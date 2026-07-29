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Trump med pogrebom Lindseyja Grahama dremal

Washington, 29. 07. 2026 15.16 pred 48 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Trump dremal med pogrebom

Ameriški predsednik Donald Trump je med pogrebom Lindseyja Grahama težko ohranjal odprte oči. Videoposnetek, ki se je razširil na družbenih omrežjih, je sprožil val odzivov. Kamere so ga med ceremonijo ujele tudi, kako je navzočim ponujal metine bonbone.

Videoposnetki prikazujejo, kako Trump, ki je sedel v prvi vrsti, zatisne oči in se nagne na stran, kot bi za trenutek zadremal. Uporabniki družbenih omrežij so se na to hitro odzvali z valom kritičnih komentarjev, čeprav jih prizor ni posebej presenetil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

80-letni predsednik se je v torek udeležil pogrebne slovesnosti pokojnega senatorja iz Južne Karoline skupaj s številnimi ameriškimi uradniki. Graham, vplivni republikanec in glasen zagovornik odločne zunanje politike, je v začetku tega meseca nepričakovano umrl.

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"To je torej človek, ki ima dostop do kod jedrskega orožja. Kar malo razmislite o tem," je na omrežju X zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal: "Nič presenetljivega. Koliko časa je zdržal, preden je odtaval v deželo sanj?"

Na vprašanje časnika The Independent glede predsednikovega "dremanja" je tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle odgovoril: "Predsednik Trump je premišljeval o izgubi svojega dragega prijatelja Lindseyja Grahama, za katerega je pravkar imel ganljiv poslovilni govor. Kdor trdi drugače, je sprevržen bedak."

Delil metine bonbone

Temu je sicer težko verjeti, saj so se na omrežju X med drugim razširili tudi posnetki, kako Trump podpredsedniku J. D. Vanceu in drugim, ki so sedeli v njegovi bližini, ponuja metine bonbone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI6

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Aijn Prenn
29. 07. 2026 16.30
Tole kar je videti s teh posnetkov so stvari, ki mu povsem pritičejo in ne gre za kakšne ekstreme. Tako se on obnaša, takšen je. Se mi zdi, da je že kdaj veliko bolj izstopal s svojim obnašanjem.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
29. 07. 2026 16.29
Janša bi delil turški med,po receptu biološkega očeta.
Odgovori
0 0
Mukec
29. 07. 2026 16.21
Počivaj v peklu
Odgovori
+2
3 1
Uroš
29. 07. 2026 16.21
Me zanima, kje vse dremajo vaše babice in dedki. Verjetno pa tudi mame in očetje in tudi vi sami. Pa nimate pol toliko obveznosti kot ta gospod predsednik.
Odgovori
+0
2 2
osservatore
29. 07. 2026 16.04
Dementni trol večino resnih zadev ne razume in jih prespi, ko pa se zbudi dela neumnosti. Nič novega in presenetljivega.
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
29. 07. 2026 16.02
Nismo presenečeni. Človek pač nima kulture
Odgovori
+3
5 2
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