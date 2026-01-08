Trump: Mi nadzorujemo prodajo nafte, nekaj zaslužka bomo dali Venezueli

Donald Trump je dejal, da bodo imele ZDA nadzor nad prodajo nafte iz Venezuele, nekaj od zaslužka pa bodo dali nazaj Venezueli. Od tega denarja bo morala Venezuela kupovati ameriške kmetijske pridelke, zdravila, energetsko opremo in drugo blago. "Venezuela se zavezuje, da bo poslovala z ZDA kot njen glavni partner," je še zapisal na Truth Social.

Venezuelska državna naftna družba PDVSA je pred tem sporočila, da se pogaja s Trumpovo vlado glede prodaje surove nafte. "Ta proces je razvit v skladu s shemami, podobnimi tistim, ki veljajo v mednarodnih družbah, kot je Chevron, in temelji na strogo komercialni transakciji, z merili zakonitosti, preglednosti in koristi za obe strani," je sporočila PDVSA, poroča ameriška televizija ABC.

Minister za energijo ZDA Chris Wright je povedal, da ZDA Venezueli ne bodo kradle nafto, ampak bodo za nedoločen čas nadzorovale pretok in prodajo, ko iščejo vzvode za spodbujanje sprememb v Venezueli.

"Namesto da bi nafto blokirali, bomo pustili, da nafta teče, jo prodali rafinerijam v ZDA in po vsem svetu, da bi zagotovili boljšo oskrbo z nafto," je dejal in dodal, da bo denar od prodaje nafte nakazan na račune, ki jih nadzira ameriška vlada, in se bo na koncu vrnil v Venezuelo v korist venezuelskega ljudstva.

Ministrstvo za energijo je objavilo tako imenovani energetski dogovor z Venezuelo, po katerem deloma umikajo sankcije, da dovolijo prodajo nafte iz Venezuele. Ministrstvo trdi, da že trži venezuelsko nafto, Wright pa je za televizijo CNBC dejal, da bodo le nadzirali tok nafte in pritok denarja na poseben račun pod njihovim nadzorom.