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Trump mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše ponudil vodji UFC Dani Whiteu

Washington, 08. 11. 2026 13.14 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump in Dana White

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto sporočil, da je mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše ponudil vodji lige UFC Dani Whiteu. Po poročanju televizijske mreže CNN je White to zavrnil, nekateri mediji pa poročajo, da je za ponedeljek predvideno srečanje Whitea in Trumpa v Ovalni pisarni Bele hiše.

"Z veseljem sporočam, da je bilo velikemu Dani Whiteu, borcu in bojevniku, ponujeno mesto tiskovnega predstavnika ZDA," je Donald Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Dodal je, da ga je zaprosil, naj s seboj pripelje tudi svoje pomočnike, čeprav nekateri med njimi niso niti ameriški državljani. "Dana bo tiskovni predstavnik, kakršnega še ni bilo. Dana, prosim, sprejmi to delovno mesto!" je sklenil Trump.

Televizijska mreža CNN, ki se sklicuje na vir, seznanjen z zadevo, je pozneje poročala, da je White ponudbo zavrnil.

Je pa White na Instagramu objavil fotografijo sebe za govorniškim pultom v novinarski dvorani Bele hiše, ki jo je opremil s pripisom "Naprej k naslednjemu poglavju".

Spletna stran z novicami o znanih osebnostih TMZ je medtem ob sklicevanju na dobro obveščene vire poročala, da naj bi se White v ponedeljek srečal s Trumpom v Ovalni pisarni, da se "pogovorita o zadevi".

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White velja za dolgoletnega Trumpovega prijatelja in ga je podpiral tudi med volilno kampanjo pred predsedniškimi volitvami. Trump je reden gost na pogosto krvavih borilnih večerih UFC. Ob 80. rojstnem dnevu ameriškega predsednika so se borci med seboj pomerili v kletki na travniku Bele hiše, kar je sprožilo plaz kritik.

Mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše je prosto od oktobra, ko ga je po le nekaj dneh zapustila Katie Zacharia.

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KOMENTARJI6

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hondica
08. 11. 2026 14.21
Trumpu se je zmešalo...a mu Melanija noče vec dat al kaj je.
Odgovori
+1
1 0
Pedro Lopez
08. 11. 2026 14.05
ZDA se spreminjajo v vse večji cirkus, dobesedno.
Odgovori
+5
5 0
Semek
08. 11. 2026 14.05
iz lopova na lopova🤣🤣.. Jankovica si poklic on bo mel cas kmalu
Odgovori
-1
2 3
Perovskia
08. 11. 2026 14.19
Kaj mislis da ga bo beli nosk premagal 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
Antifriz
08. 11. 2026 13.56
Lol... naj ponudi tisti ženski, ki je preživela usrmrtitev...
Odgovori
+5
5 0
Vrhovni poveljnik
08. 11. 2026 13.53
Janezs mu je že čestital.
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+5
6 1
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