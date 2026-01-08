Naslovnica
Trump: Mi nadzorujemo prodajo nafte, nekaj zaslužka bomo dali Venezueli

08. 01. 2026 07.35

Avtor:
M.S. STA
Bencinska črpalka v Venezueli

Venezuela bo z denarjem, ki ga bo prejela od prodaje nafte, kupovala izključno ameriške izdelke, pravi ameriški predsednik Donald Trump. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je ponovila, da bodo ZDA sedaj narekovale odločitve začasnim voditeljem Venezuele.

Donald Trump je dejal, da bodo imele ZDA nadzor nad prodajo nafte iz Venezuele, nekaj od zaslužka pa bodo dali nazaj Venezueli. Od tega denarja bo morala Venezuela kupovati ameriške kmetijske pridelke, zdravila, energetsko opremo in drugo blago. "Venezuela se zavezuje, da bo poslovala z ZDA kot njen glavni partner," je še zapisal na Truth Social.

Venezuelska državna naftna družba PDVSA je pred tem sporočila, da se pogaja s Trumpovo vlado glede prodaje surove nafte. "Ta proces je razvit v skladu s shemami, podobnimi tistim, ki veljajo v mednarodnih družbah, kot je Chevron, in temelji na strogo komercialni transakciji, z merili zakonitosti, preglednosti in koristi za obe strani," je sporočila PDVSA, poroča ameriška televizija ABC.

Minister za energijo ZDA Chris Wright je povedal, da ZDA Venezueli ne bodo kradle nafto, ampak bodo za nedoločen čas nadzorovale pretok in prodajo, ko iščejo vzvode za spodbujanje sprememb v Venezueli.

"Namesto da bi nafto blokirali, bomo pustili, da nafta teče, jo prodali rafinerijam v ZDA in po vsem svetu, da bi zagotovili boljšo oskrbo z nafto," je dejal in dodal, da bo denar od prodaje nafte nakazan na račune, ki jih nadzira ameriška vlada, in se bo na koncu vrnil v Venezuelo v korist venezuelskega ljudstva.

Ministrstvo za energijo je objavilo tako imenovani energetski dogovor z Venezuelo, po katerem deloma umikajo sankcije, da dovolijo prodajo nafte iz Venezuele. Ministrstvo trdi, da že trži venezuelsko nafto, Wright pa je za televizijo CNBC dejal, da bodo le nadzirali tok nafte in pritok denarja na poseben račun pod njihovim nadzorom.

Bencinska črpalka v Maracaibu, Venezuela.
Bencinska črpalka v Maracaibu, Venezuela.
FOTO: Profimedia

Trump se bo v petek v Beli hiši srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele za velike dobičke.

Rubio kongresnikom razlagal, kaj sledi

Državni sekretar Marco Rubio je skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom v sredo seznanjal kongresnike o tem, kaj so v soboto storili v Venezueli in kaj nameravajo storiti naprej. Kot je razložil, je sedaj prvi korak stabilizacija Venezuele.

"Trenutno smo sredi pogajanj in dejansko na pragu sklenitve dogovora o prevzemu vse nafte, ki je obtičala v Venezueli. (...) Vzeli bomo med 30 in 50 milijonov sodov nafte in jo prodali po tržni ceni. Ta denar bomo nadzorovali in se bo porabil tako, da bo koristil venezuelskemu ljudstvu, ne pa režimu," je dejal.

"Drugo fazo imenujemo okrevanje in to je zagotavljanje, da dobijo ameriška, zahodna in druga podjetja dostop do venezuelskega trga na pošten način, hkrati pa bomo začeli ustvarjati proces sprave na nacionalni ravni znotraj Venezuele, da bodo opozicijske sile dobile amnestijo, šle iz zaporov ali se vrnile v državo," je dodal Rubio.

