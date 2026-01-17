Naslovnica
Tujina

Trump Minneapolisu grozi z vojsko

Washington, 17. 01. 2026 06.00

Avtor:
Tadeja Lampret
Donald Trump

Ameriški predsednik medtem vztraja pri ideji o priključitvi Grenlandije in pod vprašaj znova postavlja članstvo ZDA v zvezi Nato. Po vojaški operaciji v Venezueli se vrstijo tudi grožnje drugim državam. Trumpu priljubljenost doma upada, vse več je ogorčenja zaradi agresivnosti agentov službe za priseljevanje. Ti tudi po uboju Renee Good v Minneapolisu izvajajo racije, zaradi protestov pa Trump grozi, da bo v mesto poslal vojsko.

minneapolis trump

Ameriška zvezna sodnica prepovedala aretacije miroljubnih protestnikov v Minnesoti

Trump grozi s carinami državam, ki nasprotujejo priključitvi Grenlandije

Banion
17. 01. 2026 08.37
bodite pridni in ubogajte in še to ni zagotovilo da vas donald ne bo malo po ritki
Odgovori
0 0
patogen
17. 01. 2026 08.31
SD_je_poden, ne uči ti desnice o diktatorjih, ko je tvoja levica dala znana zgodovinska imena, Lenin, Stalin, Broz, Pol Pot, Castro, Sadam, Gadafi, Maduro, Chavez, Mesec, Asta itd. itd. Sami demokrati najvišje kvalitete. .
Odgovori
+0
2 2
Omizje
17. 01. 2026 08.29
kaj v ameriki nimajo ustanov za take bolnike
Odgovori
+1
3 2
Banion
17. 01. 2026 08.37
žal tudi pri nas ne
Odgovori
0 0
Ve?ni optimist
17. 01. 2026 08.25
upam, da tudi taki s takim poročanjem naletite na politično mino, .... hočemo korektno poročanje, ...
Odgovori
+2
3 1
patogen
17. 01. 2026 08.25
Slovenki levičar kriči Donći, diktator. Hkrati si pa 3/4 volilcev slovenskega levičarja želi novega Diktatorja Tita
Odgovori
-3
0 3
SDS_je_poden
17. 01. 2026 08.25
Tito je tvoja intimna opcija. Smo razumeli.
Odgovori
+1
1 0
patogen
17. 01. 2026 08.29
Moja ni, je pa volilna opcija vseh, ki jih poznam, pa volijo Nove obraze.
Odgovori
-1
0 1
jugatneme
17. 01. 2026 08.23
Peljte pacienta krampa na pregled čim prej z bele hiše z nogama naprej. Ta ni več čist, temu meša brez alkohola in drugih substanc.
Odgovori
+0
3 3
patogen
17. 01. 2026 08.26
Slovenija nima problema kot Donći, saj ima oblast sestavljeno iz skrajnih levičarjev, katerim propada država. Ti so v ZDA na ulici.
Odgovori
+1
2 1
jugatneme
17. 01. 2026 08.31
O čemu vi to??
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
17. 01. 2026 08.22
Donči ....samo nežno. Tvoji so.
Odgovori
+2
2 0
patogen
17. 01. 2026 08.13
Ko so ubili Charlia Kirka, nihče ni razgrajal in razbijal. Na tihem so se smejali.
Odgovori
+3
6 3
SDS_je_poden
17. 01. 2026 08.17
Kaj ima Kirk veze s tem, kar dela ICE in Riđo?
Odgovori
-3
1 4
patogen
17. 01. 2026 08.22
ICE in Riđo legalno iščeta kriminalne ilegalce in jih izganjata iz države. S tem problemom se ukvarja tudi Melonijeva, ko pošilja vojsko in policijo na slovensko mejo. Z spustom ilegalcev v državo, želi levičar povzročiti kaos in posledično revolucijo. Da bi ustoličil potem socialističnega diktatorja.
Odgovori
+1
3 2
