Trump med pogrebom Lindseyja Grahama dremal

Videoposnetki prikazujejo, kako Trump, ki je sedel v prvi vrsti, zatisne oči in se nagne na stran, kot bi za trenutek zadremal. Uporabniki družbenih omrežij so se na to hitro odzvali z valom kritičnih komentarjev, čeprav jih prizor ni posebej presenetil.
80-letni predsednik se je v torek udeležil pogrebne slovesnosti pokojnega senatorja iz Južne Karoline skupaj s številnimi ameriškimi uradniki. Graham, vplivni republikanec in glasen zagovornik odločne zunanje politike, je v začetku tega meseca nepričakovano umrl.
"To je torej človek, ki ima dostop do kod jedrskega orožja. Kar malo razmislite o tem," je na omrežju X zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal: "Nič presenetljivega. Koliko časa je zdržal, preden je odtaval v deželo sanj?"
Na vprašanje časnika The Independent glede predsednikovega "dremanja" je tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle odgovoril: "Predsednik Trump je premišljeval o izgubi svojega dragega prijatelja Lindseyja Grahama, za katerega je pravkar imel ganljiv poslovilni govor. Kdor trdi drugače, je sprevržen bedak."
Delil metine bonbone
Temu je sicer težko verjeti, saj so se na omrežju X med drugim razširili tudi posnetki, kako Trump podpredsedniku J. D. Vanceu in drugim, ki so sedeli v njegovi bližini, ponuja metine bonbone.
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