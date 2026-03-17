Trump: Kuba na robu propada, ZDA bi jo lahko prevzele

Trump je dejal, da verjame, da bo imel "čast zavzeti Kubo". Dodal je, da lahko s to državo počne, kar hoče, saj ji zmanjkuje goriva, potem ko so ZDA prisilile Venezuelo, da prekine prodajo nafte Kubi.

Ko so ga prosili, naj pojasni, kaj misli z zavzetjem Kube, ki jo od leta 1959 nadzira komunistični režim, je Trump nakazal, da bi ZDA posredovale "v kakršni koli obliki". "Ali jo bom osvobodil, prevzel - mislim, da lahko z njo naredim, kar hočem, če hočete resnico. Trenutno so zelo oslabljeni," je dejal.

Te izjave po poročanju spletnega medija Politico kažejo na zaostritev Trumpovega tona do Havane. Še v petek je ameriški predsednik omenjal možnost "prijateljskega prevzema Kube".