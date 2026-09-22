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Trump: Mamdani ima potencial, da postane odličen župan

New York, 22. 09. 2026 07.21 pred 52 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump in Zohran Mamdani

Ameriški predsednik Trump se je v ponedeljek v New Yorku srečal z newyorškim županom Mamdanijem in ga tako kot po njunem prvem srečanju v Beli hiši novembra lani pohvalil. Kot je dejal, ima Mamdani potencial, da postane "odličen župan". Obljubil mu je tudi podporo pri velikem projektu gradnje stanovanj.

To je bilo tretje srečanje Donalda Trumpa in Zohrana Mamdanija in prvo v rezidenci newyorškega župana. Predsednik bo v New Yorku danes nastopil na ZN v okviru splošne razprave svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja nove Generalne skupščine.

Republikanec Trump je bil do demokrata Mamdanija izjemno kritičen pred lanskimi županskimi volitvami v New Yorku, nato pa spremenil mnenje. Po srečanju v New Yorku je na novinarski konferenci dejal, da lahko Mamdani stori velike stvari in izrazil upanje, da bo velik župan.

34-letni Mamdani je po drugi strani dejal, da ceni predsednikovo zavezanost mestu in dodal, da sta govorila o zagotavljanju varnosti v New Yorku. Govorila sta tudi o predlogu za gradnjo 12.000 dostopnih stanovanj v mestu z 21 milijardami dolarjev zvezne pomoči.

Mamdani se je dotaknil tudi Trumpove prepovedi določenih medijev, ki so potem prerasle v bojkot televizijskih mrež do njega. Newyorški župan je dejal, da so na njuni novinarski konferenci dobrodošli vsi mediji. Trump je medtem dejal, da so mediji napovedali, da ga bodo bojkotirali, vendar ga nikoli ne bojkotirajo in ga to ne skrbi.

Televizijske mreže so ga sicer v ponedeljek pred odhodom v New York bojkotirale pred Belo hišo, ko je prerezal trak na novem pristajališču za helikopterje. Televizijskih kamer ni bilo, razen kamere Bele hiše, ki pa ji ni deloval ton in predsednik je nekaj časa govoril samemu sebi, ko je v ozadju brnel motor helikopterja in ga novinarji niso slišali.

Trump je v petek naznanil, da televizijama CNN in MS Now ter mediju Politico jemlje pravico do dostopa, nakar so ti mediji vložili tožbo, druge televizijske mreže pa so se iz solidarnosti odločile, da ga ne bodo pokrivale – med njimi celo Fox News. Celo skrajno desna televizija Newsmax je v ponedeljek poročala, da incident z rezanjem traku dokazuje, da je predsednikova odločitev škodljiva zanj.

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KOMENTARJI10

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Victorinox
22. 09. 2026 08.28
Pred časom ga je pa močno kritiziral.
Odgovori
0 0
Apbijd
22. 09. 2026 08.26
Lizorit
Odgovori
0 0
xxman.y
22. 09. 2026 08.18
On pa ga vsekakor nima da postane odličen predsednik
Odgovori
+3
3 0
Dolgočasnež
22. 09. 2026 08.17
hahah vsak dan dcrugače ta je res nor
Odgovori
+4
4 0
ACC0
22. 09. 2026 08.14
na trumpove izjave se lahko opreš tako kot na pajčevino. Naslednji teden bo Mamdani lahko ocenjen že bistveno drugače.
Odgovori
+4
4 0
Korošec77
22. 09. 2026 08.13
Sem prebral na Siol, da se je Peter Magyar šel testirat na Dunaj v laboratorij, kjer se je pustil posneti, nato pa objaviti in dal vzorec las, da je dokazal, da je čist in ne jemlje drog. Lasje pokažejo tudi za mesece nazaj, ali je človek užival koko in druge droge. Vem da to ni tema tu, a mislim, da bi tale naš Lukec tudi moral kaj takega storiti, da bi spral te govorice s sebe, ki že več let krožijo o njem. Ker vzorec urina je pač v lončku s seboj lahko prinesel, od brata, prjatla, kogarkoli. In teh očitkov bi se rešil. Je pa res, da tudi pri Trumpu večkrat pomislim, na čem ta človek je.
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+2
2 0
royayers
22. 09. 2026 08.20
tako je, glede na to kako turbo folk sds mladina šmrka, že ve, kako se testirat, jle?
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+1
1 0
trapo
22. 09. 2026 08.30
Samo se ti ne zdi malo čudno da zmeraj ampak res zmeraj desni pljuvajo po vseh drugače mislečih?
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0 0
simc167
22. 09. 2026 08.08
večjega d.b.la človeštvo še ni videlo.
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+5
6 1
Oblastljudstvu
22. 09. 2026 08.04
Počakajte da veter zapiha
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+6
6 0
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