
ODGOVORI
0 0
JohannDoe
21. 08. 2025 12.28
-4
Vaša teta sigurno ne ve kje je Armenija. Je pa tudi res, da vaša teta ni končala vojne med Armenijo in sosedi. Trump ne ve kje je caša mestna tržnica, je pa tudi res da tam ne prodaja solate.
ODGOVORI
2 6
JohannDoe
21. 08. 2025 12.29
-2
vaša tržnica
ODGOVORI
1 3
wsharky
21. 08. 2025 12.27
+0
Slovenski Zet zmaga
ODGOVORI
3 3
Vlahek
21. 08. 2025 12.25
+0
80.000 MONKOV na ulici prptestira in zahtevajo da trump dobi nobelovo nagrado za mir
ODGOVORI
3 3
GAYPROPAGANDA
21. 08. 2025 12.25
+6
🤡
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110