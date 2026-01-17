Trump Minneapolisu grozi z vojsko

Ameriški predsednik medtem vztraja pri ideji o priključitvi Grenlandije in pod vprašaj znova postavlja članstvo ZDA v zvezi Nato. Po vojaški operaciji v Venezueli se vrstijo tudi grožnje drugim državam. Trumpu priljubljenost doma upada, vse več je ogorčenja zaradi agresivnosti agentov službe za priseljevanje. Ti tudi po uboju Renee Good v Minneapolisu izvajajo racije, zaradi protestov pa Trump grozi, da bo v mesto poslal vojsko.