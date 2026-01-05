Trump: 'Mi vodimo Venezuelo'. Z vojsko grozi tudi Kolumbiji: 'Sliši se dobro'

Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je vodila svojo prvo sejo kabineta, odkar so ZDA v soboto zajele predsednika Nicolasa Madura.
Posnetki državne televizije VTV prikazujejo Rodriguezovo, ki sedi za mizo v predsedniški palači skupaj z dvema ključnima Madurovima sodelavcema, obrambnim ministrom Vladimirjem Padrinom in notranjim ministrom Diosdadom Cabellom.
Rodriguezova je na seji pozvala k uravnoteženemu in spoštljivemu odnosu z ZDA, ki bi moral po njenih besedah temeljiti na spoštovanju suverenosti države in nevmešavanju, poroča Guardian.
Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v pogovoru z novinarji na Air Force One dejal, da "ZDA nadzorujejo Venezuelo". "Ne sprašujte, kdo je na oblasti, ker vam bom dal zelo kontroverzen odgovor," je sprva dejal, nato pa dodal: "To pomeni, da smo mi na oblasti".
Ob tem je zagrozil Rodriguezovi, da bi lahko plačala še "višjo ceno" kot Maduro, če ne bo storila, "kar je prav". Ob tem je poudaril, da so ZDA pripravljene sodelovati z Venezuelo, dokler bodo izpolnjeni ameriški cilji, zlasti odprtje venezuelskih naftnih rezerv za ameriške naložbe.
Trump ob tem ne izključuje še enega vojaškega posredovanja, če trenutna venezuelska vlada ne bo sodelovala z njimi. Na vprašanje, ali je bila ameriška operacija povezana z nafto ali s spremembo režima, je Trump odgovoril: "Gre za mir na Zemlji".
Grožnje tudi Kolumbiji
Ameriški predsednik je zagrozil tudi kolumbijskemu predsedniku, ki da te funkcije "ne bo več dolgo opravljal", Kubi je sporočil, naj se "pripravi na padec", Iranu pa, da bodo "močno prizadeti", če bodo ubijali protestnike.
Glede Kolumbije je dejal, da državo vodi "bolan človek", predsednika Gustava Petra pa je obtožil, da proizvaja in preprodaja kokain. "Tega ne bo počel več prav dolgo." Novinarji so ga nato vprašali, ali to pomeni, da bodo ZDA izvedle vojaško operacijo še v Kolumbiji, Trump pa je odgovoril: "Dobro se sliši".
Med ZDA in Kolumbijo je že mesece napeto zaradi kopičenja ameriške vojske na Karibih, Petro pa je eden od Trumpovih najostrejših kritikov. Ameriško zajetje Madura je Petro označil za napad na suverenost Latinske Amerike, kar bi lahko privedlo do humanitarne krize.
Maduro na sodišču
Maduro, ki so ga prepeljali v pripor v New Yorku, naj bi medtem danes prvič stopil pred sodnika na Manhattanu. V ZDA mu bodo sodili zaradi obtožb o 'narkoterorizmu', trgovini z drogami in orožjem, kar pa odstavljeni predsednik Venezuele zanika.
Ameriško vojaško akcijo v Venezueli bo danes obravnaval tudi Varnostni svet Združenih narodov na izrednem zasedanju. Več držav in tudi mednarodnih organizacij je opozorilo, da posredovanje ZDA v Venezueli odpira resna vprašanja glede kršitev mednarodnega prava. Skrb, da ob napadu niso bila spoštovana načela mednarodnega prava, je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.