Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump mora kolumnistki plačati pet milijonov dolarjev

Washington, 29. 06. 2026 18.17 pred 19 minutami 3 min branja 7

Avtor:
K.H.
E. Jean Carroll

Ameriško vrhovno sodišče je dokončno zavrnilo pritožbo nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je porota spoznala za krivega spolne zlorabe in obrekovanja E. Jean Carroll. To pomeni, da ji bo Trump moral izplačati petmilijonsko odškodnino. Trump sicer izpodbija še eno razsodbo o tožbi, ki je bila vložena leta 2019, in zaradi katere bo isti oškodovanki moral izplačati še 83 milijonov dolarjev.

E. Jean Carroll
E. Jean Carroll
FOTO: AP

Ameriško vrhovno sodišče je danes zavrnilo pritožbo predsednika Donalda Trumpa glede obsodbe, da je kriv spolne zlorabe in obrekovanja kolumnistke E. Jean Carroll, ki ji mora zdaj izplačati odškodnino v višini pet milijonov dolarjev (4,38 milijona evrov).

Kolumnistka je Trumpa že leta 2019 tožila zaradi obrekovanja, nato pa ga je leta 2022 ponovno tožila zaradi obrekovanja in nasilja na podlagi zakona, ki ga je sprejela zvezna država New York in ki žrtvam spolne zlorabe dovoljuje vložitev civilnih tožb zaradi preteklih incidentov. 

Zanimivo je sicer, da je bila na sodišču sicer najprej obravnavana tožba iz leta 2022, porota pa je pritrdila Carrollovi in ji prisodila petmilijonsko odškodnino. Šele pozneje je sodišče obravnavalo tudi primer iz leta 2019, ki se je prav tako končal s sodbo proti Trumpu in mu naložilo plačilo odškodnine v višini 83 milijonov dolarjev (72,7 milijona evrov). Trump tako oškodovanki z obrestmi dolguje več kot 100 milijonov dolarjev (87,6 milijona evrov). 

Česa je obsojen Trump?

V tožbi iz leta 2022 je Carrollova trdila, da jo je Trump sredi 90. let prejšnjega stoletja spolno napadel v veleblagovnici v New Yorku in jo nato obrekoval, ker je trdil, da si je zgodbo izmislila, da bi povečala prodajo knjige. Trump je obtožbe večkrat zanikal, sam pa je ameriškemu okrožnemu sodniku Lewisu Kaplanu, ki je presojal v civilni tožbi, očital napake, ker je dovolil, da sta bili v zadevi pred poroto zaslišani dve ženski, ki trdita, da ju je Trump v preteklosti spolno napadel. 

Poleg tega je Trump tudi trdil, da sodnik ne bi smel dovoliti porotnikom, da si ogledajo izsek iz oddaje "Access Hollywood", v kateri je Trump leta 2005 razlagal, kako otipava in poljublja ženske. "Veste, avtomatsko me privlačijo lepotice, da jih začnem kar poljubljati. To je kot magnet. Samo poljubi. Sploh ne čakam. In ko si zvezda, ti to dovolijo. Lahko narediš kar hočeš ... Zagrabiš jih za muco. Lahko delaš, kar hočeš," je Trump dejal na posnetku.

E. Jean Carroll
E. Jean Carroll
FOTO: AP

Tiskovni predstavnik Trumpovih pravnih zastopnikov je v odziv na odločitev vrhovnega sodišča dejal, da "ameriško ljudstvo stoji ob strani predsedniku Trumpu, ko zahteva takojšnjo ustavitev lova na čarovnice, vključno s travestijo Carrollinih prevar, ki jo financirajo demokrati". "Predsednik Trump bo še naprej zmagoval proti liberalnemu pravosodju, medtem ko se bo še naprej osredotočal na svoje poslanstvo, da naredi Ameriko spet veliko," je dodal. 

Lani je drugostopenjsko pritožbeno sodišče potrdilo sodbo porote proti Trumpu in odločilo, da sodnik ni storil napak, ki bi zahtevale novo sojenje. Junija 2025 so zavrnili tudi Trumpovo zahtevo, da bi njegovo pritožbo pregledal celoten senat sodnikov, zato se je pozneje pritožil na vrhovno sodišče. 

