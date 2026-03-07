Trump: Kuba bo kmalu padla

Donald Trump je v javnem nastopu dejal, da je padec kubanske oblasti le vprašanje časa, ter namignil, da potekajo pogovori o morebitnem dogovoru z vodstvom države. Po njegovih besedah bi lahko v prihodnjih pogajanjih pomembno vlogo imel ameriški državni sekretar Marco Rubio, poroča BBC. Čeprav natančen časovni okvir sprememb ni znan, je jasno, da ameriška administracija namerava nadaljevati pritisk na Kubo.

"Kuba bo kmalu padla," je dejal Trump v petkovem pogovoru za CNN.

Razmere na otoku so se dodatno zaostrile po ameriški vojaški akciji v Venezueli, zaradi katere je Kuba izgubila glavni vir nafte. Druge države, ki bi lahko nadomestile dobavo energentov, tega niso storile, kar je povzročilo resno pomanjkanje goriva.

Posledice so vidne po vsej državi. Zaradi pomanjkanja goriva deluje le majhen del komunalnih služb, zato se na ulicah kopičijo odpadki. Mnogi prebivalci jih ponoči sežigajo, kar povzroča gost dim in skrbi glede javnega zdravja. Pogosti izpadi elektrike silijo ljudi, da kuhajo na drva, električna omrežja in stare termoelektrarne pa brez zadostnih količin nafte ne morejo zagotoviti dovolj energije.