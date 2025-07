Trump kritičen do Muska: 'Mislim, da je to smešno'

"Mislim, da je nesmiselno ustanavljati tretjo stranko. Sistem je bil vedno dvostrankarski in mislim, da ustanovitev tretje stranke samo še povečuje zmedo. (...) S tem se lahko zabava, vendar mislim, da je to smešno," je Trump povedal novinarjem, preden se je vkrcal na letalo Air Force One.

Do Muska je bil pozneje kritičen tudi na svojem družbenem omrežju Truth Social. "Edina stvar, za katero so tretje stranke dobre, je ustvarjanje popolnega in totalnega (...) kaosa, in tega imamo dovolj z radikalno levimi demokrati," je zapisal.