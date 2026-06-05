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Trump med predstavitvijo nove investicije znova zadremal

Washington, 05. 06. 2026 10.29 pred 27 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je med predstavitvijo več stomilijonske finančne injekcije za oživitev ameriške premogovniške industrije v Ovalni pisarni znova zadremal. Tudi tokrat so ga, kot že večkrat v zadnjih mesecih, posnele kamere.

Medtem ko so govorci, med njimi minister za energetiko Chris Wright, novinarjem v Ovalni pisarni predstavljali novo investicijo, si je Donald Trump večkrat "spočil oči".

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Trump, ki bo 14. junija dopolnil 80 let, je v zadnjih mesecih že večkrat zadremal med dogodki, med drugim tudi na seji kabineta.

Preberi še Trump znova zadremal, Bela hiša ostro: Le mežikal je

O predsednikovih počitkih so v sredo na odboru za zunanje zadeve povprašali tudi zunanjega ministra Marca Rubia. "Nikoli ga nisem videl zaspati, ravno nasprotno, on ne spi, kar je velik problem," je dejal Rubio.

Demokratski kongresnik Ted Lieu je nato Rubiu predvajal videoposnetek, na katerem se zdi, da je Trump med sejo kabineta zaspal poleg njega. "Zaradi predsednikove nezmožnosti, da bi med delom ostal buden, ga druge države dojemajo drugače, posmehujejo se mu," je bil kritičen Lieu.

Trump je sicer na četrtkovi novinarski konferenci napovedal, da bo vlada v času, ko si svet prizadeva za opustitev fosilnih goriv, zagotovila 700 milijonov dolarjev nepovratnih sredstev za premogovniški sektor. Državna finančna injekcija bi omogočila nadaljnje obratovanje več deset termoelektrarn in rudnikov, zgradili pa bi še dve novi termoelektrarni in izvozni terminal za premog, poroča BBC.

"Danes sprejemamo zgodovinske ukrepe za znižanje cen energije in življenjskih stroškov za vse Američane z močjo čistega, lepega premoga," je Trump dejal v Beli hiši.

Trump je za ta namen uporabil zakon o obrambni proizvodnji iz časa hladne vojne, ki predsedniku daje široka pooblastila za podporo industrijam, ki veljajo za ključne za nacionalno varnost.

Proizvodnja premoga se je v ZDA od leta 2008 prepolovila, potem ko sta obnovljiva energija in plin postala bistveno cenejša za proizvodnjo.

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KOMENTARJI5

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borjac
05. 06. 2026 10.57
Človek je pač utrujen , pustite ga malce pospati ... in tak bo delal Vojne v Iranu , Venezueli , Kubi , Grenlandiji ... sicer pa Vojne proti Iranu niti ne vodi on ampak Neatanjahu , Židje so neusmiljeni , to bomo kmalu občutili tudi mi Slovenci , ali bo tudi JJ malce pospal , mogoče namerno ???
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+1
1 0
bu?e24 1
05. 06. 2026 10.49
Komi čakam da jih za vedno zapre.sam ta smrt ki obstaja je fer v tem vesolju
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+1
1 0
bu?e24 1
05. 06. 2026 10.48
Se z svojimi prdci uspava
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+1
1 0
ajdanakolesu
05. 06. 2026 10.46
Zakaj pa ne, saj itak Mosad vodi ZDA, Trump je zgolj maskota za neumnosti delat.
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+1
1 0
4krogci
05. 06. 2026 10.42
Ej Trump ti spiš! Ne ne spim, sam potujem vizualno čez projekt!.. ampak smrčiš! Potujem z traktorjem!
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+3
3 0
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