Trump Macronu: Svet je trenutno nekoliko znorel

Macron pa je dejal, da je za Francoze velika čast, da znova pozdravijo Trumpa v Parizu ob odprtju katedrale, ki je bila uničena v požaru leta 2019, med njegovim prvim mandatom. Po srečanju nista dajala izjav za medije. Nato sta se skupaj sešla še z Volodimirjem Zelenskim.

Ukrajinski predsednik je sporočil, da je imel z Macronom in Trumpom dobro in produktivno tristransko srečanje. "Vsi si želimo, da bi se ta vojna končala čim prej in na pravičen način. Govorili smo o naših ljudeh, razmerah na terenu in pravičnem miru," je poudaril. Dodal je, da so se dogovorili, da bodo še naprej sodelovali in ohranjali stike.

"Nadaljujmo skupna prizadevanja za mir in varnost," je pozval Macron po pogovorih med Trumpom in Zelenskim.

To je Trumpovo prvo potovanje v tujino po zmagi na predsedniških volitvah v začetku novembra.