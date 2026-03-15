Zgodba se razvija

Trump: Morda bomo Harg napadli še nekajkrat, samo za zabavo

Wahington, 15. 03. 2026 07.27 pred 17 minutami 3 min branja 0

U.Z. STA
Otok Harg in na desni tankerji (fotografija je arhivska)

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za televizijo NBC News dejal, da si Teheran želi skleniti dogovor z ZDA, vendar on tega ne želi storiti, ker "pogoji še niso dovolj dobri". Podrobnosti ni navedel. Povedal je tudi, da so ZDA popolnoma uničile otok Harg – ključno središče za iranski izvoz nafte – in dodal, da ga bodo morda še nekajkrat napadli – "samo za zabavo".

08.21

Iran obljublja, da bo ubil Netanjahuja

Iranska revolucionarna garda je obljubila, da bo ubila izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. "Če je ta kriminalec, ki ubija otroke, živ, ga bomo še naprej zasledovali in ubili z vso silo."

08.16

Iran aretiral 20 ljudi, obtoženih informiranja Izraela

V provinci Zahodni Azerbajdžan so pridržali 20 ljudi zaradi "posredovanja informacij o vojaških, policijskih in varnostnih lokacijah sionističnemu sovražniku", je poročal Fars, ki se sklicuje na informacije tožilstva.

08.05

Posnetek napada z dronom na ameriško bazo

Iraška oborožena skupina Kataib Hezbolah je objavila posnetek napada na ameriško bazo Victory v bližini mednarodnega letališča v Bagdadu, posnet z dronom. Domneva se, da je to prvič, da je skupina uspešno uporabila brezpilotni letalnik FPV, kar je neverjetno nevaren nov razvoj dogodkov.

08.04

Iran z novimi napadi na Izrael in zalivske države

Iran je davi sprožil nov raketni napad na Izrael, o novih iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so poročali tudi iz zalivskih držav. V ameriško-izraelskem raketnem napadu na industrijsko območje v Isfahanu na zahodu Irana je bilo v soboto ubitih najmanj 15 ljudi.

08.03

Dirki Formule 1 odpovedani

Formula 1 je sporočila, da sta dirki za veliko nagrado Bahrajna in Savdske Arabije uradno odpovedani. Predvideni sta bili za 12. oziroma 19. april.

Čeprav ni želel povedati, kakšni bi morali biti pogoji za dogovor o miru z Iranom, je Donald Trump v telefonskem intervjuju za NBC News dejal, da bi bila del morebitnega dogovora zaveza Irana, da se bo odpovedal vsem jedrskim ambicijam.

Trump je povedal tudi, da se je več držav zavezalo, da bodo pomagale pri zavarovanju Hormuške ožine, jih pa ni želel imenovati, poroča BBC.

Povedal je, da so ZDA "popolnoma uničile" otok Harg – ključno središče za iranski izvoz nafte – vendar je dodal, da "ga bomo morda še nekajkrat napadli – samo za zabavo".

Naraščajoče cene nafte ga ne skrbijo. "Toliko je nafte, plina – toliko je vsega zunaj, ampak veste, malo se je zamašilo. Kmalu se bo odmašilo," je dejal.

Spraševal se je tudi o usodi novega iranskega vrhovnega voditelja Modžtabe Hameneja, sina ubitega nekdanjega iranskega voditelja, ajatole Alija Hameneja.

"Ne vem, ali je sploh živ. Zaenkrat ga še nihče ni uspel pokazati," je dejal Trump. Hamenej je namreč svojo prvo izjavo v četrtek podal v pisni obliki in ne pred kamero.

"Slišim, da ni živ, in če je, bi moral storiti nekaj zelo pametnega za svojo državo, in to je predaja," je še dodal Trump.

Iran, Izrael in ZDA sicer vstopajo v tretji teden konflikta, razmere pa se še naprej zaostrujejo.

Iran je davi sprožil nov raketni napad na Izrael. Izraelska vojska je sporočila, da obrambni sistemi za prestrezanje delujejo, prebivalcem prizadetih območij pa so na mobilne telefone poslali opozorila s pozivi, naj se zatečejo v zaklonišča in tam ostanejo do nadaljnjega, poroča BBC.

Raketne napade, ki so v zadnjih urah zadeli različne dele Izraela, je po poročanju izraelskih medijev sprožil tako Iran kot proiransko šiitsko gibanje Hezbolah v Libanonu. Zaenkrat ni poročil o morebitnih smrtnih žrtvah, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

O novih iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali poročajo tudi iz več zalivskih držav, med njimi iz Savdske Arabije, Kuvajta, Združenih arabskih emiratov in Katarja.

Savdsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ponoči na območju regije Al Hardž sestrelili šest iranski balističnih raket. Pred tem so v soboto prestregli tudi več brezpilotnih letalnikov, predvsem na vzhodu države. V Al Hardžu se nahaja letalska baza, ki jo uporablja tudi ameriška vojska in je bila od začetka vojne večkrat tarča iranskih napadov.

Kuvajtski organ za civilno letalstvo je sporočil, da je bilo mednarodno letališče ponoči tarča več napadov z brezpilotnimi letali, pri čemer je bil poškodovan radarski sistem. Dve brezpilotni letali sta ciljali letalsko bazo v Kuvajtu, v kateri je ameriško vojaško osebje, je sporočilo obrambno ministrstvo.

Eksplozije so davi odjeknile tudi nad prestolnico Bahrajna, Manamo. Bahrajn je sporočil, da je od začetka iranskih napadov prestregel 125 raket in 203 brezpilotne letalnike, v katerih sta umrli dve osebi, poroča AFP.

V raketnem napadu na tovarno v mestu Isfahan na zahodu Irana je bilo v soboto zvečer ubitih najmanj 15 ljudi, je poročala tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na poročila lokalnih medijev. V času napada so bili v tovarni, ki proizvaja radiatorje in hladilnike, delavci, je poročala iranska uradna tiskovna agencija Fars.

Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Parazit
Kmetija
Interesno območje
