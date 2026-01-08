Trump: Mi nadzorujemo prodajo nafte, nekaj zaslužka bomo dali Venezueli

Donald Trump je dejal, da bodo imele ZDA nadzor nad prodajo nafte iz Venezuele, nekaj od zaslužka pa bodo dali nazaj Venezueli. Od tega denarja bo morala Venezuela kupovati ameriške kmetijske pridelke, zdravila, energetsko opremo in drugo blago. "Venezuela se zavezuje, da bo poslovala z ZDA kot njen glavni partner," je še zapisal na Truth Social.
Venezuelska državna naftna družba PDVSA je pred tem sporočila, da se pogaja s Trumpovo vlado glede prodaje surove nafte. "Ta proces je razvit v skladu s shemami, podobnimi tistim, ki veljajo v mednarodnih družbah, kot je Chevron, in temelji na strogo komercialni transakciji, z merili zakonitosti, preglednosti in koristi za obe strani," je sporočila PDVSA, poroča ameriška televizija ABC.
Minister za energijo ZDA Chris Wright je povedal, da ZDA Venezueli ne bodo kradle nafto, ampak bodo za nedoločen čas nadzorovale pretok in prodajo, ko iščejo vzvode za spodbujanje sprememb v Venezueli.
"Namesto da bi nafto blokirali, bomo pustili, da nafta teče, jo prodali rafinerijam v ZDA in po vsem svetu, da bi zagotovili boljšo oskrbo z nafto," je dejal in dodal, da bo denar od prodaje nafte nakazan na račune, ki jih nadzira ameriška vlada, in se bo na koncu vrnil v Venezuelo v korist venezuelskega ljudstva.
Ministrstvo za energijo je objavilo tako imenovani energetski dogovor z Venezuelo, po katerem deloma umikajo sankcije, da dovolijo prodajo nafte iz Venezuele. Ministrstvo trdi, da že trži venezuelsko nafto, Wright pa je za televizijo CNBC dejal, da bodo le nadzirali tok nafte in pritok denarja na poseben račun pod njihovim nadzorom.
Trump se bo v petek v Beli hiši srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele za velike dobičke.
Rubio kongresnikom razlagal, kaj sledi
Državni sekretar Marco Rubio je skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom v sredo seznanjal kongresnike o tem, kaj so v soboto storili v Venezueli in kaj nameravajo storiti naprej. Kot je razložil, je sedaj prvi korak stabilizacija Venezuele.
"Trenutno smo sredi pogajanj in dejansko na pragu sklenitve dogovora o prevzemu vse nafte, ki je obtičala v Venezueli. (...) Vzeli bomo med 30 in 50 milijonov sodov nafte in jo prodali po tržni ceni. Ta denar bomo nadzorovali in se bo porabil tako, da bo koristil venezuelskemu ljudstvu, ne pa režimu," je dejal.
"Drugo fazo imenujemo okrevanje in to je zagotavljanje, da dobijo ameriška, zahodna in druga podjetja dostop do venezuelskega trga na pošten način, hkrati pa bomo začeli ustvarjati proces sprave na nacionalni ravni znotraj Venezuele, da bodo opozicijske sile dobile amnestijo, šle iz zaporov ali se vrnile v državo," je dodal Rubio.