venezuela donald trump nafta

Najprej ga je označil za 'bolnika', zdaj ga vabi v Belo hišo

Agent službe za priseljevanje in carine ZDA v Minneapolisu ubil žensko

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Racional-ec
08. 01. 2026 09.02
Haha, stari je ze tok star da je mal neumn
Odgovori
0 0
Joakim
08. 01. 2026 08.46
In ruski športniki so že štiri leta izključeni iz vseh tekmovanj.
Odgovori
+0
1 1
mackon08
08. 01. 2026 08.40
Kaj pa mamila? Aja to nikoli ni bil namen.
Odgovori
+4
4 0
Kviz
08. 01. 2026 08.37
Sedaj je pa naenkrat na prvem mestu nafta, koka več ni na seznamu ali pa bo trgovanje uradno z tankerji in ne z gliserji.
Odgovori
+7
7 0
abmam
08. 01. 2026 08.36
A je Tanja Fajon že v vojni z USA?
Odgovori
+4
5 1
Banion
08. 01. 2026 08.36
ja tipični kolonialni odnos, mi bomo prodjali in služili, vam bomo dli kakšno drobtinico, če boste pridni in nas hvalili. Kam smo prišli in to v 21 stoletju počne država ki se ima za največjo demokracijo na svetu a se še vedno niso otresli svojih kavbojskih navad
Odgovori
+11
11 0
noname007
08. 01. 2026 08.35
Katerekoli države se je amerikanec dotaknil, je naredil samo sr*nje. Tudi v tem primeru ne bo nič bolje. Če ne takoj, bo pa malo za počakati.
Odgovori
+6
7 1
4krogci
08. 01. 2026 08.22
So ameriski sportniki in pevci ze izkljuceni iz vseh tekmovanj? Nenazadnje se gre za napad na zujo samostojno in v svetu sprejeto drzavo!
Odgovori
+13
13 0
anatomija
08. 01. 2026 08.27
Nekdo mora dati predlog za to . To lahko storijo države BRICS. Zakaj bu se vedno mi izpostavljali , ono pa gledali s strani in se trudili , da bi služili s posredniki pri kršenju sankcij
Odgovori
+3
3 0
majkemi123
08. 01. 2026 08.20
Slabs bo tezko kot je bilo
Odgovori
+3
5 2
zmerni pesimist
08. 01. 2026 08.20
Je pa res venezuela ima ogromno nafte ljudje pa siromaki tu nekaj ni štimalo mogoče kordeš ve
Odgovori
+3
4 1
abmam
08. 01. 2026 08.35
Ni treba vprašati Kordeža. Češe ne veš, je samo angleška banka Venezueli blokirala 31 ton zlata, da 950 drugih ukrepih in sankcij proti Venezueli s strani Amerike in Švice niti ne omenjam.
Odgovori
+4
4 0
gongash
08. 01. 2026 08.43
Sironaki niso zaradi sebe ampak ravno zaradi sankcij amerike.
Odgovori
+2
2 0
kita 1111
08. 01. 2026 08.19
Sedaj penzije ne bodo več 1 evro ampak 50 centov
Odgovori
+4
5 1
ne rabimo predsednika
08. 01. 2026 08.08
ubogi Venezuelčani
Odgovori
+7
8 1
25petelinov
08. 01. 2026 08.08
"Trump: Mi nadzorujemo prodajo nafte, nekaj zaslužka bomo dali Venezueli. I Tito je krao ali je i nam dao"😆
Odgovori
+13
13 0
4krogci
08. 01. 2026 08.20
Kaj pa pricakujes od teh desnih?? Vedno bi oni fural nek na zuni demokracijo v notranjosti diktaturo…sam poglejmo pri nas SDS naprimer!
Odgovori
+5
6 1
progresivnidaveknastanovanja
08. 01. 2026 08.35
kaj pa je levi golobizem če podjetjem uzakoni božičnico. To še Tito ni počel.
Odgovori
-5
0 5
Nikdar več
08. 01. 2026 08.02
Temu se reče svoboda?
Odgovori
+11
11 0
|1337|
08. 01. 2026 08.15
Do sedaj so pa rusi, kitjaci in iračani odkupovali nafto po najnizji ceni, ljudstvo pa ni dobilo nic, sedaj pa bo.
Odgovori
-2
5 7
4krogci
08. 01. 2026 08.18
Demokracija v vsem svojem sijaju!
Odgovori
+6
7 1
