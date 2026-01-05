Trump: 'Mi vodimo Venezuelo'. Z vojsko grozi tudi Kolumbiji: 'Sliši se dobro'

Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je vodila svojo prvo sejo kabineta, odkar so ZDA v soboto zajele predsednika Nicolasa Madura. Posnetki državne televizije VTV prikazujejo Rodriguezovo, ki sedi za mizo v predsedniški palači skupaj z dvema ključnima Madurovima sodelavcema, obrambnim ministrom Vladimirjem Padrinom in notranjim ministrom Diosdadom Cabellom. Rodriguezova je na seji pozvala k uravnoteženemu in spoštljivemu odnosu z ZDA, ki bi moral po njenih besedah temeljiti na spoštovanju suverenosti države in nevmešavanju, poroča Guardian. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v pogovoru z novinarji na Air Force One dejal, da "ZDA nadzorujejo Venezuelo". "Ne sprašujte, kdo je na oblasti, ker vam bom dal zelo kontroverzen odgovor," je sprva dejal, nato pa dodal: "To pomeni, da smo mi na oblasti".

Aretacija Madura. Fotografijo je objavil Donald Trump FOTO: Truth Social

Ob tem je zagrozil Rodriguezovi, da bi lahko plačala še "višjo ceno" kot Maduro, če ne bo storila, "kar je prav". Ob tem je poudaril, da so ZDA pripravljene sodelovati z Venezuelo, dokler bodo izpolnjeni ameriški cilji, zlasti odprtje venezuelskih naftnih rezerv za ameriške naložbe. Trump ob tem ne izključuje še enega vojaškega posredovanja, če trenutna venezuelska vlada ne bo sodelovala z njimi. Na vprašanje, ali je bila ameriška operacija povezana z nafto ali s spremembo režima, je Trump odgovoril: "Gre za mir na Zemlji".

Kubanska vlada je medtem potrdila, da je v ameriški vojaški akciji v Venezueli umrlo 32 "pogumnih kubanskih borcev". Zaradi zajetja Madura so na Kubi razglasili dvodnevno žalovanje.

Grožnje tudi Kolumbiji

Ameriški predsednik je zagrozil tudi kolumbijskemu predsedniku, ki da te funkcije "ne bo več dolgo opravljal", Kubi je sporočil, naj se "pripravi na padec", Iranu pa, da bodo "močno prizadeti", če bodo ubijali protestnike. Glede Kolumbije je dejal, da državo vodi "bolan človek", predsednika Gustava Petra pa je obtožil, da proizvaja in preprodaja kokain. "Tega ne bo počel več prav dolgo." Novinarji so ga nato vprašali, ali to pomeni, da bodo ZDA izvedle vojaško operacijo še v Kolumbiji, Trump pa je odgovoril: "Dobro se sliši". Med ZDA in Kolumbijo je že mesece napeto zaradi kopičenja ameriške vojske na Karibih, Petro pa je eden od Trumpovih najostrejših kritikov. Ameriško zajetje Madura je Petro označil za napad na suverenost Latinske Amerike, kar bi lahko privedlo do humanitarne krize.

Nicolas Maduro je trenutno v priporu v New Yorku. FOTO: Profimedia

Maduro na sodišču