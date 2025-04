Trump kritičen do izjav Zelenskega o ukrajinski suverenosti nad Krimom

OGLAS

"Krim je bil izgubljen pred leti pod nadzorom predsednika (ZDA) Baracka Husseina Obame in sploh ni predmet pogovorov. Zelenskega nihče ne prosi, naj prizna Krim kot rusko ozemlje, ampak če želi Krim, zakaj se niso zanj borili pred 11 leti, ko so ga predali Rusiji brez izstreljenega naboja?" je objavil Trump in ukrajinskega predsednika obtožil vnetljivih izjav. "Nima se kaj hvaliti! Položaj Ukrajine je porazen - lahko ima mir ali pa se bo borila še tri leta, preden bo izgubila celotno državo," je še zapisal Trump in zatrdil, da z Rusijo nima nič, ampak želi le končati umiranje "brez razloga". Ponovil je, da vojne, ki se je začela 2022 z ruskim napadom na Ukrajino sploh ne bi bilo, če bi bil on predsednik ZDA. Trump je lani nenehno ponavljal, da bo vojno končal še preden bo začel drugi mandat, sedaj pa pravi, da se je le slikovito izražal.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Podpredsednik ZDA JD Vance je medtem danes v Indiji ponovil, da bodo ZDA šle stran od pogajanj, če Rusija in Ukrajina ne sprejmeta ameriškega predloga za mir. "Podali smo zelo jasen predlog tako Rusom, kot Ukrajincem in čas je, da privolita ali pa se bodo ZDA umaknile iz tega procesa," je novinarjem povedal Vance. Dodal je, da je izmenjava ozemlja med Rusijo in Ukrajino temelj kakršnegakoli dogovora, potem ko so ameriški mediji poročali, da je Trump pripravljen Krim prepustiti Rusiji.

Zelenski poziva k takojšnji prekinitvi ognja

"Ukrajina je že večkrat povedala, da ne izključuje nobenega formata (pogovorov), ki bi lahko privedli do prekinitve ognja in na koncu do resničnega miru. Prva naloga je ustaviti ubijanje. Hvaležen sem vsem, ki so osredotočeni na ta cilj in nam pomagajo pri prizadevanjih za končanje vojne," je sporočil Zelenski glede pogovorov v Londonu, ki se jih udeležuje tudi ukrajinska delegacija.

Volodimir Zelenski FOTO: AP icon-expand