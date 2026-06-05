Trump med predstavitvijo nove investicije znova zadremal

Medtem ko so govorci, med njimi minister za energetiko Chris Wright, novinarjem v Ovalni pisarni predstavljali novo investicijo, si je Donald Trump večkrat "spočil oči".

Trump, ki bo 14. junija dopolnil 80 let, je v zadnjih mesecih že večkrat zadremal med dogodki, med drugim tudi na seji kabineta.

O predsednikovih počitkih so v sredo na odboru za zunanje zadeve povprašali tudi zunanjega ministra Marca Rubia. "Nikoli ga nisem videl zaspati, ravno nasprotno, on ne spi, kar je velik problem," je dejal Rubio.

Demokratski kongresnik Ted Lieu je nato Rubiu predvajal videoposnetek, na katerem se zdi, da je Trump med sejo kabineta zaspal poleg njega. "Zaradi predsednikove nezmožnosti, da bi med delom ostal buden, ga druge države dojemajo drugače, posmehujejo se mu," je bil kritičen Lieu.

Trump je sicer na četrtkovi novinarski konferenci napovedal, da bo vlada v času, ko si svet prizadeva za opustitev fosilnih goriv, zagotovila 700 milijonov dolarjev nepovratnih sredstev za premogovniški sektor. Državna finančna injekcija bi omogočila nadaljnje obratovanje več deset termoelektrarn in rudnikov, zgradili pa bi še dve novi termoelektrarni in izvozni terminal za premog, poroča BBC.

"Danes sprejemamo zgodovinske ukrepe za znižanje cen energije in življenjskih stroškov za vse Američane z močjo čistega, lepega premoga," je Trump dejal v Beli hiši.

Trump je za ta namen uporabil zakon o obrambni proizvodnji iz časa hladne vojne, ki predsedniku daje široka pooblastila za podporo industrijam, ki veljajo za ključne za nacionalno varnost.

Proizvodnja premoga se je v ZDA od leta 2008 prepolovila, potem ko sta obnovljiva energija in plin postala bistveno cenejša za proizvodnjo.