SDS_je_poden
17. 01. 2026 08.24
Patuljak sem ti spodaj napisal, kako je z diktatorji. Ne da se mi pisat še tu.
Odgovori
-2
0 2
sapphireitaly
17. 01. 2026 08.30
On je prostovoljno sodeloval pri tem
Odgovori
0 0
puspan
17. 01. 2026 08.12
Nisem maščevalen, nisem škodoželjen, še manj pa nevoščljiv, ampak v tem primeru pa res ne pomaga drugega, kot luknja skozi pisker. Upajmo, da se čim prej najde kakšen tak, nato pa Nobelovo nagrado za mir brez razsodkov.
Odgovori
+8
11 3
jugatneme
17. 01. 2026 08.25
Res je, škoda da je oni trefnu le uho....
Odgovori
-1
1 2
davboj
17. 01. 2026 08.08
Verjetno je demenca postala zvesti spremljevalec ZDA😄😄😄
Odgovori
+6
8 2
jugatneme
17. 01. 2026 08.26
Pri recimo 75 bi se morali vsi umakniti, da ga nasledi nekoliko mlajši, seveda ne 25 letnik.
Odgovori
0 0
Frzenk
17. 01. 2026 08.06
in pol dobi nobelovo nagrado za mir🤣
Odgovori
+5
5 0
SDS_je_poden
17. 01. 2026 08.07
Sej je ni dobil. Venezuelka mu jo je predala, ker upa, da je s tem kupila mir.
Odgovori
+7
8 1
kunccix
17. 01. 2026 08.04
Eni z vojsko, drugi s Policijo in vodnim topom s solzilcem…. kaj bi sledilo pri slednjem, vidimo
Odgovori
+3
6 3
patogen
17. 01. 2026 08.17
S solzivcem, kot pri novem Rogu, ko se je biciklistična elita gostila z Zokijem notri, prvoborci pa solzili zunaj.
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
17. 01. 2026 08.02
Riđo grozi s carinami, Riđo grozi z vojsko.... Same grožnje. Demenca in otroški intelekt mu precej sekata ven.
Odgovori
+7
11 4
patogen
17. 01. 2026 08.18
Treba je narediti red. Levičar hoče povzročiti kaos. Ko ustoliči potem svojega socialističnega diktatorja, jih ta potem umiri z Gulagi in letovišči na morskih otokih. Levičar pa kriči, Bravo.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
17. 01. 2026 08.22
Patuljak v demokraciji je dovoljeno imeti svoj pogled, svoje stališče na situacijo, ki je, pazi sedaj to, lahko DRUGAČNO, od ostalih. Enako se priznava prav vsem ljudem, ki živijo v demokratični državi. To, kar dela Riđo ni red, ampak čisti kaos. Vidim pa, da še vedno sanjaš o totalitarizmu in enemu voditelju. Zato se desnica ne more znebiti Jufke, ker ste totalitarci in imate radi enega voditelja/diktatorja. Smo vas prebrali.
Odgovori
-3
0 3
patogen
17. 01. 2026 08.28
Če izžene ilegalca, gre za čisti kaos praviš. Levičar, ki je v zgodovini vedno potem nastavil socialističnega diktatorja, uiči sedaj druge o diktaturi.
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
17. 01. 2026 08.01
Ali se on sploh še spomni, komu je grozil včeraj, pa pred tednom dni?
Odgovori
+13
14 1
zmerni pesimist
17. 01. 2026 08.00
K svojim groziš z vojsko je pa res problem
Odgovori
+3
4 1
SDS_je_poden
17. 01. 2026 08.05
Slovencem je s policijo grozil Jufka. Pa smo ga nabrcali z oblasti. Ameri bi se lahko zgledovali po nas.
Odgovori
+6
8 2
patogen
17. 01. 2026 08.20
Ko je potem nova oblast solzila biciklistične prvoborce pred Novim Rogom, je levičar kričal, Bravo.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
