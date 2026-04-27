Trump po obtožbah iz manifesta: Nisem pedofil, nikogar nisem posilil

"Nisem bil zaskrbljen. Razumem življenje. Živimo v norem svetu," je Trump dejal v intervjuju za oddajo 60 minut na CBS News dan po streljanju v hotelu v Washingtonu.

31-letnega osumljenca Colea Tomasa Allena so aretirali, potem ko je po navedbah policije med dogodkom sprožil orožje v bližini varnostne kontrolne točke. Na sodišče naj bi ga privedli v ponedeljek. Incident preiskuje delovna skupina FBI za kriminalistične preiskave in terorizem. Ameriški državni tožilec Todd Blanche je dejal, da je osumljenec na podlagi predhodnih ugotovitev "verjetno" ciljal na prisotne visoke uradnike Bele hiše, in dodal, da motiv domnevnega strelca še vedno preiskujejo.

Trumpu so se v soboto na dogodku pridružili visoki člani njegove vlade, med njimi podpredsednik J. D. Vance, minister za zdravje Robert F. Kennedy ml., tiskovna predstavnica Karoline Leavitt in njegov glavni svetovalec Stephen Miller. Potem ko so ga z odra odpeljali na varno, je Trump pozneje na sobotni tiskovni konferenci izjavil: "Ne morem si predstavljati, da obstaja bolj nevaren poklic." Bela hiša je v nedeljski izjavi dejala, da je Trump "neustrašen", potem ko je skupaj s člani kabineta preživel poskus atentata, navaja BBC.

'Nikogar nisem posilil, nisem pedofil'

V intervjuju za oddajo 60 Minutes na CBS News je novinarka Norah O'Donnell Trumpa vprašala o vsebini t. i. manifesta osumljenega napadalca. V njem naj bi napadalec zapisal, da so bile tarče predstavniki administracije, ter Trumpa označil za "pedofila, posiljevalca in izdajalca". Trump je navedbe zanikal in dejal, da ni nikogar posilil in da ni pedofil, ter da gre za trditve "bolne osebe", ki ga neupravičeno povezuje z različnimi zadevami. Dodal je, da je bil "popolnoma oproščen", ter namignil, da so z aferami z Jeffreyjem Epsteinom povezani drugi.

Učitelj meseca

Kdo je napadalec? Allen je bil decembra 2024 pri C2 Education - gre za podjetje, ki se ukvarja s pripravami na sprejemne izpite za fakultete, inštrukcijami ter akademskim svetovanjem - izbran za učitelja meseca, poroča LA Times.

Dylan Wakayama, predsednik Azijsko-ameriškega državljanskega sklada, je povedal, da je Allen poučeval več srednješolcev, ki so člani te neprofitne organizacije s sedežem v Torranceu. Njegovi sodelavci so o njem menili, da je zelo inteligenten, dobro podkovan v biologiji, matematiki in naravoslovju ter da je prijazen in bolj zadržan, zato jih je novica o dogodku povsem šokirala. Wakayama je dodal, da bi bili prebivalci Torrancea presenečeni, če bi se izkazalo, da je prav ta oseba poskušala ubiti predsednika ZDA.

