Trump Marjorie Taylor Greene prijavil tajni službi

Protestniki so kričali: "Osvobodite Washington! Osvobodite Palestino! Trump je Hitler našega časa!" in podobna gesla, kar je povzročilo zaskrbljenost predsednika in njegovega spremstva.

Predsednik ZDA Donald Trump se že sicer zelo redko odpravi na večerjo v katero od restavracij v Washingtonu, po incidentu lani septembra, ko so se v restavraciji Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab z njim soočili protestniki aktivistične skupine Code Pink, ki so zahtevali konec ameriške podpore Izraelu, pa ga sploh ni na spregled.

Trumpovi svetovalci so za ameriški medij Axios izjavili, da je bil incident v restavraciji "točka brez povratka" v odnosu predsednika do nekdanje kongresnice Greene, saj so mnogi menili, da je ona obvestila protestnike o kraju in času Trumpove večerje.

Greene se je na obtožbe odzvala z izjavo, da je vsak namig, da je ona razkrila Trumpovo rezervacijo za večerjo, absolutna in nevarna laž. Dodala je, da je restavracijo priporočila predsedniku, vendar ni vedela, kdaj bo šel tja. Uradniki pa pravijo, da je Greene po tem, ko je restavracijo priporočila Trumpu, na dan večerje večkrat poklicala uslužbence Bele hiše, da bi se prepričala o njegovi prisotnosti v restavraciji.

Predstavnica organizacije Code Pink Melissa Garriga je prav tako zavrnila trditve, da jim je Greene izdala, kdaj in kje bo večerjal predsednik ZDA. Dejala je, da je vse skupaj "smešno". Trumpovi sodelavci sicer Greene sumijo tudi zato, ker ima prijateljske odnose s soustanoviteljico organizacije Code Pink Medeo Benjamin, podobno kot številni njihovi člani pa nasprotuje ameriški podpori Izraelu.

Republikanska kongresnica iz Georgie in nekdanja Trumpova zaveznica je sicer ravno v ponedeljek odstopila s položaja članice predstavniškega doma kongresa.