Trump mora kolumnistki plačati pet milijonov dolarjev

E. Jean Carroll FOTO: AP

Ameriško vrhovno sodišče je danes zavrnilo pritožbo predsednika Donalda Trumpa glede obsodbe, da je kriv spolne zlorabe in obrekovanja kolumnistke E. Jean Carroll, ki ji mora zdaj izplačati odškodnino v višini pet milijonov dolarjev (4,38 milijona evrov). Kolumnistka je Trumpa že leta 2019 tožila zaradi obrekovanja, nato pa ga je leta 2022 ponovno tožila zaradi obrekovanja in nasilja na podlagi zakona, ki ga je sprejela zvezna država New York in ki žrtvam spolne zlorabe dovoljuje vložitev civilnih tožb zaradi preteklih incidentov. Zanimivo je sicer, da je bila na sodišču sicer najprej obravnavana tožba iz leta 2022, porota pa je pritrdila Carrollovi in ji prisodila petmilijonsko odškodnino. Šele pozneje je sodišče obravnavalo tudi primer iz leta 2019, ki se je prav tako končal s sodbo proti Trumpu in mu naložilo plačilo odškodnine v višini 83 milijonov dolarjev (72,7 milijona evrov). Trump tako oškodovanki z obrestmi dolguje več kot 100 milijonov dolarjev (87,6 milijona evrov).

Česa je obsojen Trump?

V tožbi iz leta 2022 je Carrollova trdila, da jo je Trump sredi 90. let prejšnjega stoletja spolno napadel v veleblagovnici v New Yorku in jo nato obrekoval, ker je trdil, da si je zgodbo izmislila, da bi povečala prodajo knjige. Trump je obtožbe večkrat zanikal, sam pa je ameriškemu okrožnemu sodniku Lewisu Kaplanu, ki je presojal v civilni tožbi, očital napake, ker je dovolil, da sta bili v zadevi pred poroto zaslišani dve ženski, ki trdita, da ju je Trump v preteklosti spolno napadel. Poleg tega je Trump tudi trdil, da sodnik ne bi smel dovoliti porotnikom, da si ogledajo izsek iz oddaje "Access Hollywood", v kateri je Trump leta 2005 razlagal, kako otipava in poljublja ženske. "Veste, avtomatsko me privlačijo lepotice, da jih začnem kar poljubljati. To je kot magnet. Samo poljubi. Sploh ne čakam. In ko si zvezda, ti to dovolijo. Lahko narediš kar hočeš ... Zagrabiš jih za muco. Lahko delaš, kar hočeš," je Trump dejal na posnetku.

E. Jean Carroll FOTO: AP