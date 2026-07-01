Trump lani s kriptovalutami zaslužil več kot milijardo dolarjev

Kripto-podjetja ameriškega predsednika Donalda Trumpa mu sedaj prinašajo več denarja kot njegovo nepremičninsko premoženje, potem ko je lani odpravil omejitve, ki jih je glede industrije kriptovalut uvedla prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna.

S svojim podjetjem World Liberty Financial, ki prodaja nove produkte, povezane s kriptovalutami, je zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev (cca. 438 milijonov evrov). Njegovo drugo podobno podjetje CIC Digital LLC pa je zaslužilo več kot 600 milijonov dolarjev (cca. 525 milijonov evrov) s prodajo spominskih kovancev z njegovim obrazom.

Cena žetonov World Liberty je od začetka trgovanja septembra lani padla za 80 odstotkov, spominski kovanci pa so se od januarja lani s 74 dolarjev (cca. 64,9 evra) pocenili na 1,68 dolarja (cca. 1,47 evra).

Trump je lani zaslužil tudi več milijonov dolarjev s prodajo svetih pisem, športnih copat in drugih drobnih predmetov z lastno blagovno znamko. Doslej je veljalo, da predsedniki ZDA s svojim položajem ne smejo služiti, Trump pa je denimo samo s prodajo ur zaslužil 4,7 milijona dolarjev (cca. 4,12 milijona evrov).

Revija Forbes sedaj ocenjuje Trumpovo neto premoženje na šest milijard dolarjev, medtem ko naj bi bil leta 2024 vreden 2,3 milijarde dolarjev (cca. 2,02 milijarde evrov).