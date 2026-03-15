Trump: Morda bomo Harg napadli še nekajkrat, samo za zabavo

08.21 Iran obljublja, da bo ubil Netanjahuja Iranska revolucionarna garda je obljubila, da bo ubila izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. "Če je ta kriminalec, ki ubija otroke, živ, ga bomo še naprej zasledovali in ubili z vso silo." 08.16 Iran aretiral 20 ljudi, obtoženih informiranja Izraela V provinci Zahodni Azerbajdžan so pridržali 20 ljudi zaradi "posredovanja informacij o vojaških, policijskih in varnostnih lokacijah sionističnemu sovražniku", je poročal Fars, ki se sklicuje na informacije tožilstva. 08.05 Posnetek napada z dronom na ameriško bazo Iraška oborožena skupina Kataib Hezbolah je objavila posnetek napada na ameriško bazo Victory v bližini mednarodnega letališča v Bagdadu, posnet z dronom. Domneva se, da je to prvič, da je skupina uspešno uporabila brezpilotni letalnik FPV, kar je neverjetno nevaren nov razvoj dogodkov. 08.04 Iran z novimi napadi na Izrael in zalivske države Iran je davi sprožil nov raketni napad na Izrael, o novih iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so poročali tudi iz zalivskih držav. V ameriško-izraelskem raketnem napadu na industrijsko območje v Isfahanu na zahodu Irana je bilo v soboto ubitih najmanj 15 ljudi. 08.03 Dirki Formule 1 odpovedani Formula 1 je sporočila, da sta dirki za veliko nagrado Bahrajna in Savdske Arabije uradno odpovedani. Predvideni sta bili za 12. oziroma 19. april. 07.57 Savdska Arabija, Dubaj in Katar prestregli drone Savdsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je nedavno prestreglo in uničilo sedem brezpilotnih letal v Rijadu in vzhodni regiji. Zgodaj zjutraj so oblasti v Dubaju in Katarju prav tako poročale o prestrezanjih zračne obrambe. Tudi Kuvajt je poročal o več prestrezanjih brezpilotnih letal. Katarsko obrambno ministrstvo je že v soboto sporočilo, da je prestreglo štiri balistične rakete in več brezpilotnih letal, ki jih je izstrelil Iran. 07.55 ZDA svoje državljane poziva, naj takoj zapustijo Irak Ameriško veleposlaništvo v Bagdadu je svoje državljane opozorilo, naj takoj zapustijo Irak. Vse, ki razmišljajo o tem, da bi ostali, pa so pozvali, naj še enkrat premislijo. "Iran in z njim povezane teroristične milice predstavljajo veliko grožnjo javni varnosti v Iraku. Zgodili so se napadi na ameriške državljane, ameriške interese in kritično infrastrukturo," so zapisali na omrežju X. Kot smo poročali včeraj, je bila v napadu zadeta stavba ameriškega veleposlaništva v Bagdadu. 07.51 Izrael prestregel iranske rakete Izraelska vojska je sporočila, da je v zgodnjih jutranjih urah prestregla rakete, izstreljene iz Irana. Obstreljevanje je bilo usmerjeno na osrednji del države, so sporočile reševalne službe. Oblasti o poškodbah za zdaj ne poročajo. 07.49 Še tri Iranke zavrnile azil v Avstraliji Iransko ministrstvo za šport je potrdilo, da so še tri članice iranske ženske nogometne reprezentance umaknile svoje prošnje za azil v Avstraliji. Mona Hamoudi, Zara Sarbali in Zara Meškeh Kar – dve igralki in ena članica trenerskega štaba – se tako vračajo v Iran. 07.47 Švica zavrnila prošnjo ameriške vojske Švicarska vlada je zavrnila dve prošnji ZDA za prelet nad njenim ozemljem v okviru vojaške akcije na Bližnjem vzhodu. Sklicevala se je na zakon o nevtralnosti, ki "prepoveduje prelete strani v konfliktu, ki služijo vojaškemu namenu, povezanemu s konfliktom", piše v vladni izjavi. Je pa Švica ZDA dovolila tri druge lete – enega za vzdrževanje in dva za transportna letala. 07.45 O Hameneju: Je sploh živ? Trump je izrazil tudi dvom, da je novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej še živ, ker se ne pojavlja v javnosti. "Ne vem, ali je sploh živ," je dejal. Po njegovem mnenju bi moral, če je še živ, "storiti nekaj zelo modrega za svojo državo, in sicer se predati". 07.44 Trump še ni pripravljen na dogovor z Iranom Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto dejal, da trenutno še ni pripravljen na dogovor o koncu vojne z Iranom, čeprav si Teheran želi skleniti premirje. "Iran si želi dogovora, jaz pa ga ne želim skleniti, ker pogoji še niso dovolj dobri," je dejal v pogovoru za NBC News. Na vprašanje, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, je odgovoril, da tega ne želi povedati. 07.43 Tretji teden vojne Vstopili smo v tretji teden konflikta na Bližnjem vzhodu, razmere pa se še naprej zaostrujejo. Čeprav ni želel povedati, kakšni bi morali biti pogoji za dogovor o miru z Iranom, je Donald Trump v telefonskem intervjuju za NBC News dejal, da bi bila del morebitnega dogovora zaveza Irana, da se bo odpovedal vsem jedrskim ambicijam. Trump je povedal tudi, da se je več držav zavezalo, da bodo pomagale pri zavarovanju Hormuške ožine, jih pa ni želel imenovati, poroča BBC. Povedal je, da so ZDA "popolnoma uničile" otok Harg – ključno središče za iranski izvoz nafte – vendar je dodal, da "ga bomo morda še nekajkrat napadli – samo za zabavo".

Naraščajoče cene nafte ga ne skrbijo. "Toliko je nafte, plina – toliko je vsega zunaj, ampak veste, malo se je zamašilo. Kmalu se bo odmašilo," je dejal. Spraševal se je tudi o usodi novega iranskega vrhovnega voditelja Modžtabe Hameneja, sina ubitega nekdanjega iranskega voditelja, ajatole Alija Hameneja. "Ne vem, ali je sploh živ. Zaenkrat ga še nihče ni uspel pokazati," je dejal Trump. Hamenej je namreč svojo prvo izjavo v četrtek podal v pisni obliki in ne pred kamero.

"Slišim, da ni živ, in če je, bi moral storiti nekaj zelo pametnega za svojo državo, in to je predaja," je še dodal Trump. Iran, Izrael in ZDA sicer vstopajo v tretji teden konflikta, razmere pa se še naprej zaostrujejo.

