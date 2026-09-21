Trump medijem prepovedal vstop v Belo hišo: CNN, MS NOW in Politico v tožbo

Novinarji CNN pred Belo hišo, saj jim je Trump prepovedal vstop na območje Bele hiše

Novinarji CNN pred Belo hišo, saj jim je Trump prepovedal vstop na območje Bele hiše AP

Novinarji CNN pred Belo hišo, saj jim je Trump prepovedal vstop na območje Bele hiše

Novinarji CNN pred Belo hišo, saj jim je Trump prepovedal vstop na območje Bele hiše AP

"Bela hiša ne izvaja napada na svobodne medije, ki so nekaj, kar cenim. Izvaja napad na LAŽNE NOVICE, ki so se v naših ljubljenih Združenih državah Amerike razrasle kot rak. So koruptivne, namerne, vseprisotne, popolnoma usklajene in popolnoma izven nadzora. Predstavljajo grožnjo naši nacionalni varnosti in jih je treba ustaviti, TAKOJ," je zapisal Trump.

Ameriški predsednik je v petek na Truth Social sporočil, da s takojšnjim učinkom prepoveduje vstop v Belo hišo televizijskima mrežama CNN in MS NOW ter spletnemu mediju Politico, ker da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Novinarji omenjenih medijev nato že v soboto niso mogli več vstopiti v Belo hišo.

Konkretnih primerov domnevno lažnega poročanja Trump ni navedel, je pa zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice.