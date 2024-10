Trump med shodom v Pensilvaniji prižgal glasbo in 40 minut 'plesal'

Tako Donald Trump kot Kamala Harris nadaljujeta s svojima predsedniškima kampanjama, je pa bilo Trumpovo nedavno srečanje z volivci v Pensilvaniji nekoliko nekonvencionalno. Na shodu v bližini Filadelfije je nekdanji predsednik namreč začel predvajati svoje najljubše pesmi in tudi "zaplesal" oziroma se zibal ob ritmih glasbe. Udeleženci pa so prepevali in vzklikali. Opozicija je seveda kritična, Harrisova pa se je celo spraševala o njegovem duševnem zdravju.

Podpredsednica ZDA in demokratska kandidatka Kamala Harrris je na družbenih omrežjih zapisala, da "upa, da je s Trumpom vse v redu", objavo pa pospremila z videoposnetkom njegovega nastopa na shodu v bližini Filadelfije, ki je po besedah kritikov "bizaren celo za Trumpove standarde", poroča The Guardian.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Ad hoc glasbena zabava v kraju Oaks je stekla po tem, ko sta dva udeleženca zborovanja omedlela. Menda zato, ker je bilo v zaprtem prostoru prevroče. Trump je zahteval, da prižgejo klimatsko napravo, moderatorka dogodka, guvernerka Južne Dakote, Kristi Noem, pa se je pošalila, da si je v tem gospodarstvu verjetno ne morejo privoščiti in s tem namignila na visoko inflacijo. Trump se o tem, kot kaže, ni želel pogovarjati, zato je spremenil taktirko. "Ne postavljajmo več vprašanj. Samo poslušajmo glasbo. Spremenimo to v glasbo. Kdo za vraga želi poslušati vprašanja, kajne?" je rekel.

Nato so predvajali devet pesmi, med njimi so bile standardne pesmi, ki jih uporablja na shodih, denimo It's A Man's Man's Man's World Jamesa Browna, YMCA Village People, Nothing Compares 2 U Sineada O'Connorja in izvedbo Ave Maria Luciana Pavarottija. Ves čas predvajanja glasbe je Trump stal na odru in se zibal ob ritmih glasbe, pridružila pa se mu je tudi Noemova, ki je posnemala njegove gibe. Na koncu je Trump dejal še: "Tista dva človeka, ki sta padla, sta domoljuba. Radi ju imamo. Smo pa zaradi njiju predvajali odlično glasbo, kajne? Dajmo še prisluhniti. YMCA. Lepo na glas!"

Čeprav so številni, predvsem opozicija, seveda kritični, pa je kar nekaj ljudi komentiralo, da zna Trump narediti dobro vzdušje. Po nekaj pesmih je tudi nagovoril udeležence in se vprašal: "Kaj se dogaja, nihče ni zapustil shoda in šel domov. Ali še nadaljujemo? Želite nadaljevati z glasbo? Dobro, dajmo glasbo bolj na glas." Množica privržencev pa je ploskala in ga spodbujala.

V preteklosti je sicer že več glasbenih izvajalcev, med drugim tudi Celine Dion, Abba, Neil Young in Bruce Springsteen, izpostavilo, da ne želijo, da Trump na shodih predvaja njihove pesmi, poslužili pa so se tudi pravnih ukrepov.

