Trump kršil prepoved sodnika, za vsako kaznovan s 'tisočakom'

Sodnik Juan Merchan je ugotovil, da je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump osebno sedemkrat kršil njegovo prepoved in mu za vsako kršitev odmeril po 1000 dolarjev (nekaj manj kot 1000 evrov) kazni. Še dve kršitvi sta bili objavljeni na spletni strani Trumpove predsedniške kampanje . "Obtoženca opozarjam, da sodišče ne bo prenašalo namernih kršitev zakonitih ukazov in mu bom, če bo to potrebno, izrekel kazen v obliki pripora," je sodnikovo odločitev navedel ameriški medij Politico .

Merchan je še pred začetkom sodnega procesa proti Trumpu, ki mu sodijo zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev (skoraj 122.000 evorv) pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred predsedniškimi volitvami 2016, bivšemu predsedniku prepovedal javne komentarje oziroma napade na priče, porotnike in druge udeležence v postopku.

Trump je od takrat med drugim kritiziral Stormy Daniels in svojega nekdanjega odvetnika Michaela Cohena, ki je izvršil plačilo in je glavna priča v sodnem procesu. Tožilci so sodnika na to opozorili in zahtevali po 1000 dolarjev kazni za vsako kršitev. Trump se zaradi tega pritožuje, da mu kratijo svobodo govora v času, ko znova kandidira za predsednika ZDA.