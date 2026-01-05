Naslovnica
Trump: 'Mi vodimo Venezuelo'. Z vojsko grozi tudi Kolumbiji: 'Sliši se dobro'

New York / Caracas, 05. 01. 2026 06.49 pred 1 uro 3 min branja 32

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Začasna voditeljica Venezuele Delcy Rodriguez je zatrdila, da je pripravljena na sodelovanje z ZDA, a je ob tem pozvala k spoštljivemu odnosu. Ameriški predsednik Donald Trump ji je medtem zagrozil, da bo plačala še "višjo ceno" od Madura, če ga ne bo upoštevala. Ob tem je zatrdil, da so ZDA tiste, ki trenutno vodijo Venezuelo. Zagrozil je tudi sosednji Kolumbiji in njenemu predsedniku, na vprašanje, ali se tudi tam obeta ameriška vojaška akcija, pa odgovoril: "Sliši se dobro".

Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je vodila svojo prvo sejo kabineta, odkar so ZDA v soboto zajele predsednika Nicolasa Madura.

Posnetki državne televizije VTV prikazujejo Rodriguezovo, ki sedi za mizo v predsedniški palači skupaj z dvema ključnima Madurovima sodelavcema, obrambnim ministrom Vladimirjem Padrinom in notranjim ministrom Diosdadom Cabellom.

Rodriguezova je na seji pozvala k uravnoteženemu in spoštljivemu odnosu z ZDA, ki bi moral po njenih besedah temeljiti na spoštovanju suverenosti države in nevmešavanju, poroča Guardian.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v pogovoru z novinarji na Air Force One dejal, da "ZDA nadzorujejo Venezuelo". "Ne sprašujte, kdo je na oblasti, ker vam bom dal zelo kontroverzen odgovor," je sprva dejal, nato pa dodal: "To pomeni, da smo mi na oblasti".

Aretacija Madura. Fotografijo je objavil Donald Trump
Aretacija Madura. Fotografijo je objavil Donald Trump
FOTO: Truth Social

Ob tem je zagrozil Rodriguezovi, da bi lahko plačala še "višjo ceno" kot Maduro, če ne bo storila, "kar je prav". Ob tem je poudaril, da so ZDA pripravljene sodelovati z Venezuelo, dokler bodo izpolnjeni ameriški cilji, zlasti odprtje venezuelskih naftnih rezerv za ameriške naložbe.

Trump ob tem ne izključuje še enega vojaškega posredovanja, če trenutna venezuelska vlada ne bo sodelovala z njimi. Na vprašanje, ali je bila ameriška operacija povezana z nafto ali s spremembo režima, je Trump odgovoril: "Gre za mir na Zemlji".

Kubanska vlada je medtem potrdila, da je v ameriški vojaški akciji v Venezueli umrlo 32 "pogumnih kubanskih borcev". Zaradi zajetja Madura so na Kubi razglasili dvodnevno žalovanje. 

Grožnje tudi Kolumbiji

Ameriški predsednik je zagrozil tudi kolumbijskemu predsedniku, ki da te funkcije "ne bo več dolgo opravljal", Kubi je sporočil, naj se "pripravi na padec", Iranu pa, da bodo "močno prizadeti", če bodo ubijali protestnike.

Glede Kolumbije je dejal, da državo vodi "bolan človek", predsednika Gustava Petra pa je obtožil, da proizvaja in preprodaja kokain. "Tega ne bo počel več prav dolgo." Novinarji so ga nato vprašali, ali to pomeni, da bodo ZDA izvedle vojaško operacijo še v Kolumbiji, Trump pa je odgovoril: "Dobro se sliši".

Med ZDA in Kolumbijo je že mesece napeto zaradi kopičenja ameriške vojske na Karibih, Petro pa je eden od Trumpovih najostrejših kritikov. Ameriško zajetje Madura je Petro označil za napad na suverenost Latinske Amerike, kar bi lahko privedlo do humanitarne krize.

Nicolas Maduro je trenutno v priporu v New Yorku.
Nicolas Maduro je trenutno v priporu v New Yorku.
FOTO: Profimedia

Maduro na sodišču

Maduro, ki so ga prepeljali v pripor v New Yorku, naj bi medtem danes prvič stopil pred sodnika na Manhattanu. V ZDA mu bodo sodili zaradi obtožb o 'narkoterorizmu', trgovini z drogami in orožjem, kar pa odstavljeni predsednik Venezuele zanika.