"Zelo škodljivo za strukturo naše republike je, da mora predsednik Trump sredi zgodovinskega predsedovanja odvrniti fokus od svojih edinih in edinstvenih dolžnosti izvršnega direktorja, in se še naprej boriti proti desetletja starim lažnim obtožbam in neštetim krivicam v tem neutemeljenem primeru," so v januarski pritožbi na vrhovno sodišče zapisali predsednikovi odvetniki. "Ne moremo dovoliti, da se nadaljuje takšno slabo ravnanje s predsednikom," so dodali. 

Pritožbo so na vrhovnem sodišču odložili več mesecev. Sodišče ni pojasnilo razlogov za odlaganje. Trumpovi odvetniki naj bi se v prihodnjih dneh pritožili na vrhovno sodišče tudi zaradi sodbe v višini 83 milijonov dolarjev.

trump tožba kolumnistka e jean carroll

82-letnica zaspala na soncu, sedaj se bori za življenje

24ur.com Trump vložil pritožbo na sodbo glede spolne zlorabe kolumnistke
24ur.com Še nikoli videno: Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado
24ur.com Trump plačal več kot 160 milijonov evrov varščine
24ur.com Nov poraz za Trumpa: milijonska kazen in prepoved vodenja podjetja v New Yorku
24ur.com Trumpu grozi tudi zapor
24ur.com Težave za Trumpa, ne more plačati 427 milijonov evrov varščine sodišču
24ur.com Absurdnost Trumpove tožbe: toži samega sebe
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kekyooo
29. 06. 2026 18.32
haha sem najprej prebral komunistki :)
Odgovori
+1
1 0
theZ
29. 06. 2026 18.35
Sej si prebral kar pravilno :)
Odgovori
0 0
Žmavc
29. 06. 2026 18.30
Drobiž.
Odgovori
-1
0 1
Ici
29. 06. 2026 18.27
Če je poljubljal tole grozoto na fotografiji, potem pa je res prav, da plača kazen. Za neumnost.
Odgovori
+1
2 1
street45
29. 06. 2026 18.33
Piše sicer da je bilo to sredi 90. let prejšnega stoletja. Verjetno je bila takrat nekoliko mlajša.
Odgovori
0 0
Jerry321
29. 06. 2026 18.24
Uff… za oranžnega butalca je to drobiž 😝 državi je zagotovo odtujil že več 10 milijard dolarjev davkoplačevalskega denarja
Odgovori
-2
1 3
M_teoretik
29. 06. 2026 18.22
Muca mu je jezik popapala!?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kam je izginil mali George? Sin princa Williama in Kate je skoraj že višji od mame
Vrhunski dirkač doživel trenutek, ki prekaša vse zmage: postal oče
Vrhunski dirkač doživel trenutek, ki prekaša vse zmage: postal oče
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
zadovoljna
Portal
Skrivnostni posnetek poljuba, ki je v nekaj minutah izginil s spleta
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Retrogradni Merkur v raku: 3 znamenja bodo to poletje najbolj na udaru
Retrogradni Merkur v raku: 3 znamenja bodo to poletje najbolj na udaru
Ganljivo slovo legendi, ki je navdihovala več kot 50 let
Ganljivo slovo legendi, ki je navdihovala več kot 50 let
vizita
Portal
Star nemški trik, ki ohladi stanovanje brez klimatske naprave
Od vročine je nehala govoriti
Od vročine je nehala govoriti
Zakaj ne bi smeli piti ledenih pijač
Zakaj ne bi smeli piti ledenih pijač
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
cekin
Portal
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
moskisvet
Portal
Igralka filmov za odrasle razkrila, kaj moški uporabljajo na snemanjih
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
dominvrt
Portal
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
okusno
Portal
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
Pozabite na cvrtje: ta hrustljav piščanec navduši vsakogar
Pozabite na cvrtje: ta hrustljav piščanec navduši vsakogar
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763