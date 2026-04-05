Tujina

Zoglenele razbitine v Iranu: kdo je zares uničil letala?

Washington, 05. 04. 2026 07.30 pred 15 urami 4 min branja 0

Avtor:
M.P. N.L. STA
Razbitine ameriških letal v Iranu

Ameriška vojska je v Iranu rešila pogrešanega člana posadke bojnega letala F-15, ki so ga iskale tako ameriške kot iranske sile, potem ko je Iran v petek sestrelil ameriški letali F-15 in A-10. Predsednik ZDA Donald Trump je zagotovil, da med operacijo ni bil ranjen noben Američan in da je ameriška vojska izvedla eno najbolj drznih iskalno-reševalnih operacij v zgodovini ZDA. Iranska vojska medtem trdi, da so med ameriško reševalno operacijo uničili dve ameriški vojaški transportni letali C-130 in helikopterja Black Hawk. Ameriški uradniki medtem trdijo, da so dve transportni letali, ki sta sodelovali v operaciji in nista mogli vzleteti iz baze v Iranu, uničili sami, da oprema ne bi padla v iranske roke.

Iranska vojska je v petek sestrelila ameriški bojni letali F-15 in A-10, mediji v ZDA pa so še isti dan poročali, da so uspešno rešili pilota letala A-10, še enega člana posadke so pogrešali.

Podrobne informacije o reševalni akciji so sicer skope. Izvedli so jo pripadniki ameriških specialnih sil, po poročanju portala Axios pa je ključno vlogo pri iskanju odigrala tudi obveščevalna agencija CIA, medtem ko se je pogrešani pilot skrival v gorah na jugozahodu Irana. Med operacijo naj bi prišlo tudi do obstreljevanja med iransko in ameriško vojsko.

Ogenj med ameriško reševalno akcijo v Iranu
Ogenj med ameriško reševalno akcijo v Iranu
FOTO: Profimedia

Pilot je pri sebi imel le pištolo

Kot so nato za New York Times razkrili uradniki, ki so seznanjeni z operacijo, je v akciji sodelovalo več sto pripadnikov specialnih enot, več deset letal in helikopterjev, operacija pa je bila ena najzahtevnejših in najkompleksnejših v zgodovini ameriških specialnih operacij.

Ameriški pilot, ki so ga iskali, se je sam povzpel na dvignjen greben, kjer se je skril, medtem ko je signaliziral reševanje. Aktiviraj je oddajnik za klic v sili in kasneje vzpostavil stik z ameriškimi silami prek šifrirane radijske zveze. Medtem ko so območje prečesavale iranske sile in tudi civilisti, naj bi imel pri sebi le pištolo.

Visoki uradnik je za CBS povedal tudi, da je CIA odigrala ključno vlogo v reševalni akciji, saj je pilota izsledila v gorski razpoki in njegovo natančno lokacijo posredovala Pentagonu.

Ko so se mu začeli približevati iranski konvoji, naj bi jih Američani bombardirali in obstreljevali. Takrat naj bi torej prišlo do obstreljevanja med iransko in ameriško vojsko, dve ameriški transportni letali pa sta obtičali v Iranu.

Kdo jih je uničil?

Ameriška stran trdi, da so poveljniki ukazali, naj letali uničijo, da njihova oprema ne bi padla v iranske roke, posadko so uspešno rešili. Operacijo naj bi nato nadaljevali s tremi novimi nadomestnimi letali.

Medtem Iran trdi, da so več letal uničili oni. "Sovražnikova zračna plovila, ki so vdrla v južni Isfahan, vključno z dvema helikopterjema Black Hawk in vojaškim transportnim letalom C-130, so bila zadeta in zdaj gorijo," je sporočilo iransko vojaško poveljstvo in objavilo več fotografij razbitin, iz katerih se še dviga dim.

Koliko transportnih letal je bilo dejansko uničenih, ni znano, saj se pojavlja več različnih informacij. Od tega, da so Američani uničili dve svoji letali, do tega, da je uničeno tudi letalo C-130 Hercules, kot trdi Iran, ki je ameriško reševalno akcijo pred tem označil za neuspešno.

Možnosti je več. Da je Iran res zadel ameriška letala, ki so jih ZDA nato dokončno uničile same, ali pa si Iran pripisuje zasluge za letala, ki so jih ZDA že takoj uničile same.

Trump: Moji rojaki Američani, pilot je na varnem

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je ameriška vojska v gorah Irana uspela izslediti in rešiti ameriškega pilota, ki so ga pogrešali vse od petkove sestrelitve ameriškega lovca F-15. "V zadnjih nekaj urah je ameriška vojska izvedla eno najbolj drznih iskalno-reševalnih operacij v zgodovini ZDA," je ob tem ocenil.

"Dejstvo, da nam je uspelo izvesti obe operaciji, ne da bi bil ubit ali celo ranjen niti en sam Američan, le še enkrat dokazuje, da smo nad iranskim zračnim prostorom dosegli popolno prevlado in premoč," je še zatrdil Trump in dejal, da bi morali biti vsi prebivalci ZDA ponosni na "najboljšo, najbolj profesionalno in najbolj smrtonosno vojsko v zgodovini sveta".

"Poškodovan je, a sicer je dobro," je zapisal na svojem družbenem omrežju ter dodal, da so pilota odkrili v "zahrbtnih iranskih gorah". Pilot je po njegovih besedah zdaj na varnem. Po poročanju New York Timesa so ga prepeljali v Kuvajt.

Potrdil pa je tudi predhodno uspešno reševanje prvega pilota z iranskega ozemlja: "Informacij nismo potrdili, saj nismo želeli ogroziti naše druge reševalne akcije."

Obljubil je tudi, da ZDA svojih letalcev ne bodo nikoli pustili za seboj. "Ameriška vojska ima etos, da nikoli ne pusti nikogar za seboj," je kasneje dejal nekdanji ameriški marinec, paravojaški častnik CIE in namestnik pomočnika obrambnega ministra za Bližnji vzhod Mick Mulroy.

Pilota je vse od sestrelitve F-15 intenzivno iskal tudi Iran, ki je za njegovo odkritje ponudil celo nagrado v višini 60.000 dolarjev oziroma dobrih 52.000 evrov. Med iskalno akcijo so tudi streljali na ameriške sile ter jim skušali preprečiti uspeh misije.

