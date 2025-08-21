Trump: Končal sem vojno med 'Aberbajdžanom' in Albanijo

Donald Trump je izjave podal v televizijskem pogovoru s konservativnim televizijskim voditeljem Markom Levinom. Kot trdi ameriški predsednik, je doslej zaustavil že šest vojn, med njimi tudi kavkaški konflikt med dvema nekdanjima sovjetskima republikama. V Beli hiši sta namreč mirovni dogovor podpisala armenski premier Nikol Pašinjan ter azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev.

"Veliko neverjetnih, neverjetnih stvari. Videli ste Aberbajdžan. To je bil velik spopad, ki se je dogajal 34, 35 let z Albanijo. Pomislite na to. Mislim, trajal je leta in spoznal sem vodje, spoznal sem jih prek trgovine. Malo sem se z njimi ukvarjal in sem rekel: 'Zakaj se prepirate?' Potem sem rekel: 'Ne bom sklenil trgovinskega sporazuma, če se boste prepirali.' To je noro," je v pogovoru dejal Trump.

V nadaljevanju je povedal, kako je prišlo do podpisa sporazuma. "Kakorkoli že, ena stvar je vodila k drugi in to sem rešil. In to je bila tista stvar, za katero so ljudje rekli, da je ni mogoče rešiti. Tudi ko sem ju na koncu oba imel v Ovalni pisarni, ko sta se pripravljala na podpis, sta sedela drug ob drugem. Poskušala sta se umakniti. Nista se počutila dobro. Do konca ure sta se objemala in si čestitala. Pravzaprav je bilo vse skupaj lepo gledati."

Srečanje v Beli hiši je privedlo do tega, da sta Alijev in Pašinjan podpisala deklaracijo v sedmih točkah in parafirala mirovni sporazum. Kljub temu mirovni sporazum uradno še ni podpisan, saj je Azerbajdžan kot predpogoj zahteval, da Armenija spremeni svojo ustavo.

Morda najbolj oprijemljiv izid srečanja je bila napoved izvedbe načrta, poimenovanega Trumpova pot za mednarodni mir in blaginjo (TRIPP), ki naj bi Azerbajdžan povezal z njegovo eksklavo Nahčivan prek armenskega ozemlja. Pot naj bi upravljalo še neimenovano ameriško podjetje.

Tako Pašinjan kot Alijev sta dejala, da bosta Trumpa nominirala za Nobelovo nagrado za mir.

Trump si je sicer v aktualnem mandatu privoščil kar nekaj geografsko-zgodovinskih spodrsljajev. Nazadnje je velikost Krima primerjal z velikostjo Teksasa, čeprav je ta ameriška zvezna država po površini večja od celotne Ukrajine. Ob tem je dodal, da je Krim "ogromen otok, praktično sredi oceana".