Trump med srečanjem z Golobom 'ni skrival navdušenja nad domovino svoje soproge'

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je pogovor med Robertom Golobom in Donaldom Trumpom potekal v prijaznem in prijateljskem duhu, novoizvoljeni ameriški predsednik "pa ni skrival navdušenja nad domovino svoje soproge in njene družine". Trumpova soproga Melania Trump je odraščala v Sevnici.