Tujina

Trump po obtožbah iz manifesta: Nisem pedofil, nikogar nisem posilil

Washington, 27. 04. 2026 08.28 pred 40 minutami 3 min branja 36

Avtor:
Ne.M.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da "ni bil zaskrbljen", ko so ga evakuirali z večerje dopisnikov Bele hiše, potem ko je oboroženi moški poskušal vdreti v plesno dvorano. Zanikal je tudi navedbe iz manifesta osumljenega napadalca, v katerem ga ta označuje za pedofila, posiljevalca in izdajalca, ter poudaril, da trditve prihajajo s strani "bolne osebe".

"Nisem bil zaskrbljen. Razumem življenje. Živimo v norem svetu," je Trump dejal v intervjuju za oddajo 60 minut na CBS News dan po streljanju v hotelu v Washingtonu.

31-letnega osumljenca Colea Tomasa Allena so aretirali, potem ko je po navedbah policije med dogodkom sprožil orožje v bližini varnostne kontrolne točke. Na sodišče naj bi ga privedli v ponedeljek.

Incident preiskuje delovna skupina FBI za kriminalistične preiskave in terorizem. Ameriški državni tožilec Todd Blanche je dejal, da je osumljenec na podlagi predhodnih ugotovitev "verjetno" ciljal na prisotne visoke uradnike Bele hiše, in dodal, da motiv domnevnega strelca še vedno preiskujejo.

Trumpu so se v soboto na dogodku pridružili visoki člani njegove vlade, med njimi podpredsednik J. D. Vance, minister za zdravje Robert F. Kennedy ml., tiskovna predstavnica Karoline Leavitt in njegov glavni svetovalec Stephen Miller.

Potem ko so ga z odra odpeljali na varno, je Trump pozneje na sobotni tiskovni konferenci izjavil: "Ne morem si predstavljati, da obstaja bolj nevaren poklic."

Bela hiša je v nedeljski izjavi dejala, da je Trump "neustrašen", potem ko je skupaj s člani kabineta preživel poskus atentata, navaja BBC.

'Nikogar nisem posilil, nisem pedofil'

V intervjuju za oddajo 60 Minutes na CBS News je novinarka Norah O'Donnell Trumpa vprašala o vsebini t. i. manifesta osumljenega napadalca. V njem naj bi napadalec zapisal, da so bile tarče predstavniki administracije, ter Trumpa označil za "pedofila, posiljevalca in izdajalca".

Trump je navedbe zanikal in dejal, da ni nikogar posilil in da ni pedofil, ter da gre za trditve "bolne osebe", ki ga neupravičeno povezuje z različnimi zadevami. Dodal je, da je bil "popolnoma oproščen", ter namignil, da so z aferami z Jeffreyjem Epsteinom povezani drugi.

Učitelj meseca

Kdo je napadalec? Allen je bil decembra 2024 pri C2 Education - gre za podjetje, ki se ukvarja s pripravami na sprejemne izpite za fakultete, inštrukcijami ter akademskim svetovanjem - izbran za učitelja meseca, poroča LA Times.

Osumljenec streljanja na Trumpovi večerji
Osumljenec streljanja na Trumpovi večerji
FOTO: Profimedia

Dylan Wakayama, predsednik Azijsko-ameriškega državljanskega sklada, je povedal, da je Allen poučeval več srednješolcev, ki so člani te neprofitne organizacije s sedežem v Torranceu.

Njegovi sodelavci so o njem menili, da je zelo inteligenten, dobro podkovan v biologiji, matematiki in naravoslovju ter da je prijazen in bolj zadržan, zato jih je novica o dogodku povsem šokirala. Wakayama je dodal, da bi bili prebivalci Torrancea presenečeni, če bi se izkazalo, da je prav ta oseba poskušala ubiti predsednika ZDA.

Napadalec Cole Tomas Allen
Napadalec Cole Tomas Allen
FOTO: Profimedia

Poleg dela s krajšim delovnim časom pri C2 Education je tudi samozaposlen, piše na njegovem LinkedIn profilu. Označil se je za "neodvisnega razvijalca iger".

Leta 2019 je ustvaril in zaščitil igro "Bohrdom", ki jo je objavil na platformi za videoigre Steam. Igra je na spletni strani opisana kot "na spretnostih temelječa, nenasilna borilna igra".

