Največja varnostna operacija: ob Trumpu na golfu tudi ostrostrelci

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Poostrena varnost na Irskem ob obisku Trumpa Profimedia

Poostrena varnost na Irskem ob obisku Trumpa Profimedia

Poostrena varnost na Irskem ob obisku Trumpa Profimedia





Trump je po poročanju britanskega BBC po srečanju z Martinom dejal, da ne želi povzročati težav, vendar bi si želel videti združeno Irsko. Povedal je, da ima prijatelje na obeh straneh in da bi bila združitev velik dosežek za vse. Po njegovih besedah se bo to "prej ali slej zgodilo", združitev pa bi bila nekaj odličnega. Dejal je še, da bo imelo "Združeno kraljestvo pri tem nekaj besede", a dodal: "Kako bi lahko bilo to slabo?"

Nepričakovana izjava

Njegova izjava v podporo združitvi Irske je med novinarji, ki so spremljali srečanje, povzročila veliko presenečenje. Izjava je bila nepričakovana in bo po ocenah sprožila precej političnih razprav, zlasti na Severnem Irskem, poroča BBC. Trump je komentiral tudi odnose med ZDA in Irsko. Dejal je, da so ti odlični, vendar so "zelo donosni za Irsko, nekoliko manj pa za nas". Pred srečanjem z Martinom ga je v uradni rezidenci v Phoenix Parku sprejela irska predsednica Catherine Connolly, ostra Trumpova kritičarka. Ob prihodu so mu pripravili tudi sprejem s častno vojaško stražo.

Poostrena varnost na Irskem FOTO: AP

Tudi na golf

Trump bo pozneje odpotoval v svoje luksuzno letovišče v Doonbegu na zahodni obali države, kjer si bo ogledal odprto prvenstvo Irske v golfu. Trump od vrnitve v Belo hišo januarja lani odkrito promovira družinski posel z golf igrišči, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Lansko poletje je v svojem luksuznem letovišču Turnberry na zahodni obali Škotske gostil takratnega britanskega premierja Keira Starmerja in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Odprto prvenstvo Irske v golfu si bo ogledal tudi Trump. Območje so varnostno pregledali. FOTO: Profimedia

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