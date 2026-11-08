Trump mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše ponudil vodji UFC Dani Whiteu

"Z veseljem sporočam, da je bilo velikemu Dani Whiteu, borcu in bojevniku, ponujeno mesto tiskovnega predstavnika ZDA," je Donald Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Dodal je, da ga je zaprosil, naj s seboj pripelje tudi svoje pomočnike, čeprav nekateri med njimi niso niti ameriški državljani. "Dana bo tiskovni predstavnik, kakršnega še ni bilo. Dana, prosim, sprejmi to delovno mesto!" je sklenil Trump.

Televizijska mreža CNN, ki se sklicuje na vir, seznanjen z zadevo, je pozneje poročala, da je White ponudbo zavrnil.

Je pa White na Instagramu objavil fotografijo sebe za govorniškim pultom v novinarski dvorani Bele hiše, ki jo je opremil s pripisom "Naprej k naslednjemu poglavju".

Spletna stran z novicami o znanih osebnostih TMZ je medtem ob sklicevanju na dobro obveščene vire poročala, da naj bi se White v ponedeljek srečal s Trumpom v Ovalni pisarni, da se "pogovorita o zadevi".