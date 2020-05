Trump med diktatorjem in klovnom

Ameriški predsednik je v petek odpustil generalnega inšpektorja na zunanjem ministrstvu Steva Linickain to zelo na kratko utemeljil, da "mu več ne zaupa". Nemudoma so izbruhnile obtožbe, da je to naredil zaradi inšpektorjevih preiskav zunanjega ministra Mika Pompea. Trump je prostodušno dejal, da za Linicka pred tem sploh ni slišal in da ga je odslovil na predlog Pompea. Ta ni zanikal svojega prišepetavanja, po njegovih besedah inšpektor "svojega dela ni opravljal na način, kot smo želeli" in naj bi "želel spodnesti, kar smo hoteli doseči". Kar kaže na globoko nerazumevanje ali pa zelo cinično razumevanje vloge nadzornikov.

Generalni inšpektorji v ZDA nimajo zelo dolge tradicije, kongres jih je 1978 uvedel kot del reform po aferi Watergate (prikrivanje povezave med Belo hišo republikanskega predsednika Richarda Nixona in vlomom v sedež demokratske stranke) v ministrstva in vladne agencije. Takratni demokratski predsednik Jimmy Carter jih je pozdravil kot "pomembno novo orodje v boju proti nepoštenosti" ter obljubil "jasno neodvisnost" pri njihovem delu. Ukvarjajo se ne samo z zlorabami in prevarami, pač pa tudi morebitno razsipnostjo javne uprave. Imenuje in razreši jih lahko le predsednik, poročajo pa neposredno kongresu, ministrstva oz. agencije pa lahko pred tem pregledajo poročila.