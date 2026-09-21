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Trump medijem prepovedal vstop v Belo hišo: CNN, MS NOW in Politico v tožbo

Washington, 21. 09. 2026 16.06 pred 18 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Novinarji CNN pred Belo hišo, saj jim je Trump prepovedal vstop na območje Bele hiše

Nekateri mediji v ZDA predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti, je v objavi na družbenem omrežju Truth Social zapisal predsednik ZDA Donald Trump. Trije mediji, ki jim je v petek prepovedal vstop v Belo hišo – CNN, MS NOW in Politico – so napovedali tožbo proti Trumpovi vladi, saj menijo, da jim ta ukrep krši svobodo govora.

"Bela hiša ne izvaja napada na svobodne medije, ki so nekaj, kar cenim. Izvaja napad na LAŽNE NOVICE, ki so se v naših ljubljenih Združenih državah Amerike razrasle kot rak. So koruptivne, namerne, vseprisotne, popolnoma usklajene in popolnoma izven nadzora. Predstavljajo grožnjo naši nacionalni varnosti in jih je treba ustaviti, TAKOJ," je zapisal Trump.

Ameriški predsednik je v petek na Truth Social sporočil, da s takojšnjim učinkom prepoveduje vstop v Belo hišo televizijskima mrežama CNN in MS NOW ter spletnemu mediju Politico, ker da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Novinarji omenjenih medijev nato že v soboto niso mogli več vstopiti v Belo hišo.

Konkretnih primerov domnevno lažnega poročanja Trump ni navedel, je pa zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice.

Mediji v tožbo

CNN, MS NOW in Politico so danes v skupni izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, sporočili, da bodo Trumpovo vlado tožili zaradi te odločitve, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Davi smo vlado obvestili, da bomo danes vložili tožbo za zaščito naših pravic iz prvega amandmaja in obrambo načela, da vlada ne odloča o tem, kaj mediji poročajo ali objavljajo," so navedli. Zatrdili so, da je vlada njihovim novinarjem akreditacije preklicala "brez predhodnega obvestila ali postopka", ker je ugovarjala njihovemu poročanju.

Novinarji omenjenih medijev prav tako nimajo dostopa do svojih delovnih prostorov v Beli hiši. CNN in MS NOW so prepovedali tudi uporabo televizijske opreme na posestvu.

Mediji so prepričani, da če se tej odločitvi ne bodo uprli, bo ogrozila medijsko svobodo in pravico javnosti do neodvisnega novinarstva, v katerega se vlada ne vmešava.

Trump ima že dolgo pripombe na medije, ki o njegovi vladi ali o njem poročajo kritično. Že leta 2017 je medije označil za opozicijsko stranko in celo za sovražnike ameriškega ljudstva. Že takrat Bela hiša dopisnikom CNN, Politica ter časopisov New York Times in Los Angeles Times ni dovolila udeležbe na neformalnem pogovoru za zaprtimi vrati.

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Donald Trump Bela hiša medijska svoboda tožba ZDA

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