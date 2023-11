Trump: Melania ve, da sem germofob

Melania nikoli ni verjela, da so prostitutke urinirale po meni, saj ve, da sem germofob. Tako je nekdanji predsednik Donald Trump na političnem zborovanju svojim pristašem razložil, zakaj njegove soproge menda niso niti malo vznemirile obtožbe o tako imenovanem zlatem tušu, ki so bile pred leti del dosjeja nekdanjega britanskega vohuna Christopherja Steela. Ta je trdil, da imajo ruske oblasti na voljo obilico kočljivega materiala – vključno s posnetki iz moskovskega hotela – s katerim Kremelj Donalda Trumpa drži v šahu. Trump vse zanika in je kljub različnim obtožbam in sodnim postopkom prepričljivo vodilni republikanski predsedniški kandidat. Ankete tudi kažejo, da lahko premaga predsednika Joeja Bidna.