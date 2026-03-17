Tujina

Trump: Kuba na robu propada, ZDA bi jo lahko prevzele

Washington, 17. 03. 2026 08.25 pred 1 uro 2 min branja 72

Avtor:
A.K. STA
Havana

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je Kuba na robu propada in da bi ZDA lahko prevzele to otoško državo. V pogovoru z novinarji v Beli hiši v času, ko je Kubo prizadel obsežen izpad elektrike, je še namignil, da bi ZDA lahko posredovale v "kakršni koli obliki".

Trump je dejal, da verjame, da bo imel "čast zavzeti Kubo". Dodal je, da lahko s to državo počne, kar hoče, saj ji zmanjkuje goriva, potem ko so ZDA prisilile Venezuelo, da prekine prodajo nafte Kubi.

Ko so ga prosili, naj pojasni, kaj misli z zavzetjem Kube, ki jo od leta 1959 nadzira komunistični režim, je Trump nakazal, da bi ZDA posredovale "v kakršni koli obliki". "Ali jo bom osvobodil, prevzel - mislim, da lahko z njo naredim, kar hočem, če hočete resnico. Trenutno so zelo oslabljeni," je dejal.

Te izjave po poročanju spletnega medija Politico kažejo na zaostritev Trumpovega tona do Havane. Še v petek je ameriški predsednik omenjal možnost "prijateljskega prevzema Kube".

Kuba
Kuba
FOTO: AP

Ameriški časnik New York Times je v ponedeljek poročal, da so uradniki Trumpove administracije kubanskim predstavnikom nakazali, da ZDA želijo odstranitev predsednika Miguela Diaz-Canela z oblasti.

Washington je v drugem Trumpovem mandatu okrepil gospodarski pritisk na Kubo z namenom prekiniti dotok tujih valut in nafte na otok v Karibskem morju. Trump je že večkrat zatrdil tudi, da je kubanski režim na robu propada. Nedavno je pripomnil, da je Kuba "v zadnjih izdihljajih".

Trump je v zadnjih tednih večkrat namignil tudi, da je Kuba po odstranitvi voditeljev v Venezueli in Iranu "naslednja na vrsti".

Po napadu na Venezuelo so ZDA v začetku leta uvedle prepoved prodaje venezuelske nafte Kubi, kar je še poglobilo gospodarsko krizo in poslabšalo humanitarni položaj na otoku. Od tam so v ponedeljek poročali o popolnem izpadu električne energije po vsej državi z 11 milijoni prebivalcev.

Kubanski minister za zunanjo trgovino in podpredsednik vlade Oscar Perez-Oliva je v okviru prizadevanj Havane za ublažitev gospodarskega pritiska v ponedeljek napovedal, da bodo kubanski izgnanci odslej lahko vlagali in imeli podjetja na Kubi. "Kuba je odprta za tekoče poslovne odnose z ameriškimi podjetji" in "tudi s Kubanci v ZDA ter njihovimi potomci", je dejal za NBC News.

Mama, ki je po smrti moža izdala knjigo o žalovanju, kriva njegovega umora

Trump trdi, da je Iran poražen. Zakaj potem rakete še letijo?

KOMENTARJI72

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
17. 03. 2026 10.12
Trump je največji zločinec, ZDA svetovni agresor.
Odgovori
+0
1 1
številka89432
17. 03. 2026 10.08
desna politika vodi v propad sveta, rusi so pa vse skupaj začeli.
Odgovori
+0
2 2
EU Dig. Cenzura
17. 03. 2026 10.07
Joj kaj pišete, da Trump izčrpava Iran, pa to sploh ni res, Amerika je spet zgubila vojno kot vedno, ker se meša tam kjer se ni treba. Iran ima 210.000 balistničnih raket na zalogi in dnevno jih proizvajajo, prav tako drone... Iran ne bo izčrpal, prej bo amerika in izrael obubožala. Pa dejte na zemlejvid pogledat kolk je Izrael majhen... Izrael je tudi konec z njim...
Odgovori
+1
3 2
Animal_Pump
17. 03. 2026 10.12
Rakete iz Irana so se obcutno zmanjsale...Ozrael pa ZDA so pokacale napade. Mene bolj skrbi, ko bo iran tok nazaj potisnjen...da bo kako skrito nuklearko iz kje potegnil...pa spustil. Glede na to kako Trump deluje...joh zna potem 10 spustit nazaj.
Odgovori
-2
0 2
mamma mia
17. 03. 2026 10.05
Iz katerega bara diši po Bibijevi kavi danes?Pri sv.Petru se nekaj voha,pravijo.
Odgovori
0 0
Banion
17. 03. 2026 10.05
iran je poražen a američani z kao najmočnejšo mornarico in vojsko niti hormuške ožine ne obvladajo. Jej jej, morda se boji za življenja svojih in bi rad da umirajo še malo drugi, največ jih tako pobijejo sami s kao prijateljskim ognjem. Kubo ta mali otočič revščine bi pustil pri miru in življenju, normaliziral odnose, razglasil nesposobnost komunizma in imel bi več kot da jo davi in si dela sovražnike
Odgovori
-2
1 3
Animal_Pump
17. 03. 2026 10.01
Vidi se pa, da zaveznistva ne delujejo. Iran npr...zalagal rusijo z raketami in droni...rusi pa zdaj protestne note pisejo...pa jezik vrtijo...pa še tega bolj mal...bolj stran gledajo. Pri Kubi bo pa tako kot pri Venezueli...bodo stran gledal...pa še mižal ruskoti. Trump pa kao isce zaveznike, ki ve, da se ne bodo odzvali na njegove besarije...da bo lahko nabil sankcije...in ZDA se bo umaknila iz NATA ven. Sem rekel, da bomo Bidna še pogrešal.
Odgovori
+5
6 1
LevoDesniPles
17. 03. 2026 10.07
ne sekiraj se, izgleda da ti bo zahod pošimal konec sveta XD vse težave to bodo čez noč izginile
Odgovori
+0
1 1
Animal_Pump
17. 03. 2026 10.12
Ce ti iskreno povem...se mi ze fučka.
Odgovori
+1
1 0
Rob123
17. 03. 2026 10.12
Preseli se k tvojim bednim kavbojem ne pozabi na golobe!
Odgovori
-1
0 1
Animal_Pump
17. 03. 2026 10.15
Men je tle cist super. Evropa se jača. Od rusije se je umaknila...zdaj se bo se od ZDA ocitno.
Odgovori
0 0
cekinar
17. 03. 2026 10.00
potem pa še Panama,Canada,greenland....
Odgovori
+3
3 0
Banion
17. 03. 2026 10.00
v iranu se je zapletel oziroma ga je njegov prjatu netanjahu potegnil v močvirje. Razglaša zmago, kot dolfi v stalingaru kjer so na koncu kapitulirali in bati se je da tudi američani vsega ne bodo zdžali brez posledic. Iran ni irak, govoriti da je poražen je širokoustenje v njegovem stilu, dokler bodo izstreljevali rakete in drone ni poraza in poražen bo ko bo v teheranu zavihrala ameriška zastava. Zakaj prosjači zaveznike za pomoč če je iran poražen in vendar pametna odločitev evrope da se ne bo vmešavala, naj poje kar si je skuhal. Kaj mu bo obubožana kuba, obliž na samovšečnost ali kaj drugega. Kuba tudi če jo prevzamejo američani ne bo nič bolj bogata, spet bo samo javna hiša za ameriške bogataše, no tja bi se lahko skrili razni zvodniki
Odgovori
+0
3 3
Slash
17. 03. 2026 09.59
Bravo gospod Trump ! Rešite to zavrženo socialistično propadlo državico!
Odgovori
+0
2 2
Wolfman
17. 03. 2026 09.59
Donald Trump želi namočiti ostale vojne mornarice, kajti kompletnoameriško mornarico bi Iran upepeljil v enem dnevu
Odgovori
+0
1 1
BMReloaded
17. 03. 2026 09.59
Ameristan se smesi in bo porazen tako vojasko kot financno...pa to. Popoln kolaps. Sem izjemno vesel, da se hkrati bliza tudi konec nata in podobnih neumnosti...pa to 🐑🐑🐑 se ne vejo, vendar cez nekaj mesecev tistim, ki so razvajeni lagodno zapravljati, ne bo vec lepo...pa to
Odgovori
-6
0 6
Posteni
17. 03. 2026 10.02
Ajaa ? Si preprican ?? Kje se najdete samo analitiki ? 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
17. 03. 2026 10.07
BMR, je ni večje, nerazgledane 🐑, kot si ti sam.
Odgovori
+2
2 0
LevoDesniPles
17. 03. 2026 09.59
Folk bi se moral združiti in to zlo izbrisati s sveta XD
Odgovori
+1
4 3
Myself
17. 03. 2026 09.58
A tega "bistroumneža" res ne more nihče ustaviti???
Odgovori
+1
4 3
Posteni
17. 03. 2026 09.58
Pluvalci.. zeleli ste trampa..imate ga.. ne pametovat zdej.. ametika.ametika.. kt sm vam govoru.. ze pri ukrajini vas je nabil na.... k ste ga tko dvigovali.. jaooo.analitiki eniv🙈🤣
Odgovori
+0
3 3
McGregor---
17. 03. 2026 09.58
Ustvaril dobesedno humanitarno katastrofo v Kubi (bolnice brez elektrike) in svet tiho, brez obtožb,....., začetek konca kar smo imeli. Bilo nam je lepo, kolcalo se nam bo 😏
Odgovori
+2
4 2
LevoDesniPles
17. 03. 2026 09.57
Ni lepo bit sosed amerikancom, ti te pokradejo, zasedejo in podredijo v sekundi XD
Odgovori
+1
4 3
Animal_Pump
17. 03. 2026 09.57
Trumpi se je odpeljal ocitno. Dva starca...Putič in Trump...delata sraje. Prvega so malo v dombasu zabrebzal. Ta se pa ne bo ustavil očitno...
Odgovori
+3
5 2
123soba
17. 03. 2026 09.56
Novodobna kolonizacija sveta.... In nikomur nič mar....
Odgovori
+0
1 1
JackRussell
17. 03. 2026 09.55
Oranžni hoče bankrotirano državo rešiti z plenjenjem nafte, rudnin in vse kar se da ukrasti po revnejših državah ki se mu ne morejo upreti. Naj gre soliti pamet možu v črnem usnjenem plašču če upa.
Odgovori
+1
2 1
sosed5
17. 03. 2026 09.51
To model je res pokjen, 100 na uro. Je pa problem v tem, da je unicil svetovni pravni red, in vsi samo mirno gledajo. Pa venezuela, pa iran, pa palestina, pa dogovor z rusi, sedaj malo sankcije opustimo, ker to rabimo, pol pa spet itd itd itd?!. To je problem v neodzivnosti sveta, verjetno tudi za to ker je EU zaspala na vseh podrocjih, ekonomskih, razvojnih, politicnih, vojaskih.. Najvecji strah pa je v tem, da bodo ostale, mocnejse drzave, zacele delati popolnoma isti tam, kjer imajo kakrsnikoli interes. In potem smo ga mali naje .....
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Oskarji, glamur in slavna družina: fotografija, o kateri vsi govorijo
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
zadovoljna
Portal
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Tako učinkovita so v resnici dopolnila v obliki bonbonov
Tako učinkovita so v resnici dopolnila v obliki bonbonov
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Miran Rudan v solzah: poslovil se je njegov zvesti Ari
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
