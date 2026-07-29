Trump med pogrebom Lindseyja Grahama dremal

Videoposnetki prikazujejo, kako Trump, ki je sedel v prvi vrsti, zatisne oči in se nagne na stran, kot bi za trenutek zadremal. Uporabniki družbenih omrežij so se na to hitro odzvali z valom kritičnih komentarjev, čeprav jih prizor ni posebej presenetil.

80-letni predsednik se je v torek udeležil pogrebne slovesnosti pokojnega senatorja iz Južne Karoline skupaj s številnimi ameriškimi uradniki. Graham, vplivni republikanec in glasen zagovornik odločne zunanje politike, je v začetku tega meseca nepričakovano umrl.

"To je torej človek, ki ima dostop do kod jedrskega orožja. Kar malo razmislite o tem," je na omrežju X zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal: "Nič presenetljivega. Koliko časa je zdržal, preden je odtaval v deželo sanj?"

Na vprašanje časnika The Independent glede predsednikovega "dremanja" je tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle odgovoril: "Predsednik Trump je premišljeval o izgubi svojega dragega prijatelja Lindseyja Grahama, za katerega je pravkar imel ganljiv poslovilni govor. Kdor trdi drugače, je sprevržen bedak."