Ameriško vojaško akcijo v Venezueli bo danes obravnaval tudi Varnostni svet Združenih narodov na izrednem zasedanju. Več držav in tudi mednarodnih organizacij je opozorilo, da posredovanje ZDA v Venezueli odpira resna vprašanja glede kršitev mednarodnega prava. Skrb, da ob napadu niso bila spoštovana načela mednarodnega prava, je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

venezuela donald trump nicolas maduro

Tragična statistika: najmlajši žrtvi stari 14 let, 20 mladoletnih

V Zagrebu hudo pretepli mlajšega moškega: 'Varnostnik je napadel mojega brata'

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zurc
05. 01. 2026 08.19
je bil dan nazaj tukaj na tem portalu dolgi članek razmer stanja v venezueli in kdo in kako jo vodi pa še pričanje pobeglih iz te države in da vam še to ni dovolj da tako podpirate madura potem pa vas ne more nihče razumet ,a večina ljudstva nima pravice dostojno živet ?
Odgovori
0 0
Kali?opko Kali?opkovi?
05. 01. 2026 08.19
Za vse večne čase vam je poteptal dostojanstvo s pravljicami o demokraciji in pravilno je tko, da svet vidi, da so samo 3 države, ki lahko delajo kar hočejo, ostali pa poslušne ovčke z celim EU na čelu.
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
05. 01. 2026 08.18
Huso boss slabši, veliko slabši je od Putina.
Odgovori
0 0
mackon08
05. 01. 2026 08.17
Trump pravi da gre za mir na zemlji, ups za nafto.
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
05. 01. 2026 08.16
Človek, ki neti ogenj po celem svetu njegov razlog pa je zaslužek.Treba ga je zaustaviti!
Odgovori
+1
1 0
big_foot
05. 01. 2026 08.16
Se pravi da na olimpijskih igrah ne bo američanov oz. bodo lahko nastopali samo pod olimpijsko zastavo v kolikor se izrečejo proti trumpu? Pa EU bo dala prvi paket sankcij ameriki... Saj ne da bi bil Maduro vreden da je tam gor ker ni, ampak zavzeli so suvereno državo ker jim pač ni po godu njihov režim in sedaj je lepo povedal da sedaj ameri vodijo državo preko marionet in da jim bodo pobrali nafto... sedaj vsak norec ki sedaj zagovarja trumpa, a veste da smo lahko kdaj tudi mi enostavno taka tarča... me zanima kako boste oprali dejanja žučota ko bo zasedel grenlandijo... trumpu je treba pač dopovedat nekako da ni on tisti ki lahko odloča o sistemu in kdo bo predsednik določene države samo zato ker ga sami požegnajo...
Odgovori
+2
2 0
simc167
05. 01. 2026 08.15
bolano do amena. ko neuravnovešen ali po domače nor desnuhar vodi nekoč najmočnejšo državo na svetu. naslednja je kolumbija pa grenlandija ....svet pa tiho pred tem klovnom. OGABNO
Odgovori
+3
4 1
RecMiG
05. 01. 2026 08.15
To je klon na sliki, ni dovolj oranžen.
Odgovori
0 0
BrainDance
05. 01. 2026 08.14
A Kolumbija tut ma nafto? vprašam za kolega...
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
05. 01. 2026 08.13
Mafijska posla.
Odgovori
+2
2 0
AleksanderS
05. 01. 2026 08.13
Kriminalec in narko sef maduro ne bo vec videl Venezuele
Odgovori
+1
1 0
Diabloss
05. 01. 2026 08.12
bolano
Odgovori
+3
3 0
rok1211
05. 01. 2026 08.10
tole se bere kot Boter film
Odgovori
+5
5 0
Janik1111
05. 01. 2026 08.10
Ne vidim več ovir, da kitjska priključi kitajsko ozemlje k matični državi.
Odgovori
-3
4 7
Diabloss
05. 01. 2026 08.13
mislim da tudi oni ne
Odgovori
0 0
Desno
05. 01. 2026 08.07
Brez prestanka. Tako se dela
Odgovori
-1
5 6
Anonymus357
05. 01. 2026 08.06
Greenlandija je naslednja, Mexico in Columbia za Greenlandijo...
Odgovori
+3
8 5
Analist
05. 01. 2026 08.16
Priključitev bi bila edino smiselna s strani Kanade in Grenlandije, ker dejansko lahko doprineseta, ostalo je samo sociala pri katerih iščejo naravne dobrine in daleč od tega, da bi jih priključili.
Odgovori
0 0
Pomlad 88
05. 01. 2026 08.06
Le kaj so počeli kubanski vojaki pri Maduru? No Maduru zdaj vse nakradene miljarde več ne koristijo. Svet bo do konca življenja opazoval skozi rešetke.
Odgovori
+0
6 6
HUSO BOSS
05. 01. 2026 08.06
NIČ BOLJŠI NI OD PUTINA
Odgovori
+8
11 3
Mens sana
05. 01. 2026 08.06
............bivši kandidat za Nobelovo nagrado za mir nabira točke za ponovno nominacijo skupaj z zaveznikom Netanjahujem....................
Odgovori
+7
10 3
Fluxx
05. 01. 2026 08.03
Torej Grenlandija sledi kmalu.
Odgovori
+5
10 5
GAYPROPAGANDA
05. 01. 2026 08.07
Nafta in redke kovine! Nacionalna varnost ZDA!
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
