Največja varnostna operacija: ob Trumpu na golfu tudi ostrostrelci

Trump je po poročanju britanskega BBC po srečanju z Martinom dejal, da ne želi povzročati težav, vendar bi si želel videti združeno Irsko. Povedal je, da ima prijatelje na obeh straneh in da bi bila združitev velik dosežek za vse.
Po njegovih besedah se bo to "prej ali slej zgodilo", združitev pa bi bila nekaj odličnega. Dejal je še, da bo imelo "Združeno kraljestvo pri tem nekaj besede", a dodal: "Kako bi lahko bilo to slabo?"
Nepričakovana izjava
Njegova izjava v podporo združitvi Irske je med novinarji, ki so spremljali srečanje, povzročila veliko presenečenje. Izjava je bila nepričakovana in bo po ocenah sprožila precej političnih razprav, zlasti na Severnem Irskem, poroča BBC.
Trump je komentiral tudi odnose med ZDA in Irsko. Dejal je, da so ti odlični, vendar so "zelo donosni za Irsko, nekoliko manj pa za nas".
Pred srečanjem z Martinom ga je v uradni rezidenci v Phoenix Parku sprejela irska predsednica Catherine Connolly, ostra Trumpova kritičarka. Ob prihodu so mu pripravili tudi sprejem s častno vojaško stražo.
Tudi na golf
Trump bo pozneje odpotoval v svoje luksuzno letovišče v Doonbegu na zahodni obali države, kjer si bo ogledal odprto prvenstvo Irske v golfu.
Trump od vrnitve v Belo hišo januarja lani odkrito promovira družinski posel z golf igrišči, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Lansko poletje je v svojem luksuznem letovišču Turnberry na zahodni obali Škotske gostil takratnega britanskega premierja Keira Starmerja in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.
Na Irskem največja varnostna operacija
Obisk ameriškega predsednika na Irskem spremljajo izjemno strogi varnostni ukrepi, ki jih opisujejo kot ene največjih doslej v državi. Mobilizirali so najmanj 4000 policistov in drugega osebja, vključno z ostrostrelci. Zaprli so več cest in parkov ter letališče.
V Dublinu in Doonbegu so med Trumpovim obiskom napovedani tudi protesti. Vodja irske policije Justin Kelly je dejal, da jih bodo omogočili v največji možni meri, ne bodo pa dopuščali kršitev javnega reda. "Tiste, ki bodo storili kazniva dejanja, bomo prijeli in kazensko preganjali," je dejal.
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