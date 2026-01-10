Naslovnica
Tujina

Trump Marjorie Taylor Greene prijavil tajni službi

Washington, 10. 01. 2026 10.16 pred 20 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Marjorie Taylor Greene

Zaradi suma, da je aktivistom lani izdala lokacijo njegove večerje v prestolnici, je ameriški predsednik Donald Trump svojo dolgoletno politično zaveznico Marjorie Taylor Greene, s katero sta se sicer pred kratkim sprla glede objave dosjejev pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, prijavil tajni službi.

Predsednik ZDA Donald Trump se že sicer zelo redko odpravi na večerjo v katero od restavracij v Washingtonu, po incidentu lani septembra, ko so se v restavraciji Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab z njim soočili protestniki aktivistične skupine Code Pink, ki so zahtevali konec ameriške podpore Izraelu, pa ga sploh ni na spregled.

Protestniki so kričali: "Osvobodite Washington! Osvobodite Palestino! Trump je Hitler našega časa!" in podobna gesla, kar je povzročilo zaskrbljenost predsednika in njegovega spremstva.

Marjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene
FOTO: Profimedia

Trumpovi svetovalci so za ameriški medij Axios izjavili, da je bil incident v restavraciji "točka brez povratka" v odnosu predsednika do nekdanje kongresnice Greene, saj so mnogi menili, da je ona obvestila protestnike o kraju in času Trumpove večerje.

Greene se je na obtožbe odzvala z izjavo, da je vsak namig, da je ona razkrila Trumpovo rezervacijo za večerjo, absolutna in nevarna laž. Dodala je, da je restavracijo priporočila predsedniku, vendar ni vedela, kdaj bo šel tja. Uradniki pa pravijo, da je Greene po tem, ko je restavracijo priporočila Trumpu, na dan večerje večkrat poklicala uslužbence Bele hiše, da bi se prepričala o njegovi prisotnosti v restavraciji.

Predstavnica organizacije Code Pink Melissa Garriga je prav tako zavrnila trditve, da jim je Greene izdala, kdaj in kje bo večerjal predsednik ZDA. Dejala je, da je vse skupaj "smešno". Trumpovi sodelavci sicer Greene sumijo tudi zato, ker ima prijateljske odnose s soustanoviteljico organizacije Code Pink Medeo Benjamin, podobno kot številni njihovi člani pa nasprotuje ameriški podpori Izraelu.

Republikanska kongresnica iz Georgie in nekdanja Trumpova zaveznica je sicer ravno v ponedeljek odstopila s položaja članice predstavniškega doma kongresa.

donald trump Marjorie Taylor Greene tajna služba

Najstnika metala kepe v avtomobile, izbruhnil pretep: eden umrl

Trumpova delegacija v Venezueli, naftna podjetja brez zavez glede nafte

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fluxx
10. 01. 2026 10.41
Za ta desne je najvecji sovraznik bivsi podpornik. Janezu se yut kr zmesa ce ksn od njegovih odpre usta.
Odgovori
0 0
c00kies
10. 01. 2026 10.35
Dokler ji ne spodrsne skozi okno je to vse demokracija, pa take pa to. 🤣 Čakam državljansko vojno v ZDA, da vidim, če so se kavbojci sposobni spraviti k sebi sicer pa jim grozi kolaps 🍿🍿🍿
Odgovori
+2
3 1
simc167
10. 01. 2026 10.34
trump je pacient. tudi mi imamo takšnega psihopata.
Odgovori
-1
1 2
gozdar1
10. 01. 2026 10.30
Revolucija vedno žre svoje otroke.
Odgovori
+2
3 1
Na pol ovca
10. 01. 2026 10.23
Ta je edina, no skoraj edina, ki se ni prodala šefom ZDA tudi EU, zato pogrom
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