Po njegovi aretaciji so policisti in zvezni agenti preplavili sosesko v Torranceu, kjer naj bi živel z družino. Pred hišo so se v soboto zvečer kljub rahlemu dežju zbirali novinarji in sosedje, nad območjem pa je krožil helikopter.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SLOVENSKI CHATGPT
27. 04. 2026 10.12
Prej ali slej bo odgovarjal. Glede na zaspanost, ki jo kaze pred kamerami, je najbolj verjetno, da kar pred bogom…
neodvisen
27. 04. 2026 10.10
.............
jugatneme
27. 04. 2026 10.09
Bolj "bolne osebe" kot je klovn Donald Kramp se že težko najde. Hudo je, ker tega svojega bolnega stanja ne opazi sam pa tudi ne ljudje okoli njega. Njemu več ni pomoči.
MasteRbee
27. 04. 2026 10.00
Svet je mal nor.
Wolfman
27. 04. 2026 09.59
Kaj mislite, ali se mu dopade otroška pica?
jugatneme
27. 04. 2026 09.57
O klovnu Krampu se ne govori kar tako, iz nič! Klovn Kramp je primitivec, naj povpraša Melanijo, kako se pri nas reče - kjer je dim, je tudi ogenj...
biggie33
27. 04. 2026 09.55
Bolj ko gledam posnetke, bolj je jasno, da je bilo vse zaigrano, slabo zaigrano..
obožeobože
27. 04. 2026 09.52
Kar seješ, to žanješ.
KogaHecam
27. 04. 2026 09.50
"Živimo v norem svetu" , je izjavil najbolj nor človek moderne dobe. Prisega na boga. Napada pa suverene države, skupaj z Netenyahujem - Palestinija, Libanon, Jemen, Iran. Kdo bo naslednji. In takšen se ima za krščanskega človeka. Bombadirajo šolo in pobijejo 150 otrok. Pobijajo civiliste, bolnike v bolnicah, žene, matere, otroke,.... Groza. Slej ko prej jih je potrebno postaviti pred mednarodno sodišče in jih obsoditi. EU bi morala biti enotna. Na žalost temu ni tako. Beda, beda.
Watch-Man X
27. 04. 2026 09.49
Trump je pač igralec koker pri nas udbovci...Treniran da igra pred kameriami tudi to medijsko/politično osbenost si je ustvaril niti slučajno ni to on za res.
anatomija
27. 04. 2026 09.49
Seveda ni bil zskrbljen . To mu lahko verjamemo saj je bil tako preplašwen , da se niti premakniti ni mogel , kaj šele da bi lahko postal zskrbljen . To je edina resnica ki jo je izjavilod začetka mandata
c00kies
27. 04. 2026 09.47
Vsi so bolni in nori, samo on ne 😆 vse kar pade ven z njegovega piskra sranja je laž, dovolj je samo da ga odpre se že laže.
Wolfman
27. 04. 2026 09.45
Začnimo z morilec nedolžnih otrok, dojenčkov, novorojenčkov v Gazi. Ga ni na svetu človeka, da me prepriča v nasprotno. Ga ni, ne obstaja.Tip oma krave roke da je joj. A ste slepi in neumni, da ne uvidite tega? Še Melaniji ne more več sedeti ob njem. Venomer je stran 5 metrov od te žvali.
Ljudje in zemlja
27. 04. 2026 09.58
Res je...
Wolfman
27. 04. 2026 09.58
Dosti bolj tisti ki mu sledite. Takšne bi takoj zacahnal.
Night fly
27. 04. 2026 09.41
Prav sigurno so Ameri ,da zascitijo svojo prevlado v svetu vecino najbolj obremenjujocih dokumentov oz. dokazov ze unicili . Pokvarjenost in neznosna surovost nekaterih predsednikov (predvsem ) po padcu berlinskega zidu je popolnoma nesprejemljiva z normalno percepcijo humane druzbe . To kar je storilo nekaterim narodom ,drzavam nekaj zanjih predsednikov ZDA je v nebo vpijoc kriminal ,surovost brez primere ...... o Izraelu ,ki je oblekel plasc cistega nacizma ,pa niti ne bom govoril . UE je tiho , sramota brez primere . Ali drugace povedano ,stare kolonialne drzave ,monarhije ,ki so stoletja morile po svetu in dobesedno oropale vecino sveta ,ter se obogatile ,so prav danes najbolj tiho . Ob vseh grozotah ,ki jih mi ,navadni ljudje gledamo kar v zivo na TV -jih , ti Kolonialci nimajo ene dobre besede socutja do mrtvih ,razstreljenih otrok ,mater in ocetov . Kaj SMO pravzaprav postali vsi mi .????
Luigi Taveri II.
27. 04. 2026 09.39
Počakajmo, jutri si bo itak premislil
Wolfman
27. 04. 2026 09.38
Sedaj vas bo še prepričeval,da ni nikoli obiskal na otoku Pizza pie V?
AlexReal
27. 04. 2026 09.37
Zakaj se potem tako brani objavit vse Epsteinove dokumente, brez črnih pasic ?
Infiltrator
27. 04. 2026 09.37
Tam je bila tudi Melanija saj se je ona tam sukala in tam jo je Kramp našel....
ptuj.si
27. 04. 2026 09.46
Tinca tudi?
Wolfman
27. 04. 2026 09.36
Vprašajte Izrael, Putina ali tisto trinast letno deklico če to res drži Tiste pokojne dekline katera je bila videna zadnjič s kom drugim kot Donaldom bomo pa težko karkoli izvedeli. Veliko več je na trampovem pladnju kot le pedofilija.
Polde8
27. 04. 2026 09.28
Ta je katastrofa za naš planet.
ptuj.si
27. 04. 2026 09.46
Golob ja.
