Trump: Mamdani ima potencial, da postane odličen župan

To je bilo tretje srečanje Donalda Trumpa in Zohrana Mamdanija in prvo v rezidenci newyorškega župana. Predsednik bo v New Yorku danes nastopil na ZN v okviru splošne razprave svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja nove Generalne skupščine.

Republikanec Trump je bil do demokrata Mamdanija izjemno kritičen pred lanskimi županskimi volitvami v New Yorku, nato pa spremenil mnenje. Po srečanju v New Yorku je na novinarski konferenci dejal, da lahko Mamdani stori velike stvari in izrazil upanje, da bo velik župan.

34-letni Mamdani je po drugi strani dejal, da ceni predsednikovo zavezanost mestu in dodal, da sta govorila o zagotavljanju varnosti v New Yorku. Govorila sta tudi o predlogu za gradnjo 12.000 dostopnih stanovanj v mestu z 21 milijardami dolarjev zvezne pomoči.

Mamdani se je dotaknil tudi Trumpove prepovedi določenih medijev, ki so potem prerasle v bojkot televizijskih mrež do njega. Newyorški župan je dejal, da so na njuni novinarski konferenci dobrodošli vsi mediji. Trump je medtem dejal, da so mediji napovedali, da ga bodo bojkotirali, vendar ga nikoli ne bojkotirajo in ga to ne skrbi.

Televizijske mreže so ga sicer v ponedeljek pred odhodom v New York bojkotirale pred Belo hišo, ko je prerezal trak na novem pristajališču za helikopterje. Televizijskih kamer ni bilo, razen kamere Bele hiše, ki pa ji ni deloval ton in predsednik je nekaj časa govoril samemu sebi, ko je v ozadju brnel motor helikopterja in ga novinarji niso slišali.

Trump je v petek naznanil, da televizijama CNN in MS Now ter mediju Politico jemlje pravico do dostopa, nakar so ti mediji vložili tožbo, druge televizijske mreže pa so se iz solidarnosti odločile, da ga ne bodo pokrivale – med njimi celo Fox News. Celo skrajno desna televizija Newsmax je v ponedeljek poročala, da incident z rezanjem traku dokazuje, da je predsednikova odločitev škodljiva zanj.