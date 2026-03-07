Naslovnica
Tujina

Trump: Kuba bo kmalu padla

Havana, 07. 03. 2026 16.21 pred 43 minutami 2 min branja 13

Avtor:
L.M.
ZDA in Kuba

Po novem velikem izpadu električne energije na Kubi je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da se lahko politične spremembe na otoku zgodijo kmalu. Kriza na otoku se zaostruje zaradi pomanjkanja goriva, ki je posledica ameriške akcije v Venezueli, kar vpliva na javne službe, zdravje in turizem. Vlada sicer blaži posledice z omejenim uvozom goriva, a prebivalci so zaskrbljeni zaradi prihajajočega poletja.

Donald Trump je v javnem nastopu dejal, da je padec kubanske oblasti le vprašanje časa, ter namignil, da potekajo pogovori o morebitnem dogovoru z vodstvom države. Po njegovih besedah bi lahko v prihodnjih pogajanjih pomembno vlogo imel ameriški državni sekretar Marco Rubio, poroča BBC. Čeprav natančen časovni okvir sprememb ni znan, je jasno, da ameriška administracija namerava nadaljevati pritisk na Kubo.

"Kuba bo kmalu padla," je dejal Trump v petkovem pogovoru za CNN.

Razmere na otoku so se dodatno zaostrile po ameriški vojaški akciji v Venezueli, zaradi katere je Kuba izgubila glavni vir nafte. Druge države, ki bi lahko nadomestile dobavo energentov, tega niso storile, kar je povzročilo resno pomanjkanje goriva.

Posledice so vidne po vsej državi. Zaradi pomanjkanja goriva deluje le majhen del komunalnih služb, zato se na ulicah kopičijo odpadki. Mnogi prebivalci jih ponoči sežigajo, kar povzroča gost dim in skrbi glede javnega zdravja. Pogosti izpadi elektrike silijo ljudi, da kuhajo na drva, električna omrežja in stare termoelektrarne pa brez zadostnih količin nafte ne morejo zagotoviti dovolj energije.

Kuba
Kuba
FOTO: AP

ZDA menijo, da je pritisk na Kubo potreben za oslabitev oblasti in dosego političnih sprememb, medtem ko kritiki opozarjajo, da takšna politika najbolj prizadene navadne prebivalce. Kubanska vlada medtem ni potrdila pogovorov z Washingtonom.

Vlada je dovolila omejen uvoz goriva zasebnim podjetjem, vendar mnogi dvomijo, da bo to bistveno izboljšalo razmere. Kriza že vpliva na turizem, saj nekatera letala v Havani ne morejo dobiti goriva, zato so nekatere letalske družbe začasno prekinile polete, piše BBC.

Čeprav so temperature trenutno še znosne, prebivalce skrbi prihod poletja, ko bi lahko dolgotrajni izpadi elektrike brez klimatskih naprav in ventilatorjev življenje na otoku še dodatno otežili.

Kuba električni izpad Donald Trump politične spremembe gorivo

Na obali otoka Iž nasedel čoln, Slovenca odpeljali v bolnišnico

Dva telefona privedla do obsežnega zasega drog in aretacij na treh celinah

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
07. 03. 2026 17.15
Da imajo tam grozljivi režim, nobenega ne moti?
Odgovori
0 0
MasteRbee
07. 03. 2026 17.15
Kuba mora nemudoma razglasiti nevtralnost.
Odgovori
0 0
eddy
07. 03. 2026 17.15
Ko bi se le ta nekam spotaknil in poknu sam sebe v glavo bi naredil največjo uslugo človeštvu
Odgovori
0 0
Colgate
07. 03. 2026 17.14
Tip je psihopat. Upam, da doživi prej en srčni zastoj
Odgovori
+1
1 0
enajstdvanajst1
07. 03. 2026 17.10
amerika ima nafto preko venezuele evropa bo pa sedaj pogorela... to je pravi predsednik ki poskrbi za svojo drzavo čeprav je klovn
Odgovori
-3
0 3
GLAVAČ
07. 03. 2026 17.10
Mirovniki,ki delajo nemire po svetu so se skregali s celim svetom
Odgovori
+3
3 0
kr en33
07. 03. 2026 17.09
G…d ameriska in genocidi, kinjihnizvaj.. ovce pa samo tiho…
Odgovori
+1
2 1
Rookoko
07. 03. 2026 17.07
Psihopata je potrebno ustaviti!!!
Odgovori
+4
6 2
ptuj.si
07. 03. 2026 17.12
Res je, Goloba.
Odgovori
+1
1 0
Kameleon Kiddo
07. 03. 2026 17.15
Čelavega manipulatorja kinie bil ze 3x pri koritu zrihto pa nic, pa res.
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
07. 03. 2026 17.07
Najbolj miroljuben predsednik ZDA, pa to 🤡
Odgovori
+6
7 1
Brus1234
07. 03. 2026 17.07
Tole se ne bo dobro končalo. Nima dovolj orožja da se bo ubranil.
Odgovori
+3
5 2
Slovenska pomlad
07. 03. 2026 17.06
Res sem ponosen,da SDS podpira Trumpove vojne po svetu.
Odgovori
+8
10 2
kovanec
07. 03. 2026 17.04
Doni tudi tvoje življenje gre proti zatonu, čemu ti je tega treba?
Odgovori
+7
8 1
borjac
07. 03. 2026 16.39
Kolonialni Trumpov režim , ruši vlade neodvisnih držav in jih tudi osvaja , ali z blokadami ali pa z vojaškimi napadi praktično ZDA pod Trumpom posnema Imperij Velike Britanije , ... samo na nekaj je pozabil , takrat ni bilo velesile Kitajske , pa tudi Putinove velesile Ruske federacije ne ....
Odgovori
+7
10 3
bibaleze
