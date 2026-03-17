Trump: Kuba na robu propada, ZDA bi jo lahko prevzele

Trump je dejal, da verjame, da bo imel "čast zavzeti Kubo". Dodal je, da lahko s to državo počne, kar hoče, saj ji zmanjkuje goriva, potem ko so ZDA prisilile Venezuelo, da prekine prodajo nafte Kubi.
Ko so ga prosili, naj pojasni, kaj misli z zavzetjem Kube, ki jo od leta 1959 nadzira komunistični režim, je Trump nakazal, da bi ZDA posredovale "v kakršni koli obliki". "Ali jo bom osvobodil, prevzel - mislim, da lahko z njo naredim, kar hočem, če hočete resnico. Trenutno so zelo oslabljeni," je dejal.
Te izjave po poročanju spletnega medija Politico kažejo na zaostritev Trumpovega tona do Havane. Še v petek je ameriški predsednik omenjal možnost "prijateljskega prevzema Kube".
Ameriški časnik New York Times je v ponedeljek poročal, da so uradniki Trumpove administracije kubanskim predstavnikom nakazali, da ZDA želijo odstranitev predsednika Miguela Diaz-Canela z oblasti.
Washington je v drugem Trumpovem mandatu okrepil gospodarski pritisk na Kubo z namenom prekiniti dotok tujih valut in nafte na otok v Karibskem morju. Trump je že večkrat zatrdil tudi, da je kubanski režim na robu propada. Nedavno je pripomnil, da je Kuba "v zadnjih izdihljajih".
Trump je v zadnjih tednih večkrat namignil tudi, da je Kuba po odstranitvi voditeljev v Venezueli in Iranu "naslednja na vrsti".
Po napadu na Venezuelo so ZDA v začetku leta uvedle prepoved prodaje venezuelske nafte Kubi, kar je še poglobilo gospodarsko krizo in poslabšalo humanitarni položaj na otoku. Od tam so v ponedeljek poročali o popolnem izpadu električne energije po vsej državi z 11 milijoni prebivalcev.
Kubanski minister za zunanjo trgovino in podpredsednik vlade Oscar Perez-Oliva je v okviru prizadevanj Havane za ublažitev gospodarskega pritiska v ponedeljek napovedal, da bodo kubanski izgnanci odslej lahko vlagali in imeli podjetja na Kubi. "Kuba je odprta za tekoče poslovne odnose z ameriškimi podjetji" in "tudi s Kubanci v ZDA ter njihovimi potomci", je dejal za NBC News.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.