Trump na Floridi gostil Zuckerberga

Po besedah Millerja ima sicer Mark Zuckerberg svoje interese in svojo agendo, "vendar pa je jasno povedal, da želi podpreti nacionalno prenovo Amerike pod vodstvom predsednika Trumpa".

Da sta se Trump in Zuckerberg, ki spada med najbogatejše Zemljane, sestala, je potrdil tudi tiskovni predstavnik Mete. "Mark je bil hvaležen za povabilo na večerjo k predsedniku Trumpu in za priložnost, da se sreča s člani njegove ekipe," je povedal.

V preteklosti so bili sicer odnosi med Trumpom in Zuckerbergom precej napeti. Po vdoru njegovih podpornikov v Kapitol leta 2021 so Trumpov račun na družbenem omrežju Facebook, ki spada pod Meto, blokirali.

V začetku lanskega leta so ga nato obnovili, češ da pravila platforme ne predvidevajo časovno neomejene blokade.