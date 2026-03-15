Trump: Morda bomo Harg napadli še nekajkrat, samo za zabavo

Iran obljublja, da bo ubil Netanjahuja
Iranska revolucionarna garda je obljubila, da bo ubila izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. "Če je ta kriminalec, ki ubija otroke, živ, ga bomo še naprej zasledovali in ubili z vso silo."
Iran aretiral 20 ljudi, obtoženih informiranja Izraela
V provinci Zahodni Azerbajdžan so pridržali 20 ljudi zaradi "posredovanja informacij o vojaških, policijskih in varnostnih lokacijah sionističnemu sovražniku", je poročal Fars, ki se sklicuje na informacije tožilstva.
Posnetek napada z dronom na ameriško bazo
Iraška oborožena skupina Kataib Hezbolah je objavila posnetek napada na ameriško bazo Victory v bližini mednarodnega letališča v Bagdadu, posnet z dronom. Domneva se, da je to prvič, da je skupina uspešno uporabila brezpilotni letalnik FPV, kar je neverjetno nevaren nov razvoj dogodkov.
Iran z novimi napadi na Izrael in zalivske države
Iran je davi sprožil nov raketni napad na Izrael, o novih iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so poročali tudi iz zalivskih držav. V ameriško-izraelskem raketnem napadu na industrijsko območje v Isfahanu na zahodu Irana je bilo v soboto ubitih najmanj 15 ljudi.
Dirki Formule 1 odpovedani
Formula 1 je sporočila, da sta dirki za veliko nagrado Bahrajna in Savdske Arabije uradno odpovedani. Predvideni sta bili za 12. oziroma 19. april.
Čeprav ni želel povedati, kakšni bi morali biti pogoji za dogovor o miru z Iranom, je Donald Trump v telefonskem intervjuju za NBC News dejal, da bi bila del morebitnega dogovora zaveza Irana, da se bo odpovedal vsem jedrskim ambicijam.
Trump je povedal tudi, da se je več držav zavezalo, da bodo pomagale pri zavarovanju Hormuške ožine, jih pa ni želel imenovati, poroča BBC.
Povedal je, da so ZDA "popolnoma uničile" otok Harg – ključno središče za iranski izvoz nafte – vendar je dodal, da "ga bomo morda še nekajkrat napadli – samo za zabavo".
Naraščajoče cene nafte ga ne skrbijo. "Toliko je nafte, plina – toliko je vsega zunaj, ampak veste, malo se je zamašilo. Kmalu se bo odmašilo," je dejal.
Spraševal se je tudi o usodi novega iranskega vrhovnega voditelja Modžtabe Hameneja, sina ubitega nekdanjega iranskega voditelja, ajatole Alija Hameneja.
"Ne vem, ali je sploh živ. Zaenkrat ga še nihče ni uspel pokazati," je dejal Trump. Hamenej je namreč svojo prvo izjavo v četrtek podal v pisni obliki in ne pred kamero.
"Slišim, da ni živ, in če je, bi moral storiti nekaj zelo pametnega za svojo državo, in to je predaja," je še dodal Trump.
Iran, Izrael in ZDA sicer vstopajo v tretji teden konflikta, razmere pa se še naprej zaostrujejo.
Iran je davi sprožil nov raketni napad na Izrael. Izraelska vojska je sporočila, da obrambni sistemi za prestrezanje delujejo, prebivalcem prizadetih območij pa so na mobilne telefone poslali opozorila s pozivi, naj se zatečejo v zaklonišča in tam ostanejo do nadaljnjega, poroča BBC.
Raketne napade, ki so v zadnjih urah zadeli različne dele Izraela, je po poročanju izraelskih medijev sprožil tako Iran kot proiransko šiitsko gibanje Hezbolah v Libanonu. Zaenkrat ni poročil o morebitnih smrtnih žrtvah, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
O novih iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali poročajo tudi iz več zalivskih držav, med njimi iz Savdske Arabije, Kuvajta, Združenih arabskih emiratov in Katarja.
Savdsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ponoči na območju regije Al Hardž sestrelili šest iranski balističnih raket. Pred tem so v soboto prestregli tudi več brezpilotnih letalnikov, predvsem na vzhodu države. V Al Hardžu se nahaja letalska baza, ki jo uporablja tudi ameriška vojska in je bila od začetka vojne večkrat tarča iranskih napadov.
Kuvajtski organ za civilno letalstvo je sporočil, da je bilo mednarodno letališče ponoči tarča več napadov z brezpilotnimi letali, pri čemer je bil poškodovan radarski sistem. Dve brezpilotni letali sta ciljali letalsko bazo v Kuvajtu, v kateri je ameriško vojaško osebje, je sporočilo obrambno ministrstvo.
Eksplozije so davi odjeknile tudi nad prestolnico Bahrajna, Manamo. Bahrajn je sporočil, da je od začetka iranskih napadov prestregel 125 raket in 203 brezpilotne letalnike, v katerih sta umrli dve osebi, poroča AFP.
V raketnem napadu na tovarno v mestu Isfahan na zahodu Irana je bilo v soboto zvečer ubitih najmanj 15 ljudi, je poročala tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na poročila lokalnih medijev. V času napada so bili v tovarni, ki proizvaja radiatorje in hladilnike, delavci, je poročala iranska uradna tiskovna agencija Fars.