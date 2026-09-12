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Največja varnostna operacija: ob Trumpu na golfu tudi ostrostrelci

Dublin, 12. 09. 2026 13.09 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
STA N.L.
Poostrena varnost na Irskem ob obisku Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump je prispel na dvodnevni obisk na Irsko in že takoj presenetil z izjavo, da bi si želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michealom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču. Ob njegovem obisku na Irskem poteka največja varnostna operacija.

Trump je po poročanju britanskega BBC po srečanju z Martinom dejal, da ne želi povzročati težav, vendar bi si želel videti združeno Irsko. Povedal je, da ima prijatelje na obeh straneh in da bi bila združitev velik dosežek za vse.

Po njegovih besedah se bo to "prej ali slej zgodilo", združitev pa bi bila nekaj odličnega. Dejal je še, da bo imelo "Združeno kraljestvo pri tem nekaj besede", a dodal: "Kako bi lahko bilo to slabo?"

Nepričakovana izjava

Njegova izjava v podporo združitvi Irske je med novinarji, ki so spremljali srečanje, povzročila veliko presenečenje. Izjava je bila nepričakovana in bo po ocenah sprožila precej političnih razprav, zlasti na Severnem Irskem, poroča BBC.

Trump je komentiral tudi odnose med ZDA in Irsko. Dejal je, da so ti odlični, vendar so "zelo donosni za Irsko, nekoliko manj pa za nas".

Pred srečanjem z Martinom ga je v uradni rezidenci v Phoenix Parku sprejela irska predsednica Catherine Connolly, ostra Trumpova kritičarka. Ob prihodu so mu pripravili tudi sprejem s častno vojaško stražo.

Poostrena varnost na Irskem
Poostrena varnost na Irskem
FOTO: AP

Tudi na golf

Trump bo pozneje odpotoval v svoje luksuzno letovišče v Doonbegu na zahodni obali države, kjer si bo ogledal odprto prvenstvo Irske v golfu.

Trump od vrnitve v Belo hišo januarja lani odkrito promovira družinski posel z golf igrišči, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Lansko poletje je v svojem luksuznem letovišču Turnberry na zahodni obali Škotske gostil takratnega britanskega premierja Keira Starmerja in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Odprto prvenstvo Irske v golfu si bo ogledal tudi Trump. Območje so varnostno pregledali.
Odprto prvenstvo Irske v golfu si bo ogledal tudi Trump. Območje so varnostno pregledali.
FOTO: Profimedia

Na Irskem največja varnostna operacija

Obisk ameriškega predsednika na Irskem spremljajo izjemno strogi varnostni ukrepi, ki jih opisujejo kot ene največjih doslej v državi. Mobilizirali so najmanj 4000 policistov in drugega osebja, vključno z ostrostrelci. Zaprli so več cest in parkov ter letališče.

V Dublinu in Doonbegu so med Trumpovim obiskom napovedani tudi protesti. Vodja irske policije Justin Kelly je dejal, da jih bodo omogočili v največji možni meri, ne bodo pa dopuščali kršitev javnega reda. "Tiste, ki bodo storili kazniva dejanja, bomo prijeli in kazensko preganjali," je dejal.

Donald Trump Irska varnostna operacija združena Irska politika

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KOMENTARJI14

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BUONcaffee
12. 09. 2026 14.24
Kako življenje?
Odgovori
0 0
lusma00
12. 09. 2026 14.18
Pajaca je strah
Odgovori
0 0
HitriKrtek
12. 09. 2026 14.03
Pa kakšno zapravljanje denarja, namesto, da bi ga sami ovadili pa strpali v zapor! Branijo zločinca, nepoznavalca ekonomije... jeffrey sachs vam lahko marsikaj pove o njem!
Odgovori
+3
4 1
12. 09. 2026 14.02
Tramp ni naš kralj, on je kraljica naše najmočnejše orožje.....
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
12. 09. 2026 13.48
Pred kom ga je pa treba varovat? Samo vprašam za prjatla.... Bolj smiselno bi bilo ljudi zavarovat pred njim.
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+5
7 2
Wolfman
12. 09. 2026 13.48
Potem pa takoj nazaj v zaklonišče.
Odgovori
+3
3 0
ivo105
12. 09. 2026 13.38
Tompetar se zaveda, da je mafijsko pobil nekdanje Iransko vodstvo in sedaj nikoli več ne bo varen pred upravičenim maščevanjem!
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+7
7 0
HitriKrtek
12. 09. 2026 14.07
To ni samo trump, to je cela U.S. in 1zrael, razlog je upor Iran-a ameriki, država ki se ni pokorila njihovemu imperiju... zato so poskušali z ubojem vodij.. med tem ko je Iran poskušal leta doseči premirje brez da se priključi Ameriškemu imperiju... Kanada počne enako, vendar njih nihče ne mora označiti za teroristične skrajneže, ker vsi vemo, da so najbolj miroljubni ljudje na svetu... celi svet gleda drugače bi že zdavnaj naredil Venezuelo 2.0
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+1
1 0
royayers
12. 09. 2026 13.35
slon v trgovini s porcelanom, kamorkoli pride je kaos in problemi. naj ga že najde karma, slej kot prej….
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+8
8 0
HitriKrtek
12. 09. 2026 14.07
Problem je, da to ni samo Trump, ampak kultura U.S. in Izraela...
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+1
1 0
jank
12. 09. 2026 13.22
Kakšni ostrostrelci so to, če niso zadeli edine tarče?
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+8
10 2
petb
12. 09. 2026 13.21
Strah je nekaj vreden. Če si pošten pa se nimaš česa bati.
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+8
9 1
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