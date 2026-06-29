Trump mora kolumnistki plačati pet milijonov dolarjev

Ameriško vrhovno sodišče je danes zavrnilo pritožbo predsednika Donalda Trumpa glede obsodbe, da je kriv spolne zlorabe in obrekovanja kolumnistke E. Jean Carroll, ki ji mora zdaj izplačati odškodnino v višini pet milijonov dolarjev (4,38 milijona evrov).
Kolumnistka je Trumpa že leta 2019 tožila zaradi obrekovanja, nato pa ga je leta 2022 ponovno tožila zaradi obrekovanja in nasilja na podlagi zakona, ki ga je sprejela zvezna država New York in ki žrtvam spolne zlorabe dovoljuje vložitev civilnih tožb zaradi preteklih incidentov.
Zanimivo je sicer, da je bila na sodišču sicer najprej obravnavana tožba iz leta 2022, porota pa je pritrdila Carrollovi in ji prisodila petmilijonsko odškodnino. Šele pozneje je sodišče obravnavalo tudi primer iz leta 2019, ki se je prav tako končal s sodbo proti Trumpu in mu naložilo plačilo odškodnine v višini 83 milijonov dolarjev (72,7 milijona evrov). Trump tako oškodovanki z obrestmi dolguje več kot 100 milijonov dolarjev (87,6 milijona evrov).
Česa je obsojen Trump?
V tožbi iz leta 2022 je Carrollova trdila, da jo je Trump sredi 90. let prejšnjega stoletja spolno napadel v veleblagovnici v New Yorku in jo nato obrekoval, ker je trdil, da si je zgodbo izmislila, da bi povečala prodajo knjige. Trump je obtožbe večkrat zanikal, sam pa je ameriškemu okrožnemu sodniku Lewisu Kaplanu, ki je presojal v civilni tožbi, očital napake, ker je dovolil, da sta bili v zadevi pred poroto zaslišani dve ženski, ki trdita, da ju je Trump v preteklosti spolno napadel.
Poleg tega je Trump tudi trdil, da sodnik ne bi smel dovoliti porotnikom, da si ogledajo izsek iz oddaje "Access Hollywood", v kateri je Trump leta 2005 razlagal, kako otipava in poljublja ženske. "Veste, avtomatsko me privlačijo lepotice, da jih začnem kar poljubljati. To je kot magnet. Samo poljubi. Sploh ne čakam. In ko si zvezda, ti to dovolijo. Lahko narediš kar hočeš ... Zagrabiš jih za muco. Lahko delaš, kar hočeš," je Trump dejal na posnetku.
Tiskovni predstavnik Trumpovih pravnih zastopnikov je v odziv na odločitev vrhovnega sodišča dejal, da "ameriško ljudstvo stoji ob strani predsedniku Trumpu, ko zahteva takojšnjo ustavitev lova na čarovnice, vključno s travestijo Carrollinih prevar, ki jo financirajo demokrati". "Predsednik Trump bo še naprej zmagoval proti liberalnemu pravosodju, medtem ko se bo še naprej osredotočal na svoje poslanstvo, da naredi Ameriko spet veliko," je dodal.
Lani je drugostopenjsko pritožbeno sodišče potrdilo sodbo porote proti Trumpu in odločilo, da sodnik ni storil napak, ki bi zahtevale novo sojenje. Junija 2025 so zavrnili tudi Trumpovo zahtevo, da bi njegovo pritožbo pregledal celoten senat sodnikov, zato se je pozneje pritožil na vrhovno sodišče.
"Zelo škodljivo za strukturo naše republike je, da mora predsednik Trump sredi zgodovinskega predsedovanja odvrniti fokus od svojih edinih in edinstvenih dolžnosti izvršnega direktorja, in se še naprej boriti proti desetletja starim lažnim obtožbam in neštetim krivicam v tem neutemeljenem primeru," so v januarski pritožbi na vrhovno sodišče zapisali predsednikovi odvetniki. "Ne moremo dovoliti, da se nadaljuje takšno slabo ravnanje s predsednikom," so dodali.
Pritožbo so na vrhovnem sodišču odložili več mesecev. Sodišče ni pojasnilo razlogov za odlaganje. Trumpovi odvetniki naj bi se v prihodnjih dneh pritožili na vrhovno sodišče tudi zaradi sodbe v višini 83 milijonov dolarjev.